"Мои Инвестиции" добавили Сургутнефтегаз в топ-10 российских акций

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив привилегированные акции "Сургутнефтегаза" и исключив бумаги "Займера", сообщается в материале.

Текущий состав топ-списка: "Норникель", "Яндекс", "Хэдхантер", "МД Медикал Груп", Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Газпром", "Татнефть", "Сургутнефтегаз".

"Мы включаем привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в подборку в ожидании высоких дивидендов, в том числе на фоне выигрыша компании от ослабления курса рубля, - пишут эксперты. - Ожидаем, что средняя дивидендная доходность составит 15,5% на горизонте трех лет или 25,6 рубля на акцию. Это даст самую высокую дивидендную доходность в секторе. При этом дивиденд от валютной переоценки с прогнозом курса в 103,5 руб. за доллар США на конец 2026 годаи составит 5,7 рубля на акцию, или 22% от суммарного дивиденда".

Эксперты телеграм-канала исключили "Займер" из подборки, учитывая слабую динамику выдач в 3-м кв. 2024 года на фоне ужесточения регулирования в сегменте МФО. "Кроме того, высокие отчисления в резервы, обусловленные пилотированием новых продуктов, оказывают давление на чистую прибыль, - добавляют стратеги. - В результате дивидендная доходность (17% на след. 12 месяцев, по нашей оценке) выглядит менее привлекательно, принимая во внимание риски сегмента МФО".

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