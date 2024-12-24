Вероятен рост цены золота до $2850-3000/унц. к концу 2025г - "Альфа-Инвестиции"

Вероятен рост цены золота до $2850-3000 за тройскую унцию к концу 2025 года, полагает аналитик "Альфа-Инвестиций" Валерий Емельянов.

"В базовом сценарии унция золота к концу 2025 года придёт в диапазон $2850-3000 за тройскую унцию против текущих $2650, - прогнозирует эксперт. - Это позволяет рассчитывать на прирост до 13% в твёрдой валюте. В рублях результат будет зависеть в том числе от динамики самого рубля. Мы ожидаем, что к декабрю 2025 года курс доллара в России установится у отметки 110 руб. против сегодняшних 103-105 руб. Это ещё около 7% прироста. Мы полагаем, что в ближайшие месяцы будет возможность купить золото ниже текущих значений, в том числе в фазе укрепления рубля. Соответственно, лучше покупать металл, когда курс доллара держится близко к 100 руб. или ниже".

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