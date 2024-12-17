Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 17 декабря. Цены рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американский фондовый индекс Dow Jones слабо снизился в понедельник, тогда как S&P 500 умеренно вырос, а Nasdaq Composite подскочил более чем на 1% и обновил исторический максимум. Инвесторы ждут последнего в этом году заседания Федеральной резервной системы США. Декабрьское заседание завершится в среду, и рынки практически уверены в том, что по его итогам ключевая процентная ставка будет снижена на 25 базисных пунктов. Также на этой неделе свои решения по ставкам обнародуют ЦБ Японии и Великобритании.

Тем временем индекс Empire State Manufacturing упал в декабре до 0,2 пункта с 31,2 пункта месяцем ранее, тогда как опрошенные Trading Economics аналитики ожидали менее выраженного снижения, до 12 пунктов. Ноябрьский показатель был рекордным с декабря 2021 года. Позднее на этой неделе будут обнародованы данные об объеме розничных продаж и о промышленном производстве в США в ноябре, а также отчеты по рынку жилья и труда и окончательные данные о ВВП в третьем квартале.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах во вторник. Японский фондовый индекс Nikkei 225 колеблется между ростом и снижением в ходе торгов во вторник. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет всего 0,1% в ходе торгов. Трейдеры занимают осторожную позицию в отношении фондового рынка КНР, поскольку статданные говорят о слабости потребительского спроса в стране, несмотря на меры поддержки экономики. Розничные продажи в Китае в ноябре повысились на 3% в годовом выражении после роста на 4,8% месяцем ранее, сообщило накануне Государственное статистическое управление. Подъем был отмечен по итогам 22-го месяца подряд, однако темпы повышения были минимальными с августа. Гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 0,6%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,8%. Вместе с тем южнокорейский Kospi теряет 1,3%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно подрастают утром во вторник после снижения накануне. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск подорожали на 0,22% - до $74,07 за баррель. В понедельник эти контракты снизились в цене на 0,8%, до $73,91 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени увеличились на 0,2% - до $70,85 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на 0,8%, до $70,71 за баррель.

Негативным фактором для нефтяных котировок в понедельник стали статданные из Китая, усилившие опасения трейдеров в отношении спроса на нефть со стороны крупнейшего импортера топлива в мире. Ключевым событием этой недели для мировых рынков станет последнее в этом году заседание Федеральной резервной системы, по итогам которого, как предполагается, регулятор снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов. Ожидаемое снижение ставки ФРС вкупе с недавними действиями других центральных банков могут поддержать рынок нефти, полагает Мария Агустина Патти из Exness. "Сочетание ограничений предложения и стимулирующей денежно-кредитной политики может в определенной степени улучшить перспективы рынка", - сказала она.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 16 декабря снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,707 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,984 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,64% и составил 101,95 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (14-16 декабря) потерял 0,54%, опустившись до 924,21 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (-2,77%), "Эталон-Финанс-П03" (-2,3%) и "АФК Система-1Р-24" (-1,82%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк-001Р-18Р" (+0,68%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,17%) и "Магнит БО-004Р-01" (+0,07%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром капитал" завершило размещение годовых облигаций серий БО-003Р-09 - БО-003Р-12 общим объемом 50 млрд рублей. Сбор заявок на выпуски прошел 10 декабря без премаркетинга. Объем серии БО-003Р-09 - 20 млрд рублей, серий БО-003Р-10 - БО-003Р-12 - по 10 млрд рублей каждая. По займам предусмотрены переменные ежемесячные купоны. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 1% годовых.

АО "ТСГ Асача" (входит в холдинг "Хайлэнд Голд") завершило размещение 8-летних облигаций серии 001Р-01, объем которых составил 500 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 11 декабря без премаркетинга. Ставки 1-8-го квартальных купонов будут равны размеру ключевой ставки ЦБ, действующей на 4-й рабочий день, предшествующий дате начала купона. Соответственно, ставка 1-го купона составит 21% годовых. По выпуску объявлена оферта через два года. Выпуск размещался в рамках ранее зарегистрированной программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" 18 декабря начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 45-й календарный день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов установлена на уровне 30% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в даты окончания 20-го, 23-го, 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов, а также call-опцион, который может быть реализован в 24-й купонный период.

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" 18 декабря начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии ПБО-002Р-48. Размещение продлится 2 рабочих дня. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб. Остальные параметры эмиссии пока не раскрываются.

ООО "ЭнергоТехСервис" зафиксировало объем размещения 2-летних облигаций серии 001P-06 в размере 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 16 декабря. Первоначально объем был запланирован в размере 1,5 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки, плюс премия в размере 550 базисных пунктов. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 13-20-го купонов и по 15% от номинала в даты завершения 21-24-го купонов. Техразмещение запланировано на 18 декабря. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Минимальная заявка на приобретение при размещении - 1,4 млн рублей. В июле эмитент увеличил объем программы облигаций серии 001Р с 5 млрд рублей до 25 млрд рублей.

ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 3,5 года на уровне 26,5% годовых и финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 2,5 года на уровне 650 базисных пунктов. Компания провела сбор заявок на выпуски 16 декабря. Ожидается, что общий объем займов составит 3 млрд рублей. По выпуску 001Р-03 предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, Финальному ориентиру ставки 1-го купона соответствует доходность к погашению на уровне 29,97% годовых. По выпуску 001Р-04 предусмотрены ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ плюс спред. Техразмещение займов запланировано на 19 декабря. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста, с переменными купонами - только для квалифицированных инвесторов. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 5,45 млрд рублей. Мосбиржа 13 декабря зарегистрировала изменения в программу облигаций эмитента, согласно которым объем программы был увеличен с 5,45 млрд рублей до 30 млрд рублей.

ООО "СФО Оптимум финанс" 20 декабря разместит выпуск 6-летних облигаций серии 2 объемом 667 млрд рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель облигаций - банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN). Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,5% годовых.

ООО "Миррико" 24 декабря планирует разместить выпуск 3-летних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день до даты окончания предшествующего купонного периода, плюс спред 400 базисных пунктов. По выпуску установлена амортизационная структура погашения: по 25% от номинальной стоимости бумаг планирует гасить в даты окончания 9-12-го купонов. Предусмотрены два сall-опциона - через 1 и 1,5 года (в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов), а также ковенантный пакет. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 20 млрд рублей.

ООО "Воксис" перенесло с 17 на 25 декабря размещение 4-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 30 мая 2025 года или дата размещения последней облигации выпуска. Купоны по выпуску ежемесячные и переменные, определяются как сумма ключевой ставки ЦБ по состоянию на 2-й рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода и спреда, равного 7% годовых. По займу начиная с 37-го купона будет предусмотрена равномерная амортизационная структура погашения, а также call-опцион в дату окончания 24-го купонного периода. Выпуск будет размещаться в рамках ранее зарегистрированной программы облигаций компании серии 001Р объемом 2 млрд рублей. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 16-го купона облигаций серии 001P-27R на уровне 22,14% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 30 млрд рублей в сентябре 2023 года по ставке 12,22% годовых. Купоны ежемесячные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA + 1,25%.

Дочерний банк "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) - Авто финанс банк (ранее РН банк) - установил ставку 3-го купона бондов серии БО-001P-12 на уровне 23,2% годовых, ставку 2-го купона облигаций серии БО-001Р-13 - на уровне 23,3% годовых. Банк разместил выпуск 3-летних облигаций серии БО-001P-12 объемом 10 млрд рублей в июне текущего года по ставке 18,2% годовых. Ставки 2-12-го квартальных купонов рассчитываются как сумма значения ключевой ставки и спреда 2,2% годовых. Выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-13 объемом 10 млрд рублей размещен в сентябре по ставке 21,3% годовых. Ставки 2-12-го квартальных купонов рассчитываются как сумма значения ключевой ставки и спреда 2,3% годовых.