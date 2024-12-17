Возможно продолжение коррекции индекса RGBI до заседания ЦБР 20 декабря 2024г - ПСБ

Существуют риски продолжения коррекции вниз в индексе RGBI до заседания ЦБ РФ в пятницу, 20 декабря 2024 года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI в понедельник снизился на 0,5п (до 98,1п); доходность индекса выросла на 12 б.п. - до 18,69% годовых, констатирует эксперт: инвесторы опасаются жесткого ответа ЦБ на пятничном заседании в ответ на рост инфляции.

"Как мы отмечали, как минимум до решения регулятора по ключевой ставке, рекомендуем занять выжидательную позицию на рынке. В условиях ускорения инфляции видим риск повторного тестирования минимумов по индексу RGBI на уровне примерно 96 пунктов, - пишет аналитик в обзоре. - Вместе с тем долгосрочная идея по увеличению доли бумаг с фиксированным купоном в портфеле до 10-20% по итогам 1К25 пока остается актуальной. Основными активами в портфеле по-прежнему должны оставаться корпоративные флоатеры (срочностью до 2 лет), а также замещающие облигации для хэджирования валютного риска".

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