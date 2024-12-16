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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 103-106 руб./$1 - банк "Русский Стандарт"
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16 декабря 2024 года 10:28

Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 103-106 руб./$1 - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 103-106 руб./$1, по паре рубль/евро - 108-111 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"В пользу российского рубля - жесткая ДКП регулятора, стабильно высокая стоимость нефти, цены на которую могут подняться на фоне слухов о планируемых администрацией Джо Байдена санкциях в отношении экспорта российской нефти, - отмечает эксперт в комментарии. - Тем временем, не добавляют оптимизма национальной валюте активное обсуждение перспектив новых санкций, а также присущий этому сезону года рост потребительской активности в преддверии Нового года, которая вызывает увеличение импорта и спроса на иностранную валюту. В центре внимания на неделе будет решение российского регулятора по ключевой ставке. В базовом сценарии ожидаем, что будет принято решение о повышении ставки до 23%, однако и сценарий более резкого повышения ставки не исключен. Рост ставки будет фактором поддержки рубля, однако не стоит забывать, что курс во многом зависит от баланса экспорта и импорта".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


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