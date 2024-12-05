Цены акций General Motors и Synopsys пока останутся под давлением - инвестбанк "Синара"

Котировки акций General Motors и Synopsys Inc., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Бумаги General Motors в среду подешевели на 0,6%. Компания заявила, что в 4К24 спишет часть оценочной стоимости своих долей в СП с китайской компанией SAIC Motor на сумму от $2,6 млрд до $2,9 млрд. Кроме того, в связи с реструктуризацией GM ожидает убытка в размере $2,7 млрд. Прогнозируем давление на акции в ближайшее время", - указывают эксперты.

"Котировки акций Synopsys упали на премаркете на 7% после того, как прогноз компании на 1К25 оказался значительно ниже, чем ожидалось: прибыль должна составить от $2,77 до $2,82 на акцию против оценки рынка в $3,53, выручка - от $1,435 млрд до $1,465 млрд против $1,631 млрд. Мы считаем, что в ближайшей перспективе акции останутся под давлением", - отмечают в инвестбанке.

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