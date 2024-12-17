Рынок акций вряд ли уйдет ниже 2360-2380 пунктов индекса Мосбиржи - "Альфа-Инвестиции"

Индекс Мосбиржи во вторник опять обновит годовой минимум, но вряд ли уйдет ниже 2360-2380 пунктов, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента "Альфа-Инвестиций" Василий Карпунин.

"Нисходящий тренд на рынке акций по продолжительности стал третьим в истории нашего рынка, - констатирует эксперт. - Индекс Мосбиржи приблизился к уровню 2400 пунктов, где в последний раз был в марте 2023 года. Снижение происходит широким фронтом. Помимо ожиданий повышения ключевой ставки, в центре внимания остаётся геополитика. С одной стороны, страны ЕС согласовали новый пакет санкций, а Bloomberg писал, что США до ухода администрации Байдена введут новые ограничения на нефтяной сектор. С другой - Дональд Трамп заявил о "небольшом прогрессе" по мирным переговорам об Украине, пишет РБК. Такие заголовки в СМИ могут оказать поддержку фондовому рынку".

Аналитик напоминает, что в понедельника закрылись дивидендные реестры "ЛУКОЙЛа", "Северстали", "Хэдхантера". Сегодня гэпы этих акций отнимут у Индекса Мосбиржи примерно 30 пунктов или 1,2%, считает Карпунин. В результате во вторник Индекс Мосбиржи опять обновит годовой минимум. Возможно временное падение ниже 2400 пунктов, но, на взгляд эксперта, вряд ли рынок уйдёт ниже 2360-2380 пунктов.

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