Акции ТКС Холдинга, Аэрофлота и Роснефти будут интересны на следующей неделе - "БКС МИ"

Акции МКПАО "ТКС Холдинг", "Аэрофлота" и "Роснефти" будут интересны на следующей неделе полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"ТКС Холдинг" 28 ноября опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал. Это будет первая отчетность группы, которая консолидирует результаты Росбанка, подчеркивается в комментарии. Ожидается сильный рост ключевых финансовых показателей. Помимо отчетности, на следующей неделе в акциях ТКС будет дивидендный гэп в рамках выплат за 9 месяцев 2024 года.

"С технической точки зрения бумаги ТКС находятся в падающем тренде последний год, однако в ноябре акции не смогли обновить минимум, - указывают эксперты. - Техническая картина осторожно позитивная. Осцилляторы не дают качественных сигналов, однако устойчивость бумаг и слом падающего тренда позволяют рассчитывать на подъем выше 2700 руб. в ближайшие недели".

"Аэрофлот" 29 ноября представит финансовый отчет по МСФО за III квартал. Сезонно III квартал - наиболее сильный для группы, отмечают аналитики "БКС МИ". Операционные данные за III квартал вышли позитивными, в итоге III квартал для "Аэрофлота" должен стать лучшим за последние годы, считают аналитики. На фоне рекордной прибыли они не исключают, что компания может дать апдейт по дивидендам - "Аэрофлот" не платит дивиденды с 2019 года.

"Акции "Аэрофлота" выглядят сильнее рынка в последние месяцы - ожидания мощного отчета за III квартал уже во многом заложены в оценку бумаг, однако рекордная прибыль в моменте может спровоцировать активизацию покупателей, - пишут стратеги "БКС МИ". - В последнюю неделю акции избавились от перекупленности и готовы продолжить подъем. Очевидное сопротивление сейчас - 65 руб. Отметка может быть сломлена при появлении позитивных новостей, к примеру по дивидендам".

В свою очередь, "Роснефть" до конца месяца может представить финансовую отчетность по МСФО за III квартал. По мнению экспертов, ключевые метрики за период должны ухудшиться как в годовом, так и квартальном сопоставлении на фоне более низких цен на нефть в рублях.

"Техническая картина в акциях "Роснефти" осторожно позитивная в краткосрочной перспективе, - отмечают аналитики. - В рамках последнего импульса снижения бумаги не смогли обновить минимум, стохастик на часовом интервале дал сигнал на покупку. Высоки шансы на развитие отскока к границе падающего тренда от вершин мая, сейчас подходит к 490-495 руб.".

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