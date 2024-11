Brent торгуется у $72,6/барр

Фондовые индексы США завершили торги в среду в минусе. Рынки акций материкового Китая и Гонконга снижаются, остальная Азия торгуется в плюсе в четверг. Цены на нефть слабо опускаются в четверг утром.

Американские фондовые индексы снизились в среду вслед за котировками акций технологических компаний.

В четверг биржи США будут закрыты в связи с праздником (День благодарения), в пятницу торги возобновятся, но в укороченном режиме.

Данные Минтруда США, опубликованные в среду, показали неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе. Кроме того, министерство торговли подтвердило оценку роста американского ВВП в третьем квартале на уровне 2,8% в пересчете на годовые темпы.

Внимание трейдеров было сфокусировано на другом отчете Минторга США - о доходах и расходах американцев, включающем ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

Индекс потребительских цен (PCE) в октябре увеличился на 2,3% в годовом выражении, индекс PCE Core (не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов) - на 2,8%. Динамика обоих показателей совпала с прогнозами аналитиков, при этом их рост ускорился по сравнению с сентябрем, когда индекс PCE повысился на 2,1%, PCE Core - на 2,7%.

Опубликованные данные указывают на то, что прогресс в движении инфляции в США к целевому показателю ФРС в 2% застопорился, отмечает Trading Economics.

Протокол заседания Федрезерва от 6-7 ноября, опубликованный во вторник, показал, что руководители американского ЦБ поддерживают постепенное дальнейшее снижение базовой процентной ставки.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность того, что американский ЦБ сохранит ее неизменной на декабрьском заседании, оценивается рынком в 34% против 25% месяц назад.

В числе лидеров снижения среди компонентов Dow Jones в среду оказались акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-3,8%), Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (-1,2%), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (-1,2%).

Бумаги HP Inc. (SPB: HPQ) подешевели на 11,4%. Чистая прибыль компании в четвертом финквартале снизилась на 7%, совпав с ожиданиями рынка, а выручка увеличилась на 1,7%, оказавшись сильнее прогнозов. При этом руководство компании заявило о неопределенности относительно того, как планируемое избранным президентом США Дональдом Трампом введение пошлин на импорт товаров в страну повлияет на ее операции.

Стоимость бумаг Dell Technologies (SPB: DELL) Inc. упала на 12,2%. Выручка Dell за минувший квартал оказалась хуже консенсус-прогноза опрошенных FactSet экспертов. Кроме того, инвесторов разочаровал слабый прогноз компании для выручки на текущий квартал.

Акции SolarEdge Technologies (SPB: SEDG) Inc., объявившей о закрытии подразделения в сфере хранения электроэнергии, подорожали на 8,6%. Это решение приведет к сокращению порядка 500 рабочих мест, преимущественно в Южной Корее, сообщила компания.

Капитализация оператора сети магазинов одежды Urban Outfitters (SPB: URBN) Inc. подскочила на 18,3% благодаря сильной квартальной отчетности компании. Продажи Urban Outfitters в минувшем квартале выросли на 6,3%, до рекордных $1,36 млрд, превысив консенсус-прогноз рынка в $1,34 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду опустился на 138,25 пункта (0,31%) и составил 44722,06 пункта.

Значение S&P 500 снизилось на 22,89 пункта (0,38%) - до 5998,74 пункта.

Nasdaq Composite уменьшилось на 115,1 пункта (0,6%), составив 19060,48 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показывают разнонаправленные изменения в ходе торгов в четверг.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК уменьшился на 0,05%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

Негативное давление на рынки оказывают ожидания, что избранный президент США Дональд Трамп введет дополнительные импортные пошлины на китайские товары, сообщает Trading Economics.

Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции автодилера Zhongsheng Group, подешевевшие на 4%, пивоваренной компании China Resources Beer - на 3,5%, производителя спортивной продукции Anta Sports Products - на 3,3%, автомобильной BYD - на 3,2%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) опустились на 0,6%, ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 0,2% и 1,9% соответственно, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,2%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,1%, автомобильной Li Auto (SPB: LI) - на 0,6%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,9%.

В число немногочисленных компаний, акции которых растут в цене, входят автопроизводитель Geely (+4,1%) и чипмейкер Sunny Optical Technology Group (+2,7%).

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:44 МСК увеличилось на 0,8%.

Локомотивами подъема выступают акции технологических компаний, в том числе Tokyo Electron (+6,9%), Screen Holdings (+7%), Socionext (+5,9%), Sumco (+3%).

Повышается стоимость страховщиков T&D Holdings (+12,8%) и Dai-ichi Life Holdings (+3,5%).

Котировки бумаг Sony выросли на 1,3%, Toyota Motor и Nissan Motor - на 0,9% и 1,2% соответственно, Softbank Group - на 0,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:39 МСК увеличился на 0,1%.

Банк Кореи в четверг снизил базовую ставку до 3% с 3,25% годовых, что стало неожиданностью для аналитиков. Ставка была уменьшена по итогам второго заседания подряд на фоне замедления инфляции и ослабления темпов экономического роста. Теперь ставка находится на минимальном уровне за два года.

Котировки бумаг фармацевтической Samsung Biologics растут на 4,8%.

При этом цена акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снижается на 1,4%, сталелитейной Posco - на 0,5%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,9%/

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

При этом капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP повысилась на 0,7%. Цена акций конкурирующей Rio Tinto осталась практически на уровне закрытия предыдущих торгов.

Цены на нефть слабо опускаются в четверг на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День благодарения).

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 мск составляет $72,61 за баррель, что на $0,22 (0,3%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,02 (менее 0,1%), до $72,83 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,24 (0,35%), до $68,48 за баррель. Основные торги в США в этот день не проводятся. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,05 (0,1%), до $68,72 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией и ждут очередного заседания ОПЕК+, которое пройдет в это воскресенье. Ранее Bloomberg сообщило, что ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии о возможной очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированного на январь. По данным агентства, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев.

"Трейдеры, возможно, уже заложили в цены на нефть очередную небольшую отсрочку" увеличения добычи, отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. "Решение ОПЕК+ приступить к наращиванию добычи с 1 января или что-то столь радикальное, как бессрочная отсрочка, стало бы сюрпризом для рынка", - говорит она.

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,84 млн баррелей - до 428,45 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 3,31 млн баррелей, дистиллятов - на 416 тыс. баррелей.