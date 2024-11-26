.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Dow Jones закрылся на историческом максимуме
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в октябре ускорилась до 0,75%
Рост потребительских цен в октябре ускорился до 0,75% после повышения на 0,48% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,54% после 8,63% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков
 
Депутаты предлагают увеличить выплаты по автогражданке
В правительство РФ направлен проект поправок к закону об ОСАГО с новым лимитом страховых выплат при ДТП в рамках обязательного автострахования, пишет "Коммерсантъ". Так, инициировавшие поправки депутаты ЛДПР говорят о необходимости увеличить...
 
Взыскивать налоги с граждан смогут во внесудебном порядке
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 25 ноября одобрила поправки к Налоговому кодексу (НК), которые расширяют правила внесудебного взыскания налоговых задолженностей на физлиц, пишут "Ведомости", ссылающиеся на...
 
Средняя стоимость ипотеки в России перевалила за 30%
Средняя стоимость ипотечного кредита перевалила за отметку в 30% у топ-10 участников рынка, пишут «Известия». Это — реакция на рекордный рост ключевой ставки (до 21%) в октябре и ожидание по дальнейшему ужесточению политики ЦБ в декабре. Теперь...
 
26 ноября 2024 года 09:11

Dow Jones закрылся на историческом максимуме

Фондовые индексы США завершили активным ростом торги в понедельник. Азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. Нефть слабо дорожает во вторник утром.

Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в понедельник, причем Dow Jones закрылся на историческом максимуме.

Инвесторы положительно восприняли новость о том, что избранный президент США Дональд Трамп выбрал инвестора и основателя Key Square Group Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы министерства финансов.

Бессент поддерживает планы Трампа в отношении снижения налогов, и инвесторы полагают, что он отдаст приоритет экономической и рыночной стабильности, а не резким изменениям политики.

"Инвесторы рассматривают его как человека, который обеспечит оптимальный сценарий для предложений Трампа, направленных на поддержку бизнеса", - отметил Мэтт Мейли из Miller Tabak + Co.

Позднее на этой неделе выйдут пересмотренные данные об изменении ВВП США в третьем квартале, а также значение индекса PCE - ключевого для Федеральной резервной системы показателя инфляции. Вечером во вторник будет обнародован протокол ноябрьского заседания Федрезерва.

Акции Bath & Body Works (SPB: BBWI) подскочили в цене на 16,5%. Американский производитель парфюмерии и парфюмированных изделий сократил чистую прибыль в третьем квартале 2024 финансового года и увеличил выручку, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг Summit Materials Inc. снизилась на 1,7% на новости, что Quikrete Holdings покупает конкурирующего производителя строительных материалов за $9,2 млрд.

Американская сеть универмагов Macy''s Inc. (SPB: M) отложила публикацию отчетности за третий финансовый квартал из-за выявления неверных записей в бухгалтерских документах. Капитализация компании сократилась на 2,3%.

Котировки акций ONEOK Inc. (SPB: OKE) уменьшились на 4,8%. Американская газотранспортная компания выкупит оставшиеся акции EnLink Midstream за $4,3 млрд. Цена бумаг EnLink снизилась на 0,9%.

Рыночная стоимость финансовой компании Old National Bancorp поднялась на 6% на новости о покупке конкурирующей Bremer Financial за $1,4 млрд.

Акции американского производителя комплектующих для серверов и систем хранения данных Super Micro Computer Inc. подскочили почти на 16%. Капитализация компании выросла более чем вдвое за последние семь сессий.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов повысился на 0,99% и составил 44736,57 пункта. Лидерами роста в составе индикатора стали акции Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW), подорожавшие на 2,8%, тогда как бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) упали на 4,2%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,3% - до 5987,37 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,27% и составил 19054,84 пункта.

Азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно на торгах во вторник.

Давление на рынки акций оказало заявление избранного президента США Дональда Трампа о намерении ввести новые пошлины на ввоз в страну товаров из Канады, Мексики и Китая в первый же день после его возврата в Белый дом 20 января. Пошлины для всех китайских товаров, которые Трамп планирует ввести в этот день, составят 10%, заявил он.

Пока неясно, действительно ли Трамп выполнит свои угрозы или лишь использует их в своей тактике переговоров, отмечает Market Watch.

Япония, как и многие другие азиатские страны, является крупным экспортером в Китай, в связи с чем ее бизнес уязвим к колебаниям экономической активности в этой стране.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 1,5% в ходе торгов. В числе лидеров снижения в Токио во вторник - акции технологических компаний, в том числе Lasertec (-6%), Disco Corp. (-3,9%), Advantest (-5,3%), Tokyo Electron (-3,1%), SoftBank Group (-1%).

Кроме того, заметно дешевеют бумаги Hitachi Ltd. (-3,2%), Mitsubishi Electric (-3%), Sumitomo Mitsui Financial (-2,9%), Toyota Motor (-2,4%).

Рыночная стоимость Nissan Motor Co. опустилась на 3,1% на сообщениях СМИ о том, что японский автопроизводитель планирует сократить производство в США. Nissan в этом фингоду, который завершится 31 марта 2025 года, планирует выпустить в Штатах на 100 тыс. автомобилей меньше, чем годом ранее, сообщило издание Automotive News.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавляют 0,2% и 0,3% соответственно. Поддержку этим рынкам оказывают надежды трейдеров на новые стимулы от властей КНР в ответ на потенциальное введение пошлин на китайские товары Трампом, отмечает Trading Economics.

Уверенный рост на торгах в материковом Китае во вторник демонстрируют акции Agricultural Bank of China (+1,7%), Industrial & Commercial Bank of China (+1,2%), а также Bank of China (+1%). В то же время дешевеют бумаги SAIC Motor (-4,5%), Great Wall Motor (-1,2%).

В Гонконге заметно дорожают акции Meituan (SPB: 3690) (+2,6%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (+2,6%), Sands China (SPB: 1928) (+3,6%).

Стоимость бумаг Baidu подскочила на 5,1% на новости о пробном запуске ее сервиса беспилотных поездок в Гонконге.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 0,6%. Заметное снижение демонстрируют бумаги оборонных и судостроительных компаний, в том числе LIG Nex1 Co. (-8,7%), Hyundai Heavy Industries (-4,8%), Samsung Heavy Industries (-0,8%), Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (-0,9%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,7% вслед за падением котировок акций банков и энергокомпаний. Рыночная стоимость Commonwealth Bank упала на 3,6%, Westpac Banking - на 1,4%, ANZ Group - на 1,7%, Woodside Energy - на 3,8%, Santos - на 4,2%.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром во вторник, пытаясь немного отыграть падение по итогам прошлой сессии, вызванное снижением геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:45 мск составляет $73,24 за баррель, что на $0,23 (0,32%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $2,16 (2,9%), до $73,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,2 (0,29%), до $69,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $2,3 (3,2%), до $68,94 за баррель.

СМИ сообщают со ссылкой на источники, что Израиль и Ливан близки к заключению соглашения о прекращении огня. В частности, по данным израильского телеканала Kan, соглашение предусматривает среди прочего отвод израильских войск и отрядов "Хезболлы" с юга Ливана. Кроме того, Вашингтон гарантировал, что Израиль сможет предпринимать военные действия, если "Хезболла" нарушит соглашение.

США продолжают усилия по достижению соглашения о прекращении огня между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла", сообщил накануне представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, добавив, что за последние дни сторонам удалось "достичь значительного прогресса на пути к заключению соглашения".

Падение цен на нефть в понедельник стало следствием "снижения наценки с учетом риска, связанного с войной на Ближнем Востоке", отметил Майкл Линч из Strategic Energy & Economic Research.

"Разговоры о перемирии в Ливане в сочетании со сдержанной позицией Ирана означают, что вероятность перебоев поставок, намеренного или случайного, сильно сократилась", - сказал он в интервью MarketWatch.

Кроме того, рынок ждет министерскую встречу ОПЕК+, которая состоится 1 декабря. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, страны-участницы сделки оценивают ситуацию на мировом нефтяном рынке как сбалансированную, а решения, которые примут на встрече, будут направлены "в первую очередь на стабильную ситуацию на рынке".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 ноября 2024 года 11:17
VanEck Uranium and Nuclear ETF - привлекательный инструмент для инвестиций - "Финам"
VanEck Uranium and Nuclear ETF является привлекательным финансовым инструментом для инвестиций, рейтинг для акций - "покупать" с прогнозной стоимостью $110,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15% (без учета дивидендов), сообщается в материале аналитика Гордея...    читать дальше
.
26 ноября 2024 года 11:10
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций РусАла
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций "РусАла" и целевую цену на уровне 32 рубля за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 7%, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания объявила о возможном сокращении производства алюминия на 250 тыс....    читать дальше
.
26 ноября 2024 года 10:47
"Финам" понизил рейтинг акций Block до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Block Inc. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $92,60 за штуку, что соответствует потенциалу роста 0,32%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Недавно компания представила отчет за 3 квартал 2024, который оказался весьма...    читать дальше
.
26 ноября 2024 года 10:30
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ЭсЭфАй" на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ЭсЭфАй" на уровне "покупать" на фоне сильных финрезультатов компании за 9М24 по МСФО, сообщается в обзоре банка. "Чистая прибыль "ЭсЭфАй" выросла за 9М24 на 16% г/г до 19,3 млрд руб., общий доход от операционной деятельности и финансовый...    читать дальше
.
26 ноября 2024 года 10:13
Индекс Мосбиржи может протестировать сверху вниз 2500п во вторник - ПСБ
Индекс Мосбиржи может протестировать сверху вниз отметку 2500 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Этот рубеж является ключевым для индекса, но в условиях резкого падения большинства акций даже он может быть пробит. Тем не менее вполне...    читать дальше
.
26 ноября 2024 года 10:00
Индекс Мосбиржи может уйти ниже 2500п во вторник - "Алор Брокер"
Снижение российского рынка акций с большой вероятностью еще не окончено, на торгах во вторник не исключен уход индекса Мосбиржи под психологически важную отметку в 2500 пунктов, сообщается в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея...    читать дальше
.
26 ноября 2024 года 09:47
Котировки ОФЗ пока останутся под давлением - ПСБ
Котировки рублевых гособлигаций останутся под давлением в ближайшие недели на фоне усиления геополитической напряженности, интриги итогов заседания ЦБ РФ, а также сохраняющегося навеса предложения новых ОФЗ со стороны Минфина, говорится в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового...    читать дальше
.
26 ноября 2024 года 09:42
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 26 ноября. Цены рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
26 ноября 2024 года 09:33
Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - индекс потребительского доверия США в ноябре; - продажи домов на первичном рынке США в октябре; - протоколы заседания ФРС; - собрание акционеров "ВУШ Холдинга" по...    читать дальше
.
26 ноября 2024 года 09:13
"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Walmart
"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Walmart Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $68,9 за штуку, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Игната Иванова. "Эмитент 19 ноября опубликовал финансовые результаты за 3К25 финансового года (ф.г.), которые оказались лучше прогнозов...    читать дальше
.
25 ноября 2024 года 19:37
Рынок акций РФ начал неделю с отката к 2530п по индексу МосБиржи, минимуму с начала сентября
Москва. 25 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с отката под давлением продавцов из-за подешевевшей нефти (фьючерс на Brent упал ниже $73,5 за баррель), остающихся опасений эскалации геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине, а также ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в декабре, в то время как внешние фондовые площадки в начале недели подросли. Индекс МосБиржи опустился к 2530 пунктам (минимум с начала сентября), лидировали в снижении бумаги ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-6,7%) и ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-6,1%).    читать дальше
.
25 ноября 2024 года 19:17
Рубль в понедельник упал в паре с юанем, обновил минимальные отметки с конца марта 2022г
Москва. 25 ноября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль упал, обновив минимальные отметки с 29 марта 2022 года. Курс юаня в 19:00 мск составил 14,3805 руб., что на 30,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. На максимуме юань рос до 14,4495 руб.    читать дальше
.
25 ноября 2024 года 19:04
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ВТБ с прогнозной ценой 104,3 руб
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ВТБ с прогнозной стоимость 104,3 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 40,9% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "На фоне жесткой монетарной политики в РФ...    читать дальше
.
25 ноября 2024 года 18:56
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 25 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.    читать дальше
.
25 ноября 2024 года 18:43
При высокой ставке ЦБ акции Мосбиржи сохранят фундаментальную привлекательность - "Алор Брокер"
При высокой ключевой ставке ЦБ акции Мосбиржи сохранят фундаментальную привлекательность, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Алор Брокер". "Мосбиржа отчиталась за 3-й квартал: скорректированная чистая прибыль выросла на 75,8% г/г до 23,4 млрд руб., комиссионные доходы - на 3,5% до...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.