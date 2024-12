"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund с прогнозной стоимостью на уровне $85,2 за штуку, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Наша оценка рассчитана по средневзвешенному "апсайду" компаний, входящих в фонд, на основе данных Refinitiv", - отмечает эксперт инвесткомпании.

"Компании, удовлетворяющие нециклические потребности, обладают защитными характеристиками, так как потребительский спрос на их товары или услуги остается относительно стабильным вне зависимости от экономических циклов. Такие компании отличаются повышенной устойчивостью в условиях замедления экономики США, привлекая внимание инвесторов в условиях волатильности на рынках, - указывает Иванов. - Акции потребительского сектора показывают отстающую динамику относительно широкого рынка и фонда IYC, инвестирующего в сектор дискреционных товаров. Эмитент ежеквартально выплачивает дивиденды, на горизонте двенадцати месяцев дивидендная доходность может составить 2,8%".

Иванов при этом отмечает, что, несмотря на улучшение ожиданий по состоянию потребительского сектора США и рост рыночных оценок компаний, входящих в фонд, финансовые прогнозы по самим компаниям ухудшаются. "Поэтому мы не видим убедительных причин для повышения целевой цены фонда", - пишет он в материале инвесткомпании.

"Победа Дональда Трампа на выборах президента может негативно сказаться на потребительском секторе. Возможная отмена льгот и субсидий для населения с низкими доходами ухудшит их потребительские настроения. Тарифы на импорт, особенно из Китая, и депортация мигрантов могут привести к росту цен и снижению потребления, - указывает Иванов в обзоре. - Отдельно отметим, что после победы Трампа на выборах доллар стал значительно укрепляться по отношению к другим национальным валютам. Это, в свою очередь, снижает консолидированные доходы международных сегментов Procter & Gamble Co. (P&G), Coca-Cola Co., PepsiCo Inc. и других компаний. Всего, по данным FactSet, компании базового потребительского спроса получают 40% выручки за пределами США".

Среди рисков для фонда аналитик "Финама" также выделяет зависимость от топовых компаний: 30% активов приходится на Costco Wholesale, P&G и Walmart Inc. "При этом, по нашим оценкам, акции Costco и Walmart значительно переоценены", - отмечает эксперт.

The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund - инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс Consumer Staples Select Sector Index. Эмитент стремится обеспечить экспозицию компаний из сектора основных потребительских товаров: дистрибуция и розничная торговля, товары для дома, продукты питания, напитки, табак и средства личной гигиены.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.