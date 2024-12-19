Акции Озон Фармацевтика справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Озон Фармацевтика" в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Биотехнологическая компания полного цикла "Мабскейл", входящая в Группу "Озон Фармацевтика", получила от Минздрава РФ разрешение на проведение клинического исследования очередного биотехнологического препарата. Новый препарат стал седьмым, вышедшим в фазу клинических исследований, его планируют использовать для лечения ювенильного артрита, ревматоидного, псориатического артрита. Всего на разных этапах разработки и регистрации в компании находятся 28 препаратов-биосимиляров, отмечают эксперты. Кроме проведения исследований, группа также продолжает выпускать новые препараты.

"Мы полагаем, что выручка эмитента будет расти темпами более 25% годовых за счет роста производства и цены продукции. Также с 2027 года ожидаем увеличения прибыльности компании по причине роста объема выпуска брендированной продукции. На наш взгляд, по текущим ценам акции "Озон Фармацевтика" справедливо оценены рынком", - пишут аналитики сервиса в обзоре.

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