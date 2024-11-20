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20 ноября 2024 года 09:10

Геополитическая напряженность остается риском для рынков

Уолл-стрит преимущественно выросла по итогам торгов вторника. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики в среду. Цены на нефть слабо меняются утром в среду.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq выросли по итогам торгов во вторник, Dow Jones закрылся в небольшом минусе. Инвесторы оценивали статданные по рынку жилья США, а также геополитические и корпоративные новости.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин утвердил новую версию государственной политики в области ядерного сдерживания, которая предусматривает расширение условий для применения ядерного оружия. На этом фоне Минобороны РФ сообщило, что Украина в ночь на вторник нанесла удар по территории России с использованием поставленных США ракет.

"Растущая геополитическая напряженность была и остается риском для рынков", - отметил Гаурав Маллик из Pallas Capital Advisors.

Также во вторник стало известно, что число домов, строительство которых было начато в США в октябре, уменьшилось на 3,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,311 млн в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя на 1,8%, до 1,33 млн.

Тем временем Goldman Sachs вслед за Morgan Stanley (SPB: MS) спрогнозировал, что индекс S&P 500 может достичь отметки 6,5 тыс. пунктов к концу следующего года.

Акции американского производителя упаковки Berry Global Group (SPB: BERY) подешевели на 1,7%, несмотря на новость о том, что конкурирующая Amcor Plc покупает ее за $8,4 млрд. Цена бумаг Amcor опустилась на 2,6%.

Рыночная стоимость Alphabet Inc. (SPB: GOOG) повысилась на 1,6%, несмотря на сообщения СМИ о том, что Минюст США намерен добиться от Google продажи браузера Chrome.

Цена бумаг Walmart Inc. (SPB: WMT) увеличилась на 3%. Крупнейший ритейлер в мире в третьем квартале 2025 финансового года увеличил выручку на 5,5%, что оказалось лучше прогноза экспертов.

Lowe''s Cos. (SPB: LOW), владеющая второй по величине в США сетью магазинов товаров для дома, в минувшем финквартале сократила чистую прибыль на 4,4%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов. Капитализация компании снизилась на 4,6%.

Котировки акций производителя комплектующих для серверов и систем хранения данных Super Micro Computer Inc. взлетели на 31% после того, как компания направила на рассмотрение биржи Nasdaq план, который позволит ей сохранить листинг в ближайшее время.

Акции Amer Sports Inc. подорожали на 5,8%. Финский производитель спортивной одежды и инвентаря зафиксировал чистую прибыль в третьем квартале и увеличил выручку на 17%.

Стоимость бумаг CVS Health Corp. (SPB: CVS) опустилась на 0,5%. Инвестиционная компания Glenview Capital Management сообщила, что CVS, владеющая сетью аптек и страховщиком Aetna Inc., введет четырех представителей компании в свой совет директоров.

Рыночная стоимость Nvidia Corp. (SPB: NVDA) повысилась на 4,9% в преддверии квартальной отчетности.

"В конечном счете акции торгуются на отчетностях, а они были отличными. Я обычно не рекомендую акции в преддверии отчетностей, но если бумаги Nvidia будут падать, не упустите шанс", - сказала Нэнси Тенглер из Laffer Tengler Investments.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов понизился на 0,28% и составил 43268,94 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,45% - до 5916,98 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,04% и составил 18987,47 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики на торгах в среду.

Народный банк Китая в среду сохранил процентные ставки по кредитам (LPR) сроком на один год и пять лет на уровне 3,1% и 3,6% годовых соответственно. Это совпало с прогнозами аналитиков.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК увеличился на 0,5%, гонконгский Hang Seng торгуется практически на уровне закрытия предыдущей сессии.

Наиболее существенный подъем цен среди компонентов Hang Seng показывают акции фармацевтических компаний Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177), Hansoh Pharmaceutical Group и Sinopharm Group Co. - на 5,2%, 4,6% и 3,1% соответственно.

Котировки бумаг производителя алюминия Hongqiao выросли на 2,9%, интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Tencent (SPB: 700) - на 1,7% и 1,4% соответственно, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 0,7%, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 0,8%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,2%.

Акции Kingsoft Corp. подскочили в цене на 8,7% (до 31,75 гонконгского доллара). Разработчик программного обеспечения в третьем квартале увеличил чистую прибыль в 14 раз - до 413,4 млн юаней ($57,1 млн). Выручка повысилась на 78% - до 1,71 млрд юаней. Аналитики Nomura подняли прогнозную котировку для бумаг Kingsoft до 35 долларов с 26 долларов, сохранив рекомендацию "покупать".

Между тем стоимость разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) опустилась на 0,6%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,9%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 МСК уменьшилось на 0,3%.

Экспорт Японии в октябре увеличился на 3,1% относительно того же месяца прошлого года, импорт - на 0,4%. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 2,2% и сокращения второго на 0,3%.

Лидерами снижения в среду выступают акции страховщиков Tokio Marine, MS&AD Insurance Group и T&D Holdings, которые подешевели на 6,8%, 5% и 3,3% соответственно. Также существенно уменьшилась стоимость автопроизводителей Mazda Motor и Nissan Motor - на 2,8% и 2,5% соответственно.

В то же время цена бумаг Tokyo Gas взлетела на 12,6%, став лидером роста среди компонентов Nikkei 225. Причиной этого стала новость о том, что инвестор-активист Elliott Investment Management в октябре приобрел 5%-ную долю в газовой компании за 64,96 млрд иен ($420 млн).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК увеличился на 0,6%.

Котировки акций автомобильной Hyundai Motor выросли на 1,4%, сталелитейной Posco - на 1,6%.

При этом цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снизилась на 1,6%, генерирующей компании Korea Electric Power (SPB: KEP) - на 1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,6%.

При этом капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,6%, в то время как конкурирующей Rio Tinto - повысилась на 0,2%.

Цены на нефть слабо меняются утром в среду, инвесторы оценивают неофициальные данные о запасах в США.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск составляет $73,24 за баррель, что на $0,07 (0,1%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,01 (менее 0,1%), до $73,31 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к 7:05 мск в цене не изменились, торгуясь по $69,39 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,23 (0,3%). Срок обращения декабрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в среду. Более активно торгуемые контракты на январь к 8:13 мск теряют в цене $0,04 (0,06%) и стоят $69,2 за баррель.

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 4,753 млн баррелей, тогда как рынок ожидал повышения всего на 800 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics.

Официальные данные о нефтяных резервах будут опубликованы в 18:30 мск среды.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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