Фондовые индексы США завершили активным ростом торги в понедельник. Азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. Нефть слабо дорожает во вторник утром.

Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в понедельник, причем Dow Jones закрылся на историческом максимуме.

Инвесторы положительно восприняли новость о том, что избранный президент США Дональд Трамп выбрал инвестора и основателя Key Square Group Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы министерства финансов.

Бессент поддерживает планы Трампа в отношении снижения налогов, и инвесторы полагают, что он отдаст приоритет экономической и рыночной стабильности, а не резким изменениям политики.

"Инвесторы рассматривают его как человека, который обеспечит оптимальный сценарий для предложений Трампа, направленных на поддержку бизнеса", - отметил Мэтт Мейли из Miller Tabak + Co.

Позднее на этой неделе выйдут пересмотренные данные об изменении ВВП США в третьем квартале, а также значение индекса PCE - ключевого для Федеральной резервной системы показателя инфляции. Вечером во вторник будет обнародован протокол ноябрьского заседания Федрезерва.

Акции Bath & Body Works (SPB: BBWI) подскочили в цене на 16,5%. Американский производитель парфюмерии и парфюмированных изделий сократил чистую прибыль в третьем квартале 2024 финансового года и увеличил выручку, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг Summit Materials Inc. снизилась на 1,7% на новости, что Quikrete Holdings покупает конкурирующего производителя строительных материалов за $9,2 млрд.

Американская сеть универмагов Macy''s Inc. (SPB: M) отложила публикацию отчетности за третий финансовый квартал из-за выявления неверных записей в бухгалтерских документах. Капитализация компании сократилась на 2,3%.

Котировки акций ONEOK Inc. (SPB: OKE) уменьшились на 4,8%. Американская газотранспортная компания выкупит оставшиеся акции EnLink Midstream за $4,3 млрд. Цена бумаг EnLink снизилась на 0,9%.

Рыночная стоимость финансовой компании Old National Bancorp поднялась на 6% на новости о покупке конкурирующей Bremer Financial за $1,4 млрд.

Акции американского производителя комплектующих для серверов и систем хранения данных Super Micro Computer Inc. подскочили почти на 16%. Капитализация компании выросла более чем вдвое за последние семь сессий.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов повысился на 0,99% и составил 44736,57 пункта. Лидерами роста в составе индикатора стали акции Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW), подорожавшие на 2,8%, тогда как бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) упали на 4,2%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,3% - до 5987,37 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,27% и составил 19054,84 пункта.

Азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно на торгах во вторник.

Давление на рынки акций оказало заявление избранного президента США Дональда Трампа о намерении ввести новые пошлины на ввоз в страну товаров из Канады, Мексики и Китая в первый же день после его возврата в Белый дом 20 января. Пошлины для всех китайских товаров, которые Трамп планирует ввести в этот день, составят 10%, заявил он.

Пока неясно, действительно ли Трамп выполнит свои угрозы или лишь использует их в своей тактике переговоров, отмечает Market Watch.

Япония, как и многие другие азиатские страны, является крупным экспортером в Китай, в связи с чем ее бизнес уязвим к колебаниям экономической активности в этой стране.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 1,5% в ходе торгов. В числе лидеров снижения в Токио во вторник - акции технологических компаний, в том числе Lasertec (-6%), Disco Corp. (-3,9%), Advantest (-5,3%), Tokyo Electron (-3,1%), SoftBank Group (-1%).

Кроме того, заметно дешевеют бумаги Hitachi Ltd. (-3,2%), Mitsubishi Electric (-3%), Sumitomo Mitsui Financial (-2,9%), Toyota Motor (-2,4%).

Рыночная стоимость Nissan Motor Co. опустилась на 3,1% на сообщениях СМИ о том, что японский автопроизводитель планирует сократить производство в США. Nissan в этом фингоду, который завершится 31 марта 2025 года, планирует выпустить в Штатах на 100 тыс. автомобилей меньше, чем годом ранее, сообщило издание Automotive News.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавляют 0,2% и 0,3% соответственно. Поддержку этим рынкам оказывают надежды трейдеров на новые стимулы от властей КНР в ответ на потенциальное введение пошлин на китайские товары Трампом, отмечает Trading Economics.

Уверенный рост на торгах в материковом Китае во вторник демонстрируют акции Agricultural Bank of China (+1,7%), Industrial & Commercial Bank of China (+1,2%), а также Bank of China (+1%). В то же время дешевеют бумаги SAIC Motor (-4,5%), Great Wall Motor (-1,2%).

В Гонконге заметно дорожают акции Meituan (SPB: 3690) (+2,6%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (+2,6%), Sands China (SPB: 1928) (+3,6%).

Стоимость бумаг Baidu подскочила на 5,1% на новости о пробном запуске ее сервиса беспилотных поездок в Гонконге.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 0,6%. Заметное снижение демонстрируют бумаги оборонных и судостроительных компаний, в том числе LIG Nex1 Co. (-8,7%), Hyundai Heavy Industries (-4,8%), Samsung Heavy Industries (-0,8%), Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (-0,9%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,7% вслед за падением котировок акций банков и энергокомпаний. Рыночная стоимость Commonwealth Bank упала на 3,6%, Westpac Banking - на 1,4%, ANZ Group - на 1,7%, Woodside Energy - на 3,8%, Santos - на 4,2%.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром во вторник, пытаясь немного отыграть падение по итогам прошлой сессии, вызванное снижением геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:45 мск составляет $73,24 за баррель, что на $0,23 (0,32%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $2,16 (2,9%), до $73,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,2 (0,29%), до $69,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $2,3 (3,2%), до $68,94 за баррель.

СМИ сообщают со ссылкой на источники, что Израиль и Ливан близки к заключению соглашения о прекращении огня. В частности, по данным израильского телеканала Kan, соглашение предусматривает среди прочего отвод израильских войск и отрядов "Хезболлы" с юга Ливана. Кроме того, Вашингтон гарантировал, что Израиль сможет предпринимать военные действия, если "Хезболла" нарушит соглашение.

США продолжают усилия по достижению соглашения о прекращении огня между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла", сообщил накануне представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, добавив, что за последние дни сторонам удалось "достичь значительного прогресса на пути к заключению соглашения".

Падение цен на нефть в понедельник стало следствием "снижения наценки с учетом риска, связанного с войной на Ближнем Востоке", отметил Майкл Линч из Strategic Energy & Economic Research.

"Разговоры о перемирии в Ливане в сочетании со сдержанной позицией Ирана означают, что вероятность перебоев поставок, намеренного или случайного, сильно сократилась", - сказал он в интервью MarketWatch.

Кроме того, рынок ждет министерскую встречу ОПЕК+, которая состоится 1 декабря. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, страны-участницы сделки оценивают ситуацию на мировом нефтяном рынке как сбалансированную, а решения, которые примут на встрече, будут направлены "в первую очередь на стабильную ситуацию на рынке".