"Финам" рекомендует покупать "префы" Россети Ленэнерго с прогнозной ценой 274,7 руб

"Финам" рекомендует покупать привилегированные акции "Россети Ленэнерго" с прогнозной стоимостью 274,7 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 33,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"За последний год бумаги продемонстрировали устойчивость на фоне спада широкого рынка, чему способствовали высокие дивиденды и чистая денежная позиция, которая делает компанию бенефициаром роста ключевой ставки. Учитывая высокую вероятность сохранения жесткой денежно-кредитной политики в ближайший год и роста дивидендов за счет увеличения процентных доходов, поддерживающих чистую прибыль, мы позитивно оцениваем перспективы привилегированных акций эмитента", - пишет эксперт.

"Россети Ленэнерго" - распределительная сетевая компания, оказывающая услуги по передаче электроэнергии клиентам на оптовом и розничном рынке электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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