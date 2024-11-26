"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций РусАла

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций "РусАла" и целевую цену на уровне 32 рубля за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 7%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Компания объявила о возможном сокращении производства алюминия на 250 тыс. тонн, что объясняется удорожанием глинозема почти вдвое с начала года, до $700 за тонну, - отмечают аналитики Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Ахмед Алиев. - Рынок негативно воспринял это заявление, в результате чего котировки обвалились в понедельник на 6%. Мы же считаем, что текущая конъюнктура пока позволяет работать без сильных корректировок производства. Если компания не отложит инвестиционные проекты, то долг может вырасти при недостаточном операционном денежном потоке и низких дивидендах от "Норникеля". У нас негативный взгляд на акции, которые торгуются с Р/Е 4,2х, на 11% ниже исторических значений".

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