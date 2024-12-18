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18 декабря 2024 года 19:43

Рынок акций РФ в среду превысил 2400п по индексу МосБиржи в рамках коррекции в ожидании данных по инфляции

Москва. 18 декабря. Рынок акций РФ в среду скорректировался вверх за счет закрытия игроками части коротких позиций в ожидании свежих статданных Росстата по инфляции в преддверии решения Банка России по ключевой ставке на заседании в пятницу; внешние фондовые и сырьевые площадки подавали умеренно позитивные сигналы (фьючерс на нефть Brent поднялся до $74 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 2400 пунктов, лидерами роста выступили бумаги Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+4,3%) и ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,9%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2409,35 пункта (+1,4%), индекс РТС - 738,5 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 декабря, составил 102,7763 руб. (-22,16 копейки).

Инфляционные ожидания населения РФ в декабре выросли до 13,9% с 13,4% в ноябре, обновив максимум 2024 года, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре также увеличилась - до 15,9% с 15,3% в ноябре.

Подорожали в среду также акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3,6%), ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (+3,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5% и +2,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +1,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%).

Подешевели акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%).

Вышедшие после закрытия основных торгов на Мосбирже данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 10 по 16 декабря составила 0,35% после 0,48% с 3 по 9 декабря и 0,50% с 26 ноября по 2 декабря. С начала месяца рост цен к 16 декабря составил 0,97%, с начала года - 9,14%.

Из данных за 16 дней декабря этого и прошлого годов следует, что на 16 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,50% с 9,32% на 9 декабря (8,88% на конец ноября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в середине недели совершил попытку восстановления, сумев оттолкнуться от области 2370-2380 пунктов и превысить рубеж 2400 пунктов. Этому способствовала слабость рубля к юаню и возвращение к росту нефтяных цен. Постепенно начал выкупаться дивидендный "гэп" в акциях "ЛУКОЙЛа" и "Северстали".

Мировые рынки готовятся к решению ФРС по процентным ставкам. Их снижение ожидаемо, и в фокусе внимания будут прогнозы и риторика регулятора. Потребительские цены в еврозоне в ноябре выросли на 2,2% г/г, что ниже прогнозных 2,3%. Тем не менее, отмечен прирост инфляции после октябрьских 2%. В четверг участники торгов будут следить за заявлениями в ходе ежегодной прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным (начнется в 12:00 МСК - ИФ). Кроме того, в четверг начнется саммит лидеров ЕС. Геополитический фон может быть напряженным. На российском рынке акционеры "Татнефти" на внеочередном собрании обсудят утверждение дивидендов за 9 месяцев.

"Инвесторы могут отыгрывать свежие данные Росстата по недельной инфляции в РФ, трактуя их в контексте предстоящего в конце недели заседания Банка России. Прогноз для индекса МосБиржи на 19 декабря - 2350-2450 пунктов", - считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также полагает, что дальнейшее направление на рынке акций могут задать итоги заседания Банка России в пятницу. Ожидания участников рынка относительно решения ЦБ РФ сместились в сторону большего повышения ставки - регулятор может повысить ее сильнее, чем прогнозируют эксперты (консенсус ожидает роста ставки до 23% годовых).

Акции "АЛРОСА" выросли после подтверждения планов добычи по итогам 2024 года в размере 33 млн карат. Продолжился рост акций Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+7,6%), который завершает присоединение Хоум банка, а несогласные со сделкой акционеры будут вправе предъявить акции к выкупу. Акции "Т-Технологии" подросли на фоне известий, что Т-Банк по итогам 11 месяцев года получил чистую прибыль в размере 58 млрд руб. (+41%), а прибыль Росбанка (MOEX: ROSB) составила 54 млрд руб. (+83%). Капитализация "МТС" подросла на планах компании по реструктуризации активов с выделением в отдельную компанию MWS (МТС Web Services) облачных сервисов, ИИ и больших данных. Скорректировались вверх акции ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (+3,1%) после падения, где после увеличения уставного капитала акционерам начали поступать акции (семь новых акций к одной старой), отметил Федосов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, на мировых финансовых рынках в среду наблюдаются смешанные настроения.

Китайский рынок подрос на фоне публикации Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом указаний, направленных на поддержку увеличения рыночной капитализации госпредприятий. Инфляция в Великобритании в ноябре ускорилась до 2,6% в годовом выражении, поднявшись с октябрьских 2,3%. Показатель стал максимальным за последние 8 месяцев и совпал с ожиданиями экономистов. Фьючерс на нефть марки Brent поднялся к $74 за баррель.

Российский рынок акций показывает умеренное восстановление после значительной просадки последних дней. Однако в преддверии заседания Банка России рассчитывать на существенный отскок пока не приходится, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции ПАО "Полюс" продолжают закрытие дивидендного "гэпа" на фоне стабилизации цен на золото выше $2650 за унцию. Также к восстановлению позиций после закрытия реестра по дивидендам приступили бумаги "Северстали". Инвесторы в акции "Татнефти" и "ФосАгро" продолжают ждать выплат промежуточных дивидендов за 2024 год.

Акции "Газпрома" (106,66 рубля) торгуются вблизи минимумов с января 2009 года после новостей об отсутствии планов у ЕС продлевать транзит российского газа через Украину в 2025 году (в то же время, как сообщается, "Газпром" впервые поставил партию СПГ в Италию), а также на фоне неопределенных перспектив дивидендов за 2024 год. Министр финансов РФ Антон Силуанов в декабре заявил, что в Минфине не ждут выплат от компании в 2025 году. В конце ноября при этом в "Газпроме" сообщили об увеличении чистой прибыли за 9 месяцев в 2,8 раза в годовом выражении, до 990 млрд руб., и о дивидендной базе за расчетный период в размере 842 млрд руб. Свободный денежный поток "Газпрома" вернулся в положительную зону и за 9 месяцев составил 14 млрд руб. Компания, однако, в 2025 году также планирует осуществить масштабные инвестиции в объеме 1,52 трлн руб.

С технической точки зрения акции "Газпрома" входят в зону среднесрочной и долгосрочной перепроданности и находятся недалеко от минимума 2008 года - 84 руб. за штуку. Неспособность бумаг вернуться выше сопротивления 106,50 руб. может сигнализировать о перспективах движения к 102 руб., 95 руб., 91 руб. и ниже из-за сохранения негативного фона вокруг компании. Тем не менее, близость важных минимумов, особенно в случае восстановления всего российского фондового рынка, может стать возможностью для покупки. Район важных краткосрочных сопротивлений расположен на 115,5 руб., далее у 125 руб. и 145 руб., считает Кожухова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, говорить о каком-то развороте и окончании фазы падения рынка акций пока рано. Инвестиционные решения стоит принимать в пятницу, после того как Банк России даст намеки на дальнейшую денежно-кредитную политику: если риторика регулятора будет жесткой, то распродажи продолжатся, полагает Антонов.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, южнокорейский Kospi вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), слабо подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,1-0,5%), "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,5% во главе с Dow).

Инвесторы видят более четкие признаки того, что власти Китая в следующем году будут предпринимать более активные шаги по поддержанию экономического роста, пишет Trading Economics. Рынки ждут снижения процентных ставок Народным банком Китая и сокращения коэффициента обязательных резервов банков.

В США число новостроек в ноябре уменьшилось на 1,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,289 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это самый низкий показатель с июля, когда был зафиксирован минимум с мая 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя с объявленного ранее октябрьского уровня до 1,34 млн, по данным Trading Economics.

Что касается итогов заседания Федрезерва США, то рынок видит почти 100%-ную вероятность снижения процентных ставок на 25 базисных пунктов на последнем в этом году заседании, которое завершится в среду.

В настоящее время ставка находится на уровне 4,5-4,75% годовых. Итоги заседания будут подведены в среду в 22:00 МСК, а традиционная пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла начнется в 22:30 МСК.

Аналитики полагают, что Пауэлл даст сигнал о том, что в будущем процесс смягчения денежно-кредитной политики может замедлиться.

На нефтяном рынке в среду цены скорректировались вверх после двухдневного спада, инвесторы оценивают статистику по запасам сырья в США и ждут итогов заседания Федрезерва.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,96 за баррель (+1,1% и -1% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $71,1 за баррель (+1,5% и -0,9% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 934 тыс. баррелей, запасы бензина выросли на 2,35 млн баррелей, резервы дистиллятов сократились на 3,18 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,7 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,1 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+27,8%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+14,8%), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (+13,2%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+12,2%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+9%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+8,4%), бумаги "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+7,2%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+6,3%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+6,3%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+5,7%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+5%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+4,9%).

Выручка группы компаний под управлением ПАО "Россети" (MOEX: FEES) в этом году может превысить 1,5 трлн руб., сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину глава "Россетей" Андрей Рюмин. "Ожидаем, что по итогам 2024 года выручка группы "Россети" превысит 1,5 трлн руб.", - сообщил он.

Акционеры ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (+1,2%, до 30,35 рубля) на заочном внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов за 9 месяцев текущего года в размере 0,18 рубля на акцию, сообщила компания.

Просели акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-5%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,22 млрд рублей (из них 10,64 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 8,22 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,22 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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