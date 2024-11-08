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08 ноября 2024 года 09:10

S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы

S&P 500 и Nasdaq в четверг обновили исторические максимумы, Dow Jones не изменился. Фондовые индексы Японии и Австралии растут в пятницу, рынки Китая и Южной Кореи показывают отрицательную динамику. Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу утром.

Американские фондовые индексы Standard & Poor''s 500 и Nasdaq Composite в четверг обновили исторические максимумы по итогам второй сессии подряд.

Dow Jones Industrial Average завершил торги практически на уровне предыдущего дня. Подъему индекса помешало в том числе снижение котировок акций компаний финансовой отрасли, которые днем ранее продемонстрировали сильный скачок на итогах президентских выборов.

Так, бумаги банка JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) подешевели на 4,3%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 2,3%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 1,3%, Morgan Stanley (SPB: MS) - на 2,3%, Wells Fargo (SPB: WFC) - на 3,7%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 1,4%, платежных систем American Express Co. (SPB: AXP) и Visa Inc. (SPB: V) - на 2,8% и 0,5% соответственно.

Федеральная резервная система по итогам ноябрьского заседания снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что Федрезерв будет принимать дальнейшие решения по базовой процентной ставке на основе поступающих экономических данных. Он не исключает очередного снижения ставки в декабре, но также оставляет открытой возможность того, что ФРС сделает паузу в смягчении денежно-кредитной политики на этом заседании.

Котировки акций Lyft Inc. (SPB: LYFT) взлетели за день почти на 23%. Этот сервис заказа такси увеличил выручку в третьем квартале на 32% благодаря росту числа активных пользователей до рекордного уровня.

Take-Two Interactive Software (SPB: TTWO) в июле-сентябре сократила чистый убыток на 33%, что вызвало повышение котировок бумаг этого издателя видеоигр на 7,5%.

Цена акций AppLovin подскочила более чем на 46% после того, как чистая прибыль и выручка этого разработчика маркетингового программного обеспечения в минувшем квартале превзошли ожидания экспертов. Также компания дала хороший прогноз на текущий период.

Стоимость бумаг дома моды Ralph Lauren Corp. (SPB: RL) и медиакомпании Warner Bros. Discovery (SPB: DISCA) повысилась на 6,6% и 11,8% соответственно тоже благодаря сильным квартальным отчетностям.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 2,2%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 4,7%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,1%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,6%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,3%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,5%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 2,4%, Tesla (SPB: TSLA) - на 2,9%.

В то же время цена акций Beyond Meat (SPB: BYND) упала на 11,3%. Этот производитель растительных заменителей мяса за третий финквартал (завершился 28 сентября) сократил чистый убыток в 2,7 раза, увеличив выручку впервые с 2022 года. Однако компания ухудшила прогноз выручки на весь текущий фингод.

Производитель шоколада Hershey Co. (SPB: HSY) в третьем квартале сократил чистую прибыль на 14%, а скорректированный показатель оказался хуже ожиданий. Компания объяснила это высокими ценами на какао. Котировки акций Hershey снизились на 2,3%.

Dow Jones Industrial Average в четверг снизился всего на 0,59 пункта и составил 43729,34 пункта.

Standard & Poor''s 500 по итогам торгов вырос на 44,06 пункта (на 0,74%) - до 5973,1 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 285,99 пункта (на 1,5%), индикатор завершил сессию на отметке 19269,46 пункта.

Фондовые индексы Японии и Австралии растут в пятницу, в то время как рынки Китая и Южной Кореи показывают отрицательную динамику.

Потребительские расходы в Японии в сентябре снизились на 1,3% относительно предыдущего месяца и на 1,1% по сравнению с показателем годом ранее, согласно официальным данным. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение первого показателя на 0,7%, второго - на 2,1%, сообщает Trading Economics.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:25 МСК выросло на 0,1%.

Лидерами подъема выступают акции производителя продуктов питания и пищевых добавок Ajinomoto (+7,8%) и гиганта электронной торговли ZOZO (+5,2%).

Котировки бумаг Sony повысились на 0,3%, Nikon Corp. - на 3,2%, Fast Retailing - на 0,8%, Seven & I Holdings - на 0,2%.

В то же время цена акций Nissan Motor упала более чем на 6%. Автопроизводитель днем ранее объявил о намерении снизить глобальные производственные мощности на 20%, сократить 9 тыс. рабочих мест, а также продать часть своей доли в Mitsubishi Motors Corp. Компания намерена реализовать различные меры для уменьшения общих и административных расходов, снижения себестоимости продукции и рационализации портфеля активов.

На этой новости дешевеют бумаги и других автопроизводителей страны: Toyota Motor - на 3,6%, Mazda Motor - на 5%, Subaru - на 3,1%, Honda Motor - на 2,8%, Suzuki Motor Corp. - на 3,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК уменьшился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

Инвесторы ждут от Пекина объявления мер по оживлению замедляющейся китайской экономики по итогам завершающегося в пятницу заседания Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, отмечает MarketWatch.

"Если Пекин сделает это, мы можем увидеть мощную волну ралли по всему региону", - полагает аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес.

Наиболее сильное снижение на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции девелопера Longfor Group и разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 4,5% и 4% соответственно.

Также опускается стоимость бумаг интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Tencent (SPB: 700) - на 3,1% и 1,1% соответственно, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 2%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 0,8%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,6%.

При этом цена акций ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) выросла на 2%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,2%, чипмейкеров Semiconductor Manufacturing International Corp. и Sunny Optical Technology Group - на 3,4% и 2,3% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 МСК опустился на 0,2%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снизилась на 0,4%, сталелитейной Posco - на 2,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,8%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1% и 1,4% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу после подъема по итогам предыдущих торгов.

Поддержку рынку в четверг оказало, в частности, решение Федеральной резервной системы снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых, сообщает Trading Economics.

Котировки январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:48 МСК составляют $75,29 за баррель, что на $0,34 (на 0,45%) ниже цены на закрытие прошлой сессии. В четверг эти контракты подорожали на $0,71 (на 1%) - до $75,63 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустилась на $0,41 (на 0,6%) и составляет $71,95 за баррель. По итогам предыдущей сессии котировки этих контрактов выросли на $0,67 (на 0,9%) - до $72,36 за баррель.

Трейдеры следят за ураганом "Рафаэль" в Мексиканском заливе. К настоящему моменту приостановка производства на платформах, с которых в преддверии ненастья были эвакуированы рабочие, затронула 22,4% добычи нефти в данном регионе и 9,7% природного газа.

"Объемы остановки добычи, вероятно, увеличатся до конца недели", - полагает директор по стратегии на энергетическом рынке StoneX Алекс Ходес.

Аналитики ING понизили прогноз средней стоимости Brent в четвертом квартале до $74 за баррель с ожидавшихся ранее $79. При этом оценка на 2025 год осталась без изменения - $72 за баррель, сообщает MarketWatch.

Между тем аналитики Citi отмечают наличие рисков того, что избранный президент США Дональд Трамп "введет больше санкций в отношении стран-производителей нефти, таких как Венесуэла и Иран, что может оказать положительное влияние на нефтяные цены".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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