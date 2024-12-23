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23 декабря 2024 года 09:09

Brent торгуется около $73,3/барр

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов пятницы на данных об инфляции. Фондовые индексы стран АТР начали неделю с позитива. Цены на нефть повышаются в понедельник утром.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу на данных о том, что инфляция в стране была слабее, чем прогнозировалось.

Доходы населения США в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,4%, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%, по данным Trading Economics.

Индекс расходов на личное потребление PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в ноябре повысился на 2,8% относительно того же месяца прошлого года, так же как и в предыдущий месяц. Это максимальные темпы с апреля. Эксперты прогнозировали ускорение роста до 2,9%. Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции внимательно отслеживает динамику PCE Core.

Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 74 пункта по сравнению с 71,8 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Результат совпал как с предварительно объявленными данными, так и с прогнозами экспертов.

Цена акций Carnival Corp. (SPB: CCL) подскочила на 6,4%. Крупнейший в мире круизный оператор завершил четвертый финквартал (сентябрь-ноябрь) с чистой прибылью, при этом скорректированный показатель превзошел ожидания аналитиков. Также компания заявила, что ждет повышения скорректированной прибыли более чем на 20% в текущем фингоду.

Бумаги еще одного круизного оператора Norwegian Cruise Line подорожали на 5,9%.

Котировки акций BlackBerry взлетели на 23,8%. Компания, работающая в сфере кибербезопасности, получила в сентябре-ноябре скорректированную прибыль в размере 2 цента на акцию, в то время как консенсус-прогноз предполагал убыток в 1 цент.

Бумаги Mission Produce, которая выращивает авокадо, подорожали на 17,3% также благодаря хорошей отчетности за прошедший квартал.

Капитализация Occidental Petroleum (SPB: OXY) и Sirius XM Holdings выросла на 3,9% и 12,2% соответственно после сообщения о том, что инвестиционная фирма миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) покупала акции этих компаний в последние дни.

Акции FedEx Corp. (SPB: FDX) практически не изменились по итогам сессии, несмотря на хорошую отчетность. Прибыль без учета разовых факторов одной из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний в сентябре-ноябре превзошла ожидания экспертов. Также она объявила о намерении выделить в самостоятельную компанию подразделение FedEx Freight, работающее в сегменте перевозки сборных грузов.

Между тем котировки акций Nike Inc. (SPB: NKE) снизились на 0,2%. Производитель спортивных товаров в сентябре-ноябре снизил чистую прибыль на четверть, выручку - на 8%. При этом руководство компании ожидает сокращения выручки в текущем квартале чуть больше чем на 10%.

Бумаги United States Steel подешевели на 5%. Сталепроизводитель заявил, что завершит четвертый квартал с убытком из-за низких цен на стальную продукцию и повышения затрат, в то время как аналитики прогнозировали прибыль.

Американские расписки Novo Nordisk рухнули на 17,8%. Датская фармацевтическая компания заявила, что результаты клинических исследований её нового препарата для снижения веса CagriSema оказались хуже ожиданий.

При этом цена акций американского конкурента Eli Lilly (SPB: LLY) повысилась на 1,4%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу увеличился на 498,02 пункта (на 1,18%) и составил 42840,26 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса стали акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA), подорожавшие на 3,1%, а также UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc., Salesforce Inc. (SPB: CRM) и Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. - на 2,2%.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло на 63,77 пункта (на 1,09%) - до 5930,85 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 199,83 пункта (на 1,03%) и завершил сессию на отметке 19572,6 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) начали неделю с позитивным настроем.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК увеличился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%.

Инвесторы ждут решения Народного банка Китая (центробанк страны) относительно уровня ставки по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), которое будет обнародовано во вторник.

Лидерами подъема среди компонентов Hang Seng выступают акции фармацевтической JD Health International Inc. и интернет-компании Baidu Inc, которые подорожали на 4,1% и 3,8% соответственно.

Также растут котировки бумаг банков, включая Industrial & Commercial Bank of China - на 2,9% и China Construction Bank - на 2,3%, ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 0,8% и 1,6%.

Цена акций CNOOC повысилась на 2,5% на новости о начале добычи нефти на блоке Suizhong 36-2.

Между тем дешевеют бумаги представителя сферы интернет-услуг Meituan (SPB: 3690) - на 2,1%, автопроизводителя Geely - на 1,3%, интернет-компании Tencent (SPB: 700) - на 1,4%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:24 МСК поднялось на 1,3% после снижения по итогам шести предыдущих сессий подряд.

Наиболее значительный прирост показывают акции Advantest (+4,4%), бумаги других технологических компаний также поднимаются, в том числе Tokyo Electron (+1,4%), Socionext (+1,1%), Sumco (+1,2%), Disco (+2%).

Стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group повысилась на 2%, производителя консолей Nintendo - на 0,7%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,9%.

Котировки бумаг Mitsubishi Motors, Nissan Motor и Honda Motor увеличились на 4,3%, 1% и 2,4% соответственно. Автопроизводители сообщили министерству промышленности Японии о том, что они ведут переговоры о слиянии, сообщило издание Kyodo News.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК прибавил 1,7% вслед за акциями технологических и судостроительных компаний.

В том числе повысилась стоимость Hanwha Ocean (+7,3%), Hyundai Heavy Industries (+3,5%) и Samsung Heavy Industries (+2,7%).

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 1,7%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 1,4%, автомобильной Hyundai Motor - на 2,1%, сталелитейной Posco - на 1,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 1,7%.

Лидером повышения стали бумаг урановой Deep Yellow, подорожавшие на 7%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto ушли вверх на 0,8% и 0,3% соответственно.

Цены на нефть повышаются в понедельник на фоне слабой активности торгов перед рождественскими праздниками.

В среду биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии, будут закрыты в связи с Рождеством. Многие площадки останутся закрытыми и в четверг.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $73,27 за баррель, что на $0,33 (0,45%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,06 (0,1%), до $72,94 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,38 (0,55%), до $69,84 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,08 (0,1%), до $69,46 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,1%, WTI - на 1,9%.

В понедельник трейдеры оценивают заявления избранного президента США Дональда Трампа, потребовавшего от администрации Панамского канала снизить плату за проход судов по этому водному пути. В противном случае Вашингтон может восстановить контроль над этим объектом, заявил Трамп.

"Угрозы и риторика Трампа на международной арене в данный момент - это в основном просто шум для нефтяных рынков, - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Учитывая низкую активность торгов и отсутствие мощных рыночных сигналов, я ожидаю сохранения бокового тренда на рынке до конца года".

Эксперты Haitong Futures, обзор которых цитирует в понедельник The Wall Street Journal, отмечают, что опубликованные в пятницу статданные из США показали более слабый, чем ожидалось, рост ключевого для Федеральной резервной системы индикатора инфляции (индекс PCE). Это несколько ослабило опасения инвесторов в отношении резкого замедления темпов смягчения политики американским ЦБ, говорится в обзоре Haitong.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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