06 ноября 2024 года 10:23
Рубль утром заметно дорожает в паре с юанем, несмотря на падение цен на нефть
Москва. 6 ноября. Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже утром в среду. Рубль заметно растет, несмотря на падение цен на нефть.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5545 руб. (-14,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 19,94 коп. ниже уровня действующего официального курса.
Участники российского внутреннего валютного рынка позитивно оценивают прогнозы ряда американских СМИ, что кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп одерживает победу на выборах 2024 года.
Согласно оценкам телеканала Fox News, Трамп уже набирает 277 голосов выборщиков при необходимых для победы 270.
Победу экс-президента США также подтверждает прогноз издания The Hill. По его данным, Трамп обеспечил себе 270 голосов выборщиков, так как он одерживает верх над оппоненткой по президентской гонкой Камалой Харрис, в частности, в Пенсильвании.
При этом некоторые СМИ, в частности, CNN, пока не признали Трампа победителем выборов.
Нефть эталонных марок дешевеет утром в среду после уверенного роста накануне, рынок оценивает промежуточные результаты президентских выборов и неофициальные данные о запасах в США.
Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 мск составляли $74,36 за баррель, что на 1,54% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром снизилась на 1,46% - до $70,93 за баррель.
Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в стране за неделю на 3,1 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут опубликованы в 18:30 мск в среду.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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06 ноября 2024 года 16:36
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5810-5930 пунктов на торгах в среду, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Айдын Сейтжапбар.
""Существует высокая вероятность обновления исторического максимума по S&P 500. Прогнозируем высокий уровень волатильности при позитивном балансе... читать дальше
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06 ноября 2024 года 16:00
огнозная стоимость бумаг Ozon на горизонте года составляет 4305 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.
Эксперт отмечает, что компания неплохо отчиталась за 3К24 по МСФО. Эмитент ожидает, что GMV по итогам текущего года вырастет на 60-70%, что... читать дальше
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06 ноября 2024 года 15:30
Москва. 6 ноября. Китайский юань снижается на Московской бирже днем в среду. Рубль дорожает, несмотря на падение нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,6495 руб., что на 5,45 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
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06 ноября 2024 года 14:38
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила среднесрочную прогнозную стоимость обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с 431,79 руб. до 403,58 руб. и с 424,38 руб. до 397,11 руб. за штуку соответственно, сохранив при этом рекомендацию "покупать" для них, сообщается в материале... читать дальше
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06 ноября 2024 года 14:01
ИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") на уровне 1100 рублей за штуку на фоне положительной оценки производственных результатов эмитента за 9М24, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.
Настоящее... читать дальше
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06 ноября 2024 года 13:20
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Россети Ленэнерго" с целью 211 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,2%, стоп-приказ: 192 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"У эмитента чистая... читать дальше
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06 ноября 2024 года 12:51
Значимых факторов для устойчивого снижения доходностей рублевых гособлигаций в настоящее время не видно, сообщается в материале аналитиков Райффайзенбанка.
Инверсия кривой за месяц существенно усилилась на фоне пересмотра ожиданий по траектории ключевой ставки (короткий участок вырос на 200-210... читать дальше
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06 ноября 2024 года 12:19
ИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций "Яндекса" на уровне 4400 рублей за штуку на фоне положительной оценки представленных эмитентом финансовых результатов за девять месяцев текущего года по МСФО, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.
Настоящее сообщение... читать дальше
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06 ноября 2024 года 11:51
ИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 290 рублей за штуку на фоне нейтральной оценки финансовых результатов эмитента за 9М24 по МСФО, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной... читать дальше
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06 ноября 2024 года 11:30
Москва. 6 ноября. Рынок акций РФ утром в среду подскочил вверх по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры в свете предварительных итогов выборов в США, на которых побеждает республиканец Дональд Трамп, сдерживающим фактором выступает просевшая нефть (фьючерс на Brent снизился в район $74,7 за баррель). Индекс МосБиржи взлетел в район 2700 пунктов, лидерами роста выступают акции АФК "Система" (+8%). читать дальше
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06 ноября 2024 года 11:29
Курс рубля до конца текущего года продолжит торговаться в диапазонах 13,5-14 руб. за юань и 95-100 руб./$1, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.
"Поддержку рублю окажет жесткая денежно-кредитная политика, которая обеспечит переток растущей денежной массы в рублевые инструменты.... читать дальше
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06 ноября 2024 года 10:51
ски возврата курса валютной пары юань/рубль к уровню 13,7 руб. за юань в дальнейшей перспективе в целом пока сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".
Если цифры от Минэнерго США в среду подтвердят оценки API, то цены на нефть марки Brent рискуют протестировать отметку в $74 за... читать дальше
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06 ноября 2024 года 10:36
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций группы "Мосгорломбард" (МГКЛ), сообщается в материале старшего аналитика Марии Лукиной.
"Выручка эмитента за 10М24 превзошла наш прогноз по году (6,2 млрд руб.). В отсутствие детализации выручки по направлениям мы предполагаем,... читать дальше
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06 ноября 2024 года 10:14
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:
- Финальные подсчеты голосов по итогам выборов президента в США;
- Нефть США - запасы EIA;
- РФ - еженедельная потребинфляция CPI;
- Совет директоров ПАО "Группа... читать дальше
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06 ноября 2024 года 09:51
Котировки рублевых гособлигаций могут показать краткосрочный отскок вверх, однако в целом сохранение инфляционных рисков и навес нового предложения со стороны Минфина пока свидетельствуют не в пользу ОФЗ, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий... читать дальше
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