Уолл-стрит закрылась во вторник снижением индексов на 0,3-0,4%. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики в среду. Нефть дорожает третью сессию подряд, Brent торгуется у $72,6 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 2,2% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы - на 0,8%, по окончательным данным министерства труда страны.

Динамика первого показателя совпала как с предварительной оценкой, так и с прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

При этом первоначально было объявлено, что стоимость рабочей силы повысилась на 1,9%, и эксперты ожидали пересмотра до 1,5%.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в ноябре поднялся до 101,7 пункта по сравнению с 93,7 пункта месяцем ранее, сообщила Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB). Это максимальный уровень с июня 2021 года. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительное повышение - до 94,2 пункта.

Рыночная стоимость Oracle Corp. (SPB: ORCL) упала на 6,7% по итогам торгов. Прибыль без учета разовых факторов, а также показатель выручки разработчика ПО в сентябре-ноябре оказались слабее прогнозов рынка.

Капитализация Toll Brothers (SPB: TOL) уменьшилась на 7%, хотя специализирующаяся на строительстве домов класса "люкс" компания увеличила чистую прибыль в минувшем финквартале на 7%, а выручка выросла на 10% и превзошла консенсус-прогноз.

Цена бумаг Casey''s General Stores (SPB: CASY) снизилась на 0,3%. Сеть магазинов шаговой доступности в августе-октябре сократила выручку на 3%, хуже ожиданий.

Разработчик ПО AppLovin сократил рыночную стоимость на 6,3%. Днем ранее его акции подешевели на максимальные примерно за два года 14,7%. Вопреки ожиданиям, S&P Dow Jones Indices в минувшую пятницу не включила их в расчет индекса S&P 500.

Бумаги Alphabet Inc. (SPB: GOOG), материнской компании Google, подорожали на 5,6%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,9%, несмотря на сообщение Financial Times со ссылкой на источники о том, что Европейская комиссия изучает тайное рекламное партнерство Google и Meta по продвижению Instagram среди подростков на YouTube.

Акции AutoZone (SPB: AZO) выросли в цене на 0,7%. Сеть магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров в первом финансовом квартале увеличила выручку на 2%.

Капитализация Alaska Air Group (SPB: ALK) подскочила на 13,2% после того, как авиахолдинг улучшил прогнозы на текущий квартал и объявил обратный выкуп акций на $1 млрд.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,35% и составил 44247,83 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,3% - до 6034,91 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,25% и составил 19687,24 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики.

Инвесторы ждут итогов Центральной экономической рабочей конференции в Китае, на которой определяются цели для экономики на следующий год. Заседание завершится в четверг.

Экономисты рассчитывают, что правительство КНР повысит планку дефицита бюджета до 4% ВВП, что позволит увеличить объем заимствований и направить эти средства на поддержку экономики, сообщает Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК увеличился менее чем на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%.

Лидерами снижения среди компонентов Hang Seng выступают акции производителя электроинструментов и уборочных машин Techtronic Industries и интернет-компании Meituan (SPB: 3690), подешевевшие на 3,7% и 2,1% соответственно.

Кроме того, снижается стоимость бумаг страховщиков Ping An Insurance, China Life Insurance Co. (SPB: 2628) и AIA Group - на 1,6%, 1,5% и 1,4% соответственно, пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC - на 1,5%, интернет-ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,4%, производителя компьютеров Lenovo - на 1,4%.

Между тем растут котировки акций производителя бутилированной воды Nongfu Spring Co. и генерирующей ENN Energy Holdings - на 2,9%, сети ресторанов Haidilao International Holding - на 2,2%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:37 МСК снизилось на 0,2%.

Цены производителей в стране в ноябре выросли на 3,7% в годовом выражении, по данным Банка Японии. Это максимальные темпы повышения с июля 2023 года.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 3,4% после роста цен на 3,6% в октябре.

Цены в ноябре относительно предыдущего месяца повысились на 0,3%, что также превзошло ожидания экспертов (0,2%).

Значительное снижение в ходе торгов в среду показывают акции представителей полупроводниковой отрасли Disco Corp. (-3,5%), Sumco (-2,4%), Lasertec Corp. (-1,8%), Advantest (-1,3%), Tokyo Electron (-0,9%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК вырос на 0,8%, продолжая восстанавливаться после падения, которое было вызвано политическим кризисом в стране.

Котировки бумаг сталелитейной Posco повысились на 0,2%, банков KB Financial, Shinhan Financial и Hana Financial - на 2%, 0,5% и 3% соответственно.

В то же время цена акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, опустилась на 0,2%, генерирующей Korea Electric Power (SPB: KEP) - также на 0,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,5%.

При этом капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,4%, конкурирующей Rio Tinto - опустилась на 1,2%.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в среду после роста по итогам двух предыдущих сессий, вызванного геополитической напряженностью и ожиданиями новых стимулов в Китае.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 мск подорожали на $0,39 (0,54%) - до $72,58 за баррель. Во вторник эти контракты выросли в цене на $0,05 (0,1%), до $72,19 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,40 (0,58%) - до $68,99 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на $0,22 (0,3%), до $68,59 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают обещания властей Китая смягчить денежно-кредитную политику и усилить стимулирование экономики в следующем году.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии захватила Дамаск и объявила, что занимается формированием переходных органов власти. Тем временем израильские ВМС в ночь на вторник провели операцию по уничтожению кораблей ВМС Сирии, опасаясь, что вооружение попадет в руки группировок, захвативших власть в стране.

"Вся ситуация заставляет вспомнить падение режимов в Ираке в 2003 году и в Ливии в 2011-м, после чего обе страны погрузились в хаос, - отметил стратег Commerzbank Карстен Фрич. - Однако, в отличие от этих двух стран, Сирия не является крупным поставщиком нефти, хотя за счет своего географического расположения имеет большое значение для стабильности в ближневосточном регионе".

Тем временем данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 499 тыс. баррелей, тогда как рынок ожидал снижения показателя на 1,3 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в 18:30 мск в среду.