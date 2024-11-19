"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Совкомфлота" с прогнозной стоимостью на уровне 118 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Александры Прытковой.

"Пик финансовых результатов компании пройден, а санкционное давление ощутимо сказывается на ее деятельности. На данный момент бумаги могут привлекать инвесторов только дивидендами, - пишет эксперт. - Акции торгуются с форвардным EV/EBITDA (учитывает прогноз на 2024 год) на уровне 2,5х. Такой уровень мультипликатора предполагает дисконт около 40% к историческому уровню. Однако нужно помнить, что логистика крайне циклическая отрасль, поэтому мультипликаторы могут быть обманчивы, а переход акций к росту может продолжаться долго".

Эмитент планирует сохранить выплаты на уровне 50% от скорректированной прибыли, указывает Прыткова. "Высокий запас денежных средств и низкая долговая нагрузка позволяют ей это сделать. Дивиденды за 2024 год, по нашим оценкам, могут составить около 12,2 руб./акцию и принести инвесторам 12,8% доходности. Однако в этом году вероятна только одна выплата (по итогам года) из-за снижения ставок фрахта и давления санкций", - отмечает она в обзоре.

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