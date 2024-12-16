S&P; 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6030-6070п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6030-6070 пунктов в понедельник, прогноз низкой внутридневной волатильности при нейтральном балансе рисков, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Рафаэля Мкртчана.

"Внешний фон умеренно негативный: шанхайский и гонконгский индексы в "минусе", торги в Европе также проходят в "красной зоне". Однако фьючерсы на американские индексы растут. На предстоящую сессию прогнозируем низкую внутридневную волатильность при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 6030-6070 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

Индекс S&P 500 консолидировался, подтверждая значимость уровня 6100 пунктов как области сопротивления, отмечает Мкртчан. Доля акций индекса, торгующихся выше 20-дневной скользящей средней, сократилась до 30%.

"Поскольку данный показатель остается существенно ниже 50%, дальнейший рост остается под вопросом. Заметим, что равновзвешенный бенчмарк (RSP ETF) уже опустился на 3% от максимума, достигнутого в конце ноября. Пока он остается в рамках среднесрочного восходящего тренда, но дальнейшее снижение может ухудшить техническую картину, - указывает аналитик инвесткомпании. - Для продолжения устойчивого восходящего тренда необходимо расширение числа акций, демонстрирующих положительную динамику".

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