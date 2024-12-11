"Т-Инвестиции" рекомендуют держать акции "Аэрофлота", сообщается в комментарии аналитиков.

"Самый крупный авиаперевозчик России опубликовал операционные результаты за ноябрь и 11 месяцев 2024 года. Международное направление продолжает демонстрировать опережающие темпы роста, которые, однако, постепенно замедляются, как и динамика по внутренним перевозкам. Всему виной эффект высокой базы прошлого года. В четвертом квартале финансовые результаты компании все еще могут быть под давлением ввиду сразу нескольких факторов. "Аэрофлот" индексирует зарплаты пилотов на 30%. Также на чистую прибыль, вероятно, негативно повлияет ослабление рубля через лизинговые контракты с привязкой к валюте. Все это ограничивает возможности компании заплатить акционерам дивиденды по итогам года", - пишут эксперты.

Ранее "Аэрофлот" опубликовал операционные результаты за ноябрь и 11 месяцев 2024 года: количество перевезенных в ноябре пассажиров увеличилось на 11% по сравнению с ноябрем 2023 года и составило 4 млн человек; за 11 месяцев перевезено 51,3 млн пассажиров, что на 17,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Пассажирооборот в ноябре увеличился на 13,2%, предельный пассажирооборот - на 10,4%, а за 11 месяцев пассажирооборот вырос на 21,8%, предельный пассажирооборот - на 19%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.