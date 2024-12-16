"Финам" повысил рейтинг акций HCA Healthcare до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций HCA Healthcare с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне $359,9 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 15,6%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Акции HCA Healthcare с конца октября находились в фазе коррекционной просадки - тема выборов в США и последующего избрания Дональда Трампа на пост президента сыграла против компаний - операторов больниц на фоне обеспокоенности относительно непредсказуемой политики президента-республиканца в области здравоохранения", - пишет аналитик Зарина Саидова.

HCA Healthcare - один из крупнейших частных провайдеров услуг здравоохранения в США, в первую очередь стационарного лечения пациентов.

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