Рубль утром заметно дорожает в паре с юанем, несмотря на падение цен на нефть

Москва. 6 ноября. Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже утром в среду. Рубль заметно растет, несмотря на падение цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5545 руб. (-14,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 19,94 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Участники российского внутреннего валютного рынка позитивно оценивают прогнозы ряда американских СМИ, что кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп одерживает победу на выборах 2024 года.

Согласно оценкам телеканала Fox News, Трамп уже набирает 277 голосов выборщиков при необходимых для победы 270.

Победу экс-президента США также подтверждает прогноз издания The Hill. По его данным, Трамп обеспечил себе 270 голосов выборщиков, так как он одерживает верх над оппоненткой по президентской гонкой Камалой Харрис, в частности, в Пенсильвании.

При этом некоторые СМИ, в частности, CNN, пока не признали Трампа победителем выборов.

Нефть эталонных марок дешевеет утром в среду после уверенного роста накануне, рынок оценивает промежуточные результаты президентских выборов и неофициальные данные о запасах в США.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 мск составляли $74,36 за баррель, что на 1,54% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром снизилась на 1,46% - до $70,93 за баррель.

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в стране за неделю на 3,1 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут опубликованы в 18:30 мск в среду.