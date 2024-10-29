Рынок акций РФ утром отскочил вверх до 2600п по индексу МосБиржи и остановился

Москва. 29 октября. Рынок акций РФ утром во вторник скорректировался вверх после отката накануне, игроки выборочно зафиксировали прибыль по коротким позициям на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и приостановившей падение нефти (фьючерс на нефть Brent торгуется у $71,8 за баррель). Индекс МосБиржи на отскоке протестировал рубеж 2600 пунктов и остановился, в лидерах роста выступают акции "АЛРОСА" (+2,7%) и "Русгидро" (+2,7%); во "втором эшелоне" выросли акции МКПАО "Хэдхантер" (+4,9%) на дивидендных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2600,18 пункта (+1%), индекс РТС - 842,46 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 октября, составляет 97,23 руб. (+56,43 копейки).

Подорожали также акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6% и +0,7% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

МКПАО "Яндекс" (MOEX: YDEX) (+0,6%, до 3765 рублей) в III квартале увеличило выручку на 36%, до 276,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде вырос в 1,7 раза и достиг 54,7 млрд рублей.

Показатель по выручке оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали, что выручка окажется на уровне 277,5 млрд рублей. Показатель скорр. EBITDA, наоборот, оказался лучше консенсус-прогноза, в рамках которого он предполагался на уровне 49,8 млрд рублей.

"Яндекс" сохранил прогноз по росту выручки по итогам 2024 года на 38-40%, также ожидает, что скорректированный показатель EBITDA составит 170-175 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

По словам аналитиков "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ продолжает анализировать итоги октябрьского заседания Банка России, при этом ожидаемой уверенности в том, что это было последним шагом регулятора по ужесточению денежно-кредитной политики в этом цикле, не наступило. В США продолжается сезон отчетностей, инвесторы также ждут публикации данных с рынка труда - в случае отклонения от консенсуса волатильность может вырасти.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на фондовом рынке пока сохраняются негативные настроения на ожиданиях дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ. Индекс гособлигаций RGBI может потерять еще пару пунктов в ближайшие недели, рынок акций, вероятно, также останется под давлением продаж.

"Яндекс" раскрыл результаты за III квартал 2024 года. Сейчас компания оценивается по мультипликаторам намного ниже исторической средней оценки, около 8,2х на основе коэффициента EV/EBITDA. Целевая цена для бумаг "Яндекса", по оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", составляет 5200 руб. за штуку.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, из нефтяных цен ушла премия за геополитический риск, и это значит, что участники теперь переключатся на оценку общих макроэкономических факторов спроса и предложения.

На рынке акций РФ сохраняется негативный настрой, после локальной коррекции индекс МосБиржи может вернуться к снижению в направлении к сентябрьскому минимуму текущего года 2512 пунктов. Для долларового РТС ближайшая поддержка находится на 830 пунктах.

В течение дня инвесторы будут ожидать новостей с совета директоров "Газпрома", который намерен обсудить внесение изменений в инвестпрограмму и финансовый план на 2024 год. Основной интригой по "Газпрому" после одобрения отказа от надбавки по НДПИ на газ с 2025 года остаются дивиденды, потенциальные средства на которые могут быть направлены на инвестпрограмму - негативный в моменте сигнал, считает Кожухова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, основной причиной активных распродаж на российском рынке акций является невиданная ранее жесткость Банка России, к которой добавилось падение нефти. Делать новые среднесрочные покупки имеет смысл только после окончания текущей фазы падения и разворота рынка вверх.

Пока же, с большой вероятностью, снижение рынка акций продолжится, но уже не такими высокими темпами и с периодами коррекции, в том числе за счет фиксации прибыли по "шортам". Сильной поддержкой для индекса МосБиржи станет район 2500 пунктов. Это психологически важная отметка, и здесь же расположены минимумы текущего года, однако вероятность пробоя данного уровня довольно высокая, считает эксперт.

На нефтяном рынке зона $70-71 за баррель Brent выступает поддержкой, но при появлении даже небольшого негатива она может быть пройдена. В любом случае это не та цена, которая может поддержать рублевые активы, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-0,7%, неделя обещает стать самой загруженной в этом сезоне отчетностей по количеству компаний, планирующих представить квартальные результаты.

В том числе обнародуют свои показатели пять членов из так называемой "великолепной семерки" (Magnificent Seven): Microsoft, Apple, Amazon.com, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Alphabet.

Кроме того, на эту неделю намечена публикация таких важных экономических показателей, как предварительные данные об изменении американского ВВП в третьем квартале, доходах и расходах населения в октябре, а также октябрьский индекс ISM Manufacturing.

В Азии во вторник также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 1,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,3-0,4%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,2%).

Безработица в Японии в сентябре снизилась до минимальных с января 2,4%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны. В августе она составляла 2,5%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на этом уровне, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены подросли в рамках коррекции после максимального более чем за два года падения накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $71,83 за баррель (+0,6% и -6,1% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $67,76 за баррель (+0,6% и -6,1% в понедельник).

Для обеих марок спад накануне стал самым масштабным с июля 2022 года. Он последовал за новостями о том, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана в рамках ударов на выходных.

Дополнительное давление на котировки оказала выраженная израильским премьером Биньямином Нетаньяху открытость для короткого перемирия в Газе в обмен на освобождение некоторого числа пленных, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции МКПАО "Хэдхантер" (+4,9%, до 4300 рублей), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+4,6%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+4,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+4,3%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+3,8%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (+3,6%).

Совет директоров МКПАО "Хэдхантер" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 907 рублей на обыкновенную акцию, решение принято на заседании 25 октября, сообщила компания.

В пресс-релизе МКПАО говорится, что группа, как ожидается, направит на дивиденды около 100% скорректированной чистой прибыли, полученной по итогам 2021-2024 годов. Это соответствует верхней границе диапазона, предусмотренного дивполитикой HeadHunter (предусматривает распределение от 60% до 100% скорр. чистой прибыли ежегодно). Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды - 17 декабря.

Подешевели акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-4,3%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,07 млрд рублей (из них 2,15 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 2,04 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,6 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").