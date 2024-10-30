Рынок акций РФ утром превысил 2620п по индексу МосБиржи, лидирует Селигдар

Москва. 30 октября. Рынок акций РФ утром в среду сохранил позитивный настрой на фоне подросшей после снижения нефти (фьючерс на нефть Brent вырос к $71,7 за баррель), в то время как на мировых фондовых площадках наблюдается ухудшение конъюнктуры. Индекс МосБиржи превысил 2620 пунктов, лидируют в росте акции "Селигдара" (+4%) на фоне новых максимумов цен на золото (цена драгметалла протестировала $2800 за унцию и немного сдала назад).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2621,59 пункта (+0,8%), индекс РТС - 848,55 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 октября, составляет 97,3261 руб. (+9,61 копейки).

Подорожали также акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+3,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,9%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +1,4% "префы"), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,7% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться вблизи отметки 2600 пунктов. Многие бумаги накануне отскочили вверх к значимым уровням, которые теперь выступают в качестве сопротивления. "Несмотря на это, предпочтение отдаем золотодобытчикам на фоне роста мировых цен на золото, которые поднялись к отметке $2800 за унцию", - отмечает он.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, котировки золота за неделю перед президентскими выборами в США обновили исторический пик и протестировали рубеж $2800 за унцию. Индексам МосБиржи и РТС для снятия краткосрочной перепроданности необходимо подняться до 2620 и 850 пунктов соответственно, что они и реализовывают в среду. Однако потенциал дальнейшего восстановления может оказаться ограниченным из-за сохранения прежних неблагоприятных монетарных перспектив на ближайшие месяцы. Акции "Газпрома" накануне с умеренным оптимизмом отреагировали на получение компанией чистой прибыли по РСБУ в III квартале, что все еще не исключает перспективы выплаты дивидендов, полагает аналитик.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, наблюдаемый рост рынка акций РФ является лишь коррекционным отскоком за счет закрытия коротких позиций, нежели окончанием фазы снижения.

Фундаментальных поводов для инвестиционных покупок по-прежнему не наблюдается. Главным негативом остается жесткая денежно-кредитная политика Банка России. Если на ожидании роста ключевой ставки до 20% индекс МосБиржи опускался в район 2500 пунктов, то ставку в 22-23% логично отыграть просадкой к 2400 пунктам, считает эксперт.

Совсем не радует нефть, которая продолжает тестировать поддержку $70-71 за баррель Brent. В ноябре сезонно спрос на углеводороды падает. Кроме того, избранный в ноябре президент США может начать проявлять активность по поводу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, что еще больше собьет цены на нефть. Так что здесь поддержки отечественным "быкам" ждать не стоит, полагает Антонов.

Акции "Норникеля" подскочили накануне на 3,8%, отреагировав на рост цен палладия. Однако последний взлет палладия на мировом рынке спровоцирован как раз намерением Запада отказаться от закупок российского металла. Это создаст проблемы для сбыта ГМК, поэтому и этот рост акций выглядит неубедительным, считает эксперт.

О слабости покупателей говорит и тот факт, что Сбер демонстрирует нейтральную динамику. Обычно улучшение инвестиционных настроений приводит к покупкам в первую очередь акций финансового сектора, где фаворитом является Сбер. Пока же бумага продолжает находиться на технической поддержке 242 руб., и то, что от нее не произошел отскок вверх, является довольно негативным сигналом, полагает Антонов.

Поэтому увлекаться покупками не стоит. Не исключено, что крупные инвесторы будут использовать моменты роста рынка для сокращения своих портфелей в пользу высоконадежных инструментов, заключил представитель "Алор брокер".

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рынок акций отыграл часть потерь после падения в пятницу-понедельник. Тем не менее, жесткая риторика Банка России и обновленный прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год говорят о возможности ее повышения на заседании ЦБ в декабре.

Менеджмент "Газпрома" сообщил о снижении долговой нагрузки компании и ожидает, что коэффициент "Чистый долг/EBITDA" на конец года опустится до 2,3х по сравнению с 2,4х на середину года и 2,8х на конец 2023 года. На фоне увеличения производства и повышения цен на газ в Европе акции "Газпрома" могут показать положительную динамику в краткосрочной перспективе, полагают аналитики.

Росстат в среду обнародует традиционные недельные данные по инфляции, а также опубликует данные по уровню безработицы и розничным продажам за сентябрь. Эти индикаторы являются важными ориентирами для Банка России при принятии решения по ключевой ставке, напомнили эксперты "Цифра брокер".

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский ASX Australia просел на 0,8%, южнокорейский Kospi снизился на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,2-0,7%), но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

В Японии локомотивами подъема выступили акции технологических и генерирующих компаний.

Объем ВВП Франции в III квартале 2024 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным национального статистического института Insee. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения на 0,3%.

Потребительские расходы во Франции в сентябре увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца. Средний прогноз экспертов для этого показателя также составлял 0,1%.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх после снижения днем ранее до минимальных уровней с 11 сентября, сообщает MarketWatch. Поддержку рынку оказали, в частности, данные о неожиданном сокращении запасов в США на прошлой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $71,71 за баррель (+0,8% и -0,4% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $67,85 за баррель (+1% и -0,3% во вторник).

Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 573 тыс. баррелей. Аналитики в среднем предполагали повышение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные Минэнерго США опубликует в среду в 17:30 МСК.

Как прогнозируют опрошенные S&P Global Commodity Insights эксперты, запасы нефти в стране за неделю выросли на 800 тыс. баррелей. При этом они ожидают сокращения резервов бензина на 1,1 млн баррелей и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+12,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+6,5%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+6%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+5,4%), МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" ("МДМГ" (MOEX: MDMG)) (+5%, до 873,3 рубля), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+3,8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,6%).

Как заявил генеральный директор МДМГ Марк Курцер, компания допускает еще одну, уже третью, выплату дивидендов в 2024 году. "В этом году мы уже дважды заплатили дивиденды и не исключаем еще одну выплату до конца этого года", - приводятся слова Курцера в сообщении компании.

Ранее в этом году МДМГ уже заплатила дивиденды за I квартал в размере 141 рубль на одну обыкновенную акцию (общая сумма выплат - порядка 10,6 млрд рублей). Помимо этого, компания выплатила дивиденды за I полугодие из расчета 22 рубля на обыкновенную акцию на общую сумму 1,7 млрд рублей. Дивидендная политика МДМГ предусматривает возможность направления на дивиденды до 100% чистой прибыли компании, в том числе накопленной (если таковая имеется), на основании отчетности по РСБУ или МСФО.

Выручка МДМГ в III квартале по МСФО составила 8,27 млрд рублей, что на 21,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании.

Подешевели акции ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,54 млрд рублей (из них 2,85 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 2,35 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,04 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").