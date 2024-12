Dow потерял 0,6%

Уолл-стрит закрылась в минусе по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга растут в средк, Япония торгуется в минусе. Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в среду.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС).

Рынок видит почти 100%-ную вероятность снижения процентных ставок Федрезервом на 25 базисных пунктов на последнем в этом году заседании, которое завершится в среду.

"Они не разочаруют рынок", - говорит старший экономист Raymond James Эухенио Алеман.

В настоящее время ставка находится на уровне 4,5-4,75% годовых. Итоги заседания будут подведены в среду в 22:00 мск, а традиционная пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла начнется в 22:30 мск.

Аналитики полагают, что Пауэлл даст сигнал о том, что в будущем процесс смягчения денежно-кредитной политики может замедлиться.

Между тем розничные продажи в США в ноябре увеличились на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило во вторник министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,6%, по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,5%.

Объем промышленного производства в Штатах в прошлом месяце уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем повышение на 0,3%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в октябре промпроизводство в стране снизилось на 0,4%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Акции EVgo Inc., которая занимается установкой зарядных устройств для электромобилей, рухнули в цене на 26% по итогам торгов после новостей о планах одного из акционеров продать более 21% компании.

Рыночная стоимость Nvidia Corp. (SPB: NVDA) сократилась на 1,2%. Уолл-стрит продолжает ждать информации о том, как быстро компания способна наращивать продажи ИИ-чипов Blackwell, пишет Barron''s.

Котировки акций Broadcom (SPB: AVGO) снизились на 3,9%. В минувшую пятницу они повысились на рекордные для компании 24,4%, и тогда она впервые завершила сессию с капитализацией более $1 трлн.

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay (SPB: EBAY) нарастил капитализацию на 0,9% после увеличения объема ранее объявленной программы выкупа акций на $3 млрд.

Бумаги Pfizer Inc. (SPB: PFE) подорожали на 4,7%. Фармгигант планирует по итогам 2025 года получить выручку в диапазоне $61-64 млрд, скорректированную прибыль - $2,8-3 на акцию при прогнозе рынка в $63,2 млрд и $2,86 на акцию соответственно. Кроме того, совет директоров компании одобрил увеличение квартальных дивидендов на 2,4% - до 43 центов на акцию.

Рыночная стоимость израильского поставщика оборудования для солнечной энергетики SolarEdge Technologies (SPB: SEDG) подскочила на 16,6%. Goldman Sachs повысил рекомендацию для его акций сразу на два уровня - до "покупать" с "продавать".

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,61% и составил 43449,9 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,39% - до 6050,61 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,32% и составил 20109,06 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду показывают разнонаправленные изменения.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК увеличился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,85%.

Инвесторы видят более четкие признаки того, что власти Китая в следующем году будут предпринимать более активные шаги по поддержанию экономического роста, пишет Trading Economics. Рынки ждут снижения процентных ставок Народным банком Китая и сокращения коэффициента обязательных резервов банков.

Лидерами подъема среди компонентов Hang Seng выступают акции автопроизводителей Geely и Li Auto (SPB: LI), подорожавшие на 4,8% и 3,6% соответственно.

Также растет стоимость компьютерной Lenovo - на 3,1%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,5%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 2,4%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) и интернет-компании Tencent (SPB: 700) - на 0,8%, фармацевтической Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 0,6%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:36 МСК снизилось на 0,5%.

Экспорт Японии в ноябре увеличился на 3,8% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство финансов. Аналитики в среднем ожидали повышения на 2,8%, сообщает Trading Economics.

Между тем импорт в прошлом месяце упал на 3,8%. Сокращение показателя было зафиксировано впервые с марта. Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали подъем на 1%.

Снижение в ходе торгов показывают котировки акций фармацевтической Sumitomo Pharma - на 4,5%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 4,1%, химической Nissan Chemical - на 2,8%, производителя консолей Nintendo - на 2,3%, Sony - на 2,1%.

Цена бумаг Nissan Motor взлетела на 23,7% на новости о том, что автопроизводитель ведет переговоры с конкурирующей Honda Motor относительно возможного слияния или других вариантов сотрудничества. Акции Honda подешевели на 3,6%.

Стоимость Mitsubishi Motors повысилась на 19,7%, Mazda Motor - на 4,9%, Hino Motors - на 3,1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК прибавил 1,4% вслед за повышением бумаг представителей финансовой и автомобильной отраслей.

Цена акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 1,9%, автомобильной Hyundai Motor - на 5,1%, сталелитейной Posco - на 1,5%.

Бумаги KB Financial ушли вверх на 3,7%, Shinhan Financial и Hana Financial - на 2,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился всего на 0,02%.

Котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto практически не изменились.

ц Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в среду, инвесторы оценивают неофициальные данные о запасах нефти в США и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 мск подорожали на $0,04 (0,05%) - до $73,23 за баррель. Во вторник эти контракты снизились в цене на $0,72 (1%), до минимальных с 10 декабря $73,19 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,08 (0,11%) - до $70,16 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,63 (0,9%), до $70,08 за баррель.

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали сокращение запасов в стране за неделю на 4,7 млн баррелей, тогда как рынок ожидал спада на 1,85 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Официальные данные о нефтяных резервах будут опубликованы в 18:30 мск среды.

ФРС снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам последнего в этом году заседания, которое завершится в среду, полагает большинство аналитиков и участников рынка. Такое решение может поддержать спрос на нефть.

Итоги заседания будут подведены в 22:00 мск.