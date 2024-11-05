Рубль днем дешевеет в паре с китайским юанем, обновил минимальное значение с октября прошлого года

Москва. 5 ноября. Китайский юань растет на Московской бирже днем во вторник, рубль дешевеет с учетом снижения продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного правила. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,733 руб., что на 6,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань рос до 13,8005 руб. впервые с 11 октября 2023 г.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 21 копейку, до 97,73 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 63 копейки, до 106,46 руб./EUR1.

"Рубль в начале торгов резко подешевел к юаню, который немного превысил уровень 13,8 руб. впервые с октября 2023 г. Затем котировки перешли к умеренной коррекции, рубль остается в ощутимом дневном минусе. Ослабление рубля получило новый импульс еще вчера, когда в праздничный выходной день внебиржевой рынок демонстрировал рост курса ключевых валют к российской. Возможно, в преддверии сразу нескольких важных мировых событий многие решили захеджировать валютные риски, увеличив вложения в иностранную валюту. Кроме результатов выборов президента США, проходящих сегодня, рынки ждут итоги заседания ФРС 7 ноября, а также китайского законодательного органа с 4 по 8 ноября. Давление на рубль продолжает оказывать внешнеторговый фактор. С одной стороны, поступление инвалюты от экспорта остается на относительно низком уровне из-за санкций и подешевевшей в предыдущие месяцы нефти. С другой - импорт может и дальше восстанавливаться, увеличивая спрос на валюту", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Федеральный бюджет РФ в январе-сентябре 2024 года исполнен с дефицитом 734,0 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Федерального казначейства.

Ранее Минфин предварительно оценивал исполнение бюджета за этот период с профицитом 169 млрд рублей.

По данным Казначейства, доходы бюджета за девять месяцев 2024 года составили 24 трлн 972,3 млрд рублей (по оценке Минфина - 26 трлн 289 млрд рублей), расходы - 25 трлн 706,3 млрд рублей (26 трлн 120 млрд рублей, согласно Минфину).

За восемь месяцев дефицит федерального бюджета РФ составил 27,6 млрд рублей. Таким образом, в сентябре сложился дефицит федерального бюджета в размере 706,4 млрд рублей.

Минфин РФ с 7 ноября по 5 декабря планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 87,5 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,2 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Это на 35,5% больше, чем дневной объем в период с 7 октября по 6 ноября (3,1 млрд руб., в сумме 71,8 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в ноябре на сумму 105,1 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам октября составило минус 17,6 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд руб. в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 ноября по 5 декабря 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 4,2 млрд руб. в день (с 7 октября по 6 ноября он продавал по 5,3 млрд руб. в день).

Цены на нефть умеренно повышаются во вторник, трейдеры занимают осторожную позицию в день президентских выборов в США.

Судя по результатам опросов общественного мнения, ни один из кандидатов в президенты США не имеет явного преимущества на выборах. При этом итоги выборов повлияют на политику США в сфере торговли, государственной безопасности и борьбы с климатическими изменениями, что может сказаться и на нефтяном рынке.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:10 мск составляет $75,43 за баррель, что на 0,48% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени также на 0,48%, до $71,8 за баррель.

Накануне цены на нефть выросли более чем на 2,7% на решении стран-членов ОПЕК+ продлить добровольное сокращение добычи.

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман объявили на выходных, что они продлевают добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года.

Банк России во вторник, 5 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 5 трлн 275,8 млрд рублей (при лимите 6 трлн рублей и спросе 5 трлн 275,8 млрд рублей) в среднем по ставке 20,92% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 29 октября, банки разместили в ЦБ РФ 4 трлн 740,7 млрд рублей (при лимите 5 трлн 810 млрд рублей и спросе 4 трлн 740,7 млрд рублей) в среднем по ставке 20,89% годовых.