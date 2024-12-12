Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 12 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 3 базисных пункта - до 70,67% от номинала (их доходность не изменилась и составила 8,98% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году подешевели на 1 базисный пункт - до 73,43% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 8,38% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 17,78% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 10 базисных пунктов, подорожав до 69,5% от номинала (их доходность увеличилась на 8 базисных пунктов, до 30,73% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 6 базисных пунктов - до 64,92% от номинала (доходность выросла на 13 базисных пунктов, составив 23,42% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,85% от номинала (их доходность увеличилась на 3 базисных пункта - до 14,77% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день всего на 1 базисный пункт и составила 66,83% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 12 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют умеренное снижение, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономической статистики.

Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, по данным министерства труда. Это максимальный прирост с февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%. Индекс PPI в ноябре вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем - самое значительное повышение за пять месяцев. Ожидалось увеличение на 0,2%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 18 тыс. - до 242 тыс. Это самый высокий уровень с середины октября. Рост числа заявок стал неожиданностью для экспертов, которые предполагали снижение до 220 тыс.