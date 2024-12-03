Инвесторам стоит обратить внимание на акции Роснефти, Т-Технологий и Яндекса в декабре - ПСБ

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Роснефти", "Т-Технологий" и "Яндекса" в текущем месяце, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Стоимость нефти в рублях растет и воспользоваться этим можно, купив акции "Роснефти". Спрос на акции со стороны инвесторов остается повышенным, а результаты четвертого квартала 2024 года могут оказаться лучше третьего", - отмечают эксперты.

"Т-Технологии": на днях холдинг представил первую отчетность после объединения Т-Банка с Росбанком. Результаты впечатляют, синергия от объединения в ближайшие несколько кварталов будет подпитывать интерес инвесторов, указывают в ПСБ.

Среди всех торгующихся на бирже IT-компаний дела у "Яндекса" обстоят лучше всего, констатирую аналитики. Выручка уверенно растет, эмитент остается прибыльным, а долговая нагрузка низкая. При этом "Яндекс" развивает множество бизнес-направлений, что диверсифицирует риски, чем также не может похвастаться большинство компаний сектора, отмечают эксперты в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.