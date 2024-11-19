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19 ноября 2024 года 09:10

Brent торгуется на уровне $73,4/барр.

Фондовые индексы США завершили понедельник без единой динамики. Рынки акций стран АТР движутся разнонаправленно во вторник. Цены на нефть слабо растут во вторник утром.

Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник без единой динамики в отсутствие значимой статистики.

Опасения относительно изменения процентных ставок продолжают тяготить умы инвесторов, особенно после заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, отмечает CNBC. На прошлой неделе он сказал, что Федрезерв "не торопится" снижать ставки, учитывая сильный рост экономики и устойчивый рынок труда.

Большинство инвесторов сейчас полагают, что ФРС опустит базовую ставку на декабрьском заседании на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,50% годовых, согласно данным CME FedWatch Tool.

Цена акций Tesla (SPB: TSLA) подскочила на 5,6% на сообщениях СМИ, что администрация избранного президента США Дональда Трампа может смягчить регулирование сферы самоуправляемых автомобилей. В октябре глава Tesla Илон Маск заявил, что компания планирует начать массовое производство роботакси Cybercab без водительских средств управления в 2026 году.

Между тем стоимость бумаг Uber Technologies (SPB: UBER), предоставляющей услуги заказа такси, упала на 5,4% на этой новости.

Котировки бумаг Warner Bros. Discovery (SPB: DISCA) выросли на 2,7%. The Wall Street Journal сообщила, что медиакомпания урегулировала судебный спор по нарушению контракта с Национальной баскетбольной ассоциацией, что позволит Warner Bros вести бизнес с НБА по крайней мере еще 10 лет.

Цена акций Robinhood Markets (SPB: HOOD), оператора платформы для торговли на фондовом рынке и рынке криптовалют, взлетела на 8,3% после того, как аналитики Needham улучшили рекомендации для них до "покупать" с "нейтрального уровня".

Бумаги CVS Health Corp. (SPB: CVS), которой принадлежат сеть аптек и страховщик Aetna, подорожали на 5,4%. Эксперты Wells Fargo подняли их рейтинг до "выше рынка" с "на уровне рынка".

Акции Boeing Co. (SPB: BA) и International Business Machines (SPB: IBM) прибавили в цене 2,6% и 1,5% соответственно и стали лидерами роста среди компонентов Dow Jones.

Кроме того, увеличились котировки бумаг Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 2,8%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,3%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 3%, Microchip Technology (SPB: MCHP) - на 3,8%, Chevron Corp. (SPB: CVX) и Home Depot Inc. (SPB: HD) - на 0,6%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,2%.

Между тем бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 1,3%. Компания столкнулась с проблемой перегрева графических процессоров Blackwell при их подключении в пользовательских серверных стойках, сообщают СМИ. Поставка новейших чипов уже была задержана Nvidia на квартал из-за недостатков конструкции.

Котировки акций Nike Inc. (SPB: NKE) опустились на 2,3%, Best Buy Co. (SPB: BBY) - на 4%, McDonald''s Corp. (SPB: MCD) - на 0,5%, Eli Lilly (SPB: LLY) - на 2,6%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 1,3%, Mosaic Co. (SPB: MOS) - на 2,2%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 55,39 пункта (на 0,13%) и составил 43389,6 пункта.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 23 пункта (на 0,39%) - до 5893,62 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 111,69 пункта (на 0,6%) и завершил сессию на отметке 18791,81 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах во вторник.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,6%, гонконгский Hang Seng почти не меняется.

Инвесторы следят за инвестиционным саммитом в Гонконге, где собрались главы ключевых экономических и финансовых ведомств Китая. На повестке дня - обсуждение последних событий в финансовом секторе.

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил на мероприятии, что Пекин поддержит преобразования Гонконга в областях финансов и инноваций, направленные на повышение его конкурентоспособности как финансового центра. По словам чиновника, Гонконг уже выигрывает от мер стимулирования на материке.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Trip.com Group, дорожающие на 5,4%.

Рыночная стоимость Zijin Mining Group увеличивается на 4,4%, BYD Electronic (International) Co. Ltd.- на 3,7%, Li Auto (SPB: LI) - на 2,3%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2%.

Акции Xiaomi (SPB: 1810) дешевеют на 3,3%, инвесторы фиксируют прибыль после публикации сильной отчетности накануне.

China Resources Mixc Lifestyle Services теряет 2,8% капитализации, Geely Automobile Holdings - 2,3%, Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - 1,2%, Alibaba (SPB: BABA) - 1%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,6%.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Japan Steel Works (+10%).

Рыночная стоимость Fujikura повышается на 7,5%, Nidec - на 5,2%, Ebara - на 4,2%, M3 - на 3,8%.

Цена бумаг Konica Minolta снижается на 3,5%, Recruit Holdings - на 2,7%, Astellas Pharma - на 2,6%, Oriental Land - на 2,5%, Osaka Gas - на 2,3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi практически не меняется.

Стоимость акций Korean Air Lines растет на 2,1%.

Котировки бумаг Hyundai Motor снижаются на 0,5%, Samsung Electronics - на 1,2%, Posco - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,9%.

Westpac и Macquarie наращивают рыночную стоимость на 0,5%.

Капитализация BHP сокращается на 0,1%, Rio Tinto - на 0,4%.

Накануне стало известно, что BHP инвестирует порядка $10 млрд в следующие четыре года в модернизацию крупнейшего в мире медного рудника Escondida в Чили.

Цены на нефть слабо растут во вторник после 3%-го скачка по итогам предыдущей сессии на информации о том, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

"Опасения участников рынка связаны с тем, что такое решение может означать существенную эскалацию войны, повышающую вероятность вовлечения в нее большего числа стран", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн, которого цитирует Market Watch. Это может поставить под угрозу доступность российской нефти и природного газа, говорит эксперт.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $73,44 за баррель, что на $0,14 (0,19%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $2,26 (3,2%), до $73,3 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,14 (0,2%), до $69,3 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $2,14 (3,2%), до $69,16 за баррель.

Поддержку рынку в понедельник также оказало сообщение о том, что добыча на крупнейшем норвежском месторождении нефти Johan Sverdrup приостанавливалась из-за отключения электроэнергии. Опасения в отношении потенциального сокращения поставок на мировой рынок усугубила и информация об уменьшении производства нефти на месторождении Тенгиз (на западе Казахстана), отмечает аналитик SEB Research Оле Хвалбе, слова которого приводит Financial Times.

Добыча нефти на Тенгизе снизилась на 28-30% в связи с ремонтными работами, начатыми еще в октябре из-за повреждений, сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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