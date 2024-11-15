"Финам" подтверждает рейтинг акций HeadHunter на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций МКПАО "Хэдхантер" на уровне "покупать" с целевой ценой 5280 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 18,7% после коррекции, сообщается в материале инвесткомпании.

Полная ожидаемая доходность с учетом дивидендов составляет 39,1%.

"Хэдхантер" опубликовал сильный отчет по итогам 9 месяцев 2024 года, где превзошел ожидания аналитиков и подтвердил статус одной из самых привлекательных компаний на российском IT-рынке и при этом не самой дорогой, - пишет аналитик Никита Степанов. - "Хэдхантер" остается одним из наших фаворитов на всем IT-рынке, так как компания обладает нулевой долговой нагрузкой и почти монополистской позицией на перспективном и быстрорастущем рынке HR-tech в России. В связи с отсутствием необходимости капитальных вложений бизнес компании превратился в так называемую "кеш-машину", весь свободный денежный поток которой может направляться акционерам. Благодаря этому компания запустила обратный выпуск акций почти на 10 млрд руб. (или 5% от капитализации) сроком до конца сентября 2025 года и одобрила экстра-дивиденд размером 907 руб. на акцию (20,4% дивидендной доходности)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.