.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рынок акций вряд ли уйдет ниже 2360-2380 пунктов индекса Мосбиржи - "Альфа-Инвестиции"
.
17 декабря 2024 года 10:32
Рынок акций вряд ли уйдет ниже 2360-2380 пунктов индекса Мосбиржи - "Альфа-Инвестиции"
Индекс Мосбиржи во вторник опять обновит годовой минимум, но вряд ли уйдет ниже 2360-2380 пунктов, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента "Альфа-Инвестиций" Василий Карпунин. "Нисходящий тренд на рынке акций по продолжительности стал третьим в истории нашего рынка, - констатирует эксперт. - Индекс Мосбиржи приблизился к уровню 2400 пунктов, где в последний раз был в марте 2023 года. Снижение происходит широким фронтом. Помимо ожиданий повышения ключевой ставки, в центре внимания остаётся геополитика. С одной стороны, страны ЕС согласовали новый пакет санкций, а Bloomberg писал, что США до ухода администрации Байдена введут новые ограничения на нефтяной сектор. С другой - Дональд Трамп заявил о "небольшом прогрессе" по мирным переговорам об Украине, пишет РБК. Такие заголовки в СМИ могут оказать поддержку фондовому рынку". Аналитик напоминает, что в понедельника закрылись дивидендные реестры "ЛУКОЙЛа", "Северстали", "Хэдхантера". Сегодня гэпы этих акций отнимут у Индекса Мосбиржи примерно 30 пунктов или 1,2%, считает Карпунин. В результате во вторник Индекс Мосбиржи опять обновит годовой минимум. Возможно временное падение ниже 2400 пунктов, но, на взгляд эксперта, вряд ли рынок уйдёт ниже 2360-2380 пунктов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
17 декабря 2024 года 14:32
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Диасофта" с целевой ценой 4540 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: 3350 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обращают внимание на... читать дальше
.17 декабря 2024 года 13:55
"Финам" понизил рейтинг акций фонда ARK Space Exploration & Innovation (ARKX) с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне $18,2 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 7,2%, сообщается в комментарии аналитика Саида Керимханова. "Ключевыми рисками мы видим снижение... читать дальше
.17 декабря 2024 года 13:19
"Финам" сохраняет рейтинг бумаг ALPS Medical Breakthroughs ETF на уровне "покупать" с целевой ценой $48,6 за штуку, что предполагает потенциал роста 29%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Из отслеживаемых нами индексных фондов по отрасли наибольший потенциал роста в настоящее... читать дальше
.17 декабря 2024 года 12:46
Текущее падение на рынке акций не стоит воспринимать как повод для распродажи активов - "Альфа-инвестиции"
Текущее падение на рынке акций не стоит воспринимать как повод для распродажи активов, считают аналитики "Альфа-инвестиций". "Напротив, рынок акций уже длительное время торгуется по привлекательным ценам и становится ещё более интересным для покупок, - подчеркивают эксперты в комментарии. - На... читать дальше
.17 декабря 2024 года 12:18
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать бумаги ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью 182,67 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 81% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков. Эмитент сообщил о планах инвестировать 215 миллиардов рублей в 2025 году.... читать дальше
.17 декабря 2024 года 11:55
Инвесторам в ОФЗ по-прежнему стоит отдавать предпочтение облигациям с плавающей ставкой купона (флоатерам), чья привлекательность сохранится и в случае дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ, полагает эксперт инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "С учетом резко ускорившегося в ноябре и... читать дальше
.17 декабря 2024 года 11:36
Москва. 17 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник провалился по индексам более чем на 1% после отсечки на Мосбирже дивидендов "ЛУКОЙЛа" и "Северстали", после чего произошел коррекционный отскок и большинство blue chips вышло в "плюс". Индекс МосБиржи падал ниже 2400 пунктов, но далее отыграл этот рубеж. читать дальше
.17 декабря 2024 года 11:32
Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся вблизи уровня в $74 за баррель на торгах во вторник, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Цены на нефть умеренно снизились в понедельник. Некоторое давление на котировки могли оказывать слабые экономические данные из Китая. Инвесторы во... читать дальше
.17 декабря 2024 года 11:07
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает нейтральную оценку привилегированных акций "Транснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1600 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре инвесткомпании. "ФАС утвердила сохранение первоначально запланированного повышения тарифов на перекачку... читать дальше
.17 декабря 2024 года 10:47
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в материале старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева. "Евросоюз включил в санкционный список семь судов для перевозки СПГ, включая танкер Arc-7, занятый на проекте "Ямал СПГ" . Под... читать дальше
.17 декабря 2024 года 10:14
Текущие распродажи на российском рынке акций еще не окончены, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер". По-прежнему основным негативом для отечественных инвесторов является сверхжесткая денежно-кредитная политика Банка России, отмечают эксперты. Консенсус-прогноз предполагает, что... читать дальше
.17 декабря 2024 года 10:14
Москва. 17 декабря. Китайский юань растет на Московской бирже утром во вторник, рубль понижается на фоне слабых колебаний на рынке нефти. читать дальше
.17 декабря 2024 года 09:58
Индексы Мосбиржи и РТС могут продолжить снижение на торгах во вторник, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Рынок остается под давлением из-за очередного пакета антироссийских санкций, принятого властями Евросоюза в понедельник, который затрагивает 54 физлица,... читать дальше
.17 декабря 2024 года 09:43
Существуют риски продолжения коррекции вниз в индексе RGBI до заседания ЦБ РФ в пятницу, 20 декабря 2024 года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. Индекс RGBI в понедельник снизился на 0,5п (до 98,1п); доходность... читать дальше
.17 декабря 2024 года 09:38
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 17 декабря. Цены рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.