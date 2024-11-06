АКБФ понизил прогнозную цену "обычки" и "префов" Сбербанка до 403,58 руб. и 397,11 руб. соответственно

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила среднесрочную прогнозную стоимость обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с 431,79 руб. до 403,58 руб. и с 424,38 руб. до 397,11 руб. за штуку соответственно, сохранив при этом рекомендацию "покупать" для них, сообщается в материале аналитиков.

"Дисконт - поправку на инвестиционные риски, прежде всего нерыночного характера, сохраняем на уровне 20%", - указывают эксперты.

"С учетом результатов эмитента за 9М24 по МСФО и недавних комментариев руководства, мы повысили прогноз прироста активов Сбербанка на 2024 год с 13% до 15,7% г/г. Также, принимая во внимание динамику комиссионных и процентных доходов, оценка чистой прибыли банка по итогам 2024 года была увеличена с 1,66 трлн рублей до 1,72 трлн рублей. Ожидаемые дивидендные выплаты по итогам текущего года составят 38,1 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, что превышает рыночный консенсус-прогноз в 35,6 руб. на акцию. Тем не менее прогноз чистой прибыли на 2025 год снижен с 1,6 трлн рублей до 1,5 трлн рублей, - пишут эксперты инвестбанка в обзоре. - Мы по-прежнему ожидаем, что ожидания смягчения монетарных условий и снижение реальных ставок на фоне ускорения инфляции позволят индексу Мосбиржи, а также акциям Сбербанка проявить свойства опережающего макроэкономического индикатора".

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