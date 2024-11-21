Вероятность повышения ставки ЦБ РФ до 23% в декабре продолжает расти - ПСБ

Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 23% в декабре продолжает расти, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Рост цен за прошедшую неделю снова ускорился, составив 0,37% против 0,3% и 0,19% за предыдущие 2 недели, - пишет эксперт в комментарии. - Годовой уровень инфляции возрос до 8,7% против 8,5% на конец октября. Появилась реальная угроза выхода инфляции за рамки октябрьского прогноза ЦБ (8-8,5% по итогам 2024 г.), что подталкивает регулятора снова агрессивно повышать ключевую ставку в декабре. На этот раз до 23%. Ключевая причина усиления инфляции - подорожание продуктов питания, где соединились 2 процесса: сезонный рост цен на овощи и фрукты и устойчивый рост цен на базовые продукты на фоне сильного спроса и неудачного сельхоз сезона".

Повышение ключевой ставки, по мнению Попова, вряд ли способно эффективно бороться с этими факторами. ЦБ уже отреагировал на главные инфляционные драйверы второй половины года (растущие бюджетные траты, повышение тарифов и т.д.), но будет вынужден действовать в связи с отклонением инфляции вверх от прогноза.

"Помимо инфляции важными маркерами для решения по ставке в декабре будут темпы корпоративного кредитования и инфляционные ожидания населения, - считает эксперт банка. - Последние в ноябре намекнули на стабилизацию, но ценовые ожидания предприятий выросли заметно. Вероятность повышения ставки ЦБ РФ до 23% в декабре продолжает расти".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.