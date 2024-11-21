"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "ВК" с целевой ценой 627 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

"Группа "ВК" представила свои финансовые результаты за 3К2024. Темпы роста выручки холдинга оказались близки к консенсусу и нашей оценке. По итогам 9М рост составил 21% г/г, а в 3К был несколько меньше и достиг 19% г/г. Самую слабую динамику доходов ожидаемо показал образовательный сегмент, что было частично компенсировано сильными результатами VK Tech. Основной сегмент социальных платформ и медиа демонстрировал устойчивые темпы роста выручки на фоне развития основных активов и положительной динамики рекламного рынка. Более детальный релиз должен быть опубликован по итогам текущего года. Согласно нашим ожиданиям, во 2П24 компания зафиксирует убыток на уровне EBITDA около 3 млрд рублей", - пишет эксперт.

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