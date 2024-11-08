Рынок акций РФ на неделе вырос в рамках коррекции на фоне итогов выборов президента в США

Рынок акций РФ на прошедшей торговой неделе скорректировался вверх вслед за подорожавшей нефтью и на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, сдерживающим фактором для покупателей оставались опасения ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2700 пунктов, и завершил неделю в районе 2735 пунктов (уровень 2-недельной давности).

В период со 2 по 8 ноября индекс МосБиржи вырос на 6,2% и составил 2734,56 пункта, индекс РТС прибавил 5,8% и достиг 880,52 пункта. Январский фьючерс на нефть Brent подорожал до $73,74 за баррель (+0,9%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос до 97,83 руб./$1 (+0,39 рубля).

Рынок акций РФ в рабочую субботу, 2 ноября, сохранил позитивный импульс пятницы на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала; индекс МосБиржи поднялся в район 2600 пунктов во главе с бумагами "Газпрома" (+2,9%) и "Роснефти" (+2,7%). Просели акции АФК "Система" (-2,6%) и ПАО "ФСК-Россети" (-1,8%) на слабых отчетах за 9 месяцев по РСБУ.

Совет директоров "Роснефти" сообщил, что 8 ноября рассмотрит рекомендации по размеру промежуточных дивидендов. Также будет решен вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров. Промежуточные дивиденды компании могут составить около 36,5 руб. на акцию, сообщили эксперты.

Нефть завершила неделю ростом до $73 за баррель из-за опасений по поводу возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке из-за вероятных планов Ирана нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака.

Во вторник, 5 ноября, рынок акций РФ подрос вместе с нефтью (фьючерс на Brent поднялся к $76 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы в ожидании итогов президентских выборов в США. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2615 пунктов, лидировали в росте акции ПАО "Совкомфлот" (+4,7%).

Нефть подросла на новостях о решении стран-членов ОПЕК+ продлить добровольное сокращение добычи до конца 2024 года (соглашение подписали Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман).

В среду рынок акций РФ вырос на новостях о предварительных итогах президентских выборов в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп, подъем сдерживался локальным снижением нефти из-за укрепления доллара и новыми сигналами об ужесточении монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи завершил день выше 2660 пунктов после локального дневного роста выше 2710 пунктов на "ралли Трампа"; лидерами роста по итогам дня выступили расписки Ozon (+6,8%) на отчете за III квартал.

Инфляция в РФ в 2024 году ожидается на уровне 8% или немного ниже, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам на полях 21-го заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Таким образом, Новак признал, что официальный прогноз правительства в 7,3% в 2024 году будет превышен.

Вероятность паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в декабре пока невелика, констатировал Банк России в резюме обсуждения ключевой ставки на совете директоров 25 октября. Сигнал о возможности повышения, присутствовавший и в прошлом резюме, ЦБ усилил, поменяв формулировку с "высокой" на "очень высокую".

Ozon в III квартале 2024 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 59% - до 718,3 млрд рублей. Консолидированная выручка компании в отчетном периоде выросла на 41% - до 153,7 млрд рублей. GMV оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", а выручка превысила ожидания рынка. Накануне опрошенные аналитики прогнозировали GMV Ozon в 719,5 млрд рублей, а выручку - в 141,7 млрд рублей.

В четверг рынок акций РФ вырос на фоне улучшения конъюнктуры внешних фондовых площадок на итогах прошедших в США президентских выборов и в ожидании решения Федрезерва по ключевой ставке, сдерживающими факторами выступили просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $74,6 за баррель) и ожидания ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи превысил 2690 пунктов после локальной просадки днем в район 2630 пунктов из-за фиксации прибыли игроками; лидерами роста выступили расписки Ozon (+3,4%), аутсайдерами - бумаги ГК "Самолет" (-7,7%).

В пятницу рынок акций РФ продолжил рост на новостях о снижении ключевой ставки Федрезерва США, сдерживающими факторами выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $74 за баррель) и ожидания ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи поднимался в район 2750 пунктов, но затем скорректировался и завершил день в районе 2735 пунктов.

Во "втором эшелоне" раллировали более чем на 20% акции ПАО "Ютэйр" на новостях о выкупе бумаг компанией с премией к рынку у акционеров, не согласных с присоединением к компании дочернего ООО "ТС Техник".

Также ростом отличились акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+8,3%) на новостях, что связанная с Зиявудином Магомедовым компания признала в суде Лондона требования структуры FESCO ("ДВМП" является головной компанией группы FESCO) о взыскании долга на сумму свыше $1 млрд и отозвала встречный иск, о чем сообщила FESCO.

Выросли акции "ТГК-14" (+4,8%) на фоне известий, что АО "Дальневосточная управляющая компания" (ДУК) нарастило долю в "ТГК-14" до 75,16%.

Федрезерв США по итогам ноябрьского заседания снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что ФРС будет принимать дальнейшие решения по базовой процентной ставке на основе поступающих экономических данных. Он не исключает очередного снижения ставки в декабре, но также оставляет открытой возможность того, что ФРС сделает паузу в смягчении денежно-кредитной политики на этом заседании.

В пятницу агентство "Синьхуа" сообщило, что власти Китая одобрили повышение потолка долга местных органов власти на 6 трлн юаней (порядка $838 млрд). Решение Госсовета КНР было одобрено постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Увеличение потолка долга местных органов власти до 35,52 трлн юаней позволит им рефинансировать внебалансовые или скрытые долги в течение следующих трех лет.

Власти КНР продолжают вводить меры поддержки из-за замедления темпов роста ВВП страны. Опасения в отношении перспектив экономики КНР усилились в связи с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа, который в ходе предвыборной кампании пообещал обложить товары китайского экспорта дополнительной пошлиной в 60%.

Рефинансирование долгов, как ожидается, позволит местным органам власти сэкономить на процентных выплатах 600 млрд юаней за пять лет. Тем не менее, экономисты также рассчитывали на объявление по итогам заседания ВСНП о дополнительных мерах стимулирования непосредственно потребительского спроса внутри Китая, однако этого сделано не было, что, вероятно, разочарует рынки, пишет Financial Times.

В период с 2 по 8 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги Московского кредитного банка (+13%), SFI (+13%) и "Мосбиржи" (+12%); хуже рынка оказались акции ГК "Самолет" (-8%), ПАО "Южуралзолото" (-7%), ПАО "Группа Позитив" (-5%).

Рынок акций РФ в середине ноября может сохранить оптимистичные настроения на фоне ожиданий экономических преобразований после победы Трампа в президентских выборах. Также поддержку рынку могут оказать попытки роста нефти из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2650-2850 пунктов, для индекса РТС - 840-950 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".