Текущие распродажи на рынке акций РФ еще не окончены - "Алор Брокер"

Текущие распродажи на российском рынке акций еще не окончены, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер".

По-прежнему основным негативом для отечественных инвесторов является сверхжесткая денежно-кредитная политика Банка России, отмечают эксперты. Консенсус-прогноз предполагает, что 20 декабря регулятор повысит ключевую ставку на 2 п.п. (до 23% годовых), но теперь резко выросла вероятность, что регулятор сохранит "ястребиную" риторику и повышение ключевой ставки не будет последним, обращают внимание аналитики инвесткомпании.

"С точки зрения теханализа после пробоя "треугольника" вероятно падение рынка еще как минимум на 3-4%. Более чем процентный вклад в это движение внесут во вторник дивидендные "гэпы" "ЛУКОЙЛа" и "Северстали", - указывают эксперты "Алор Брокера" в обзоре. - На "ЛУКОЙЛ" мы смотрим умеренно позитивно, и ждем от него в дальнейшем хороших дивидендов. Однако время покупки бумаги еще не пришло".

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