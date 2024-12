Nasdaq впервые закрылся выше 20000п

Индексы США в основном выросли по итогам торгов в среду. Акции АТР в основном растут в четверг, японский Nikkei 225 прибавляет 1,3%. Цены на нефть стабильны в четверг утром, Brent торгуется на уровне $73,6 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре увеличились на 2,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в среду министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема увеличились по сравнению с октябрьскими 2,6%.

Консенсус-прогнозы аналитиков, опрошенных MarketWatch и Trading Economics, также предполагали ускорение инфляции в США в ноябре до 2,7%.

Рыночная стоимость GameStop (SPB: GME) повысилась на 7,6% по итогам торгов. Владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники неожиданно для аналитиков вернулся к прибыли в третьем финансовом квартале, несмотря на сокращение выручки.

GE Vernova, выделенная из General Electric Co. (SPB: GE) ранее в этом году, подтвердила ожидания относительно размера выручки по итогам 2024 года и повысила долгосрочный прогноз. Капитализация поставщика решений для энергетики выросла на 5%.

Котировки бумаг Broadcom (SPB: AVGO) подскочили на 6,6% после сообщения The Information о том, что Apple Inc. (SPB: AAPL) работает с этой компанией над серверным ИИ-чипом. Бумаги Apple подешевели на 0,5%.

Цена акций General Motors (SPB: GM) понизилась на 1,3% после новостей о планах компании прекратить разработку роботакси в рамках убыточного подразделения Cruise.

Капитализация канадской Bausch + Lomb Corp. упала на 12,1%. Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что инвесткомпания Blackstone может отказаться от участия в покупке этого производителя контактных линз.

Сеть универмагов Macy''s Inc. (SPB: M) сократила рыночную стоимость на 0,8%. Чистая прибыль компании в минувшем финквартале снизилась на 30%, выручка - на 3%.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,22% и составил 44148,56 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,82% - до 6084,19 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,77% и составил 20034,89 пункта.

Азиатские рынки акций в основном растут на торгах в четверг вслед за подъемом большинства индексов Уолл-стрит накануне.

Китайский Shanghai Composite поднимается на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%.

Инвесторы ждут итогов Центральной экономической рабочей конференции в Китае, на которой определяются цели для экономики на следующий год. Заседание завершается в четверг.

Между тем Азиатский банк развития (АБР) сохранил прогноз роста ВВП КНР в 2024 году на уровне 4,8%, в следующем году - 4,5%. Инфляция в этом году, как ожидается, составит 0,3% (в сентябре предполагалось 0,5%), в следующем году - 0,9% (1,2%).

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги China Mengniu Dairy, дорожающие на 7,6%.

Рыночная стоимость China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. увеличивается на 7,4%, Trip.com - на 5,4%, Haidilao International Holding - на 5%, China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 4,2%.

Techtronic Industries теряет 1,3% капитализации, WuXi AppTec и Power Assets Holdings - 0,6%, China Shenhua Energy - 0,4%, Link Real Estate Investment Trust - 0,3%.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 1,3%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги DeNA и Advantest (+4,9% у обеих).

Рыночная стоимость Chubu Electric Power повышается на 4,8%, Fujikura и Recruit Holdings - на 3,8%.

Цена акций Nissan Motor снижается на 2,3%, Sumco - на 2,1%, Kawasaki Heavy Industries и Yaskawa Electric - на 1,2%, Sumitomo Electric Industries - на 1,1%.

Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 0,9%.

Согласно новому прогнозу АБР, экономика Южной Кореи в 2024 году увеличится на 2,2%, в то время как ранее ожидался подъем на 2,5%. Оценка роста в 2025 году ухудшена до 2% с 2,3%.

Стоимость акций Korean Air Lines увеличивается на 0,2%, Hyundai Motor - на 1,4%, Samsung Electronics - на 3,5%.

Котировки бумаг Posco снижаются на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,3%.

Уровень безработицы в Австралии в ноябре снизился до минимальных с марта 3,9% с 4,1% в предыдущие три месяца, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Рынок в среднем ожидал 4,2%, по данным Trading Economics.

Капитализация BHP уменьшается на 0,5%, Rio Tinto - растет на 0,3%.

Цены на нефть стабильны в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $73,62 за баррель, что на $0,1 (0,14%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $1,33 (1,8%), до $73,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,04 (0,06%), до $70,33 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,7 (2,5%), до $70,29 за баррель.

В среду нефтяной рынок вырос на сообщениях СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.

Этой стратегии Штаты "ранее избегали, опасаясь скачка мировых цен на нефть", отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. Однако теперь "более смелые меры кажутся жизнеспособными, поскольку стоимость нефти сдерживается глобальным избытком предложения", говорит эксперт, мнение которого приводит Market Watch.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали снижение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,42 млн баррелей. Между тем, товарные запасы бензина выросли на 5,09 млн баррелей, дистиллятов - на 3,24 млн баррелей.

ОПЕК в среду четвертый раз подряд понизила оценку роста спроса на нефть в 2024 году - теперь сразу на 210 тыс. баррелей в сутки - до 1,61 млн б/с, оценка роста на 2025г ухудшена на 90 тыс. б/с, до 1,45 млн б/с. Как говорится в ежемесячном отчете организации, теперь ожидается, что в нынешнем году спрос на нефть составит 103,82 млн б/с, а в 2025 году - 105,27 млн б/с.

В четверг Международное энергетическое агентство также обнародует ежемесячный прогноз для нефтяного рынка.