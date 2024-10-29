.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром отскочил вверх до 2600п по индексу МосБиржи и остановился
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2% после повышения на 2,7% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,7%. За 9 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Туристический налог может не заработать полноценно с 2025 г.
Муниципалитеты могут не получить дополнительных поступлений в свои бюджеты от введения туристического налога в будущем году. Механизм не начнет работать без создания единого реестра классифицированных средств размещения (КСР), проживание в которых...
 
Влияние ставки кредита на предприятия занижено - аналитики
В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) считают, что вытекающий из опросов Росстата вывод о невысокой актуальности проблемы ограничивающего влияния размера ставки кредита на рост производства в обработке (об...
 
Верховный суд не признал процентщиков самозанятыми
Верховный суд РФ (ВС) дал первые разъяснения о том, какая деятельность может облагаться налогом по ставке 4-6% по правилам для самозанятых, пишет "Коммерсантъ". По мнению ВС, выдача займов под проценты не относится к целям льготного режима и доход...
 
29 октября 2024 года 11:32

Рынок акций РФ утром отскочил вверх до 2600п по индексу МосБиржи и остановился

Москва. 29 октября. Рынок акций РФ утром во вторник скорректировался вверх после отката накануне, игроки выборочно зафиксировали прибыль по коротким позициям на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и приостановившей падение нефти (фьючерс на нефть Brent торгуется у $71,8 за баррель). Индекс МосБиржи на отскоке протестировал рубеж 2600 пунктов и остановился, в лидерах роста выступают акции "АЛРОСА" (+2,7%) и "Русгидро" (+2,7%); во "втором эшелоне" выросли акции МКПАО "Хэдхантер" (+4,9%) на дивидендных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2600,18 пункта (+1%), индекс РТС - 842,46 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 октября, составляет 97,23 руб. (+56,43 копейки).

Подорожали также акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6% и +0,7% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

МКПАО "Яндекс" (MOEX: YDEX) (+0,6%, до 3765 рублей) в III квартале увеличило выручку на 36%, до 276,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде вырос в 1,7 раза и достиг 54,7 млрд рублей.

Показатель по выручке оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали, что выручка окажется на уровне 277,5 млрд рублей. Показатель скорр. EBITDA, наоборот, оказался лучше консенсус-прогноза, в рамках которого он предполагался на уровне 49,8 млрд рублей.

"Яндекс" сохранил прогноз по росту выручки по итогам 2024 года на 38-40%, также ожидает, что скорректированный показатель EBITDA составит 170-175 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

По словам аналитиков "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ продолжает анализировать итоги октябрьского заседания Банка России, при этом ожидаемой уверенности в том, что это было последним шагом регулятора по ужесточению денежно-кредитной политики в этом цикле, не наступило. В США продолжается сезон отчетностей, инвесторы также ждут публикации данных с рынка труда - в случае отклонения от консенсуса волатильность может вырасти.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на фондовом рынке пока сохраняются негативные настроения на ожиданиях дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ. Индекс гособлигаций RGBI может потерять еще пару пунктов в ближайшие недели, рынок акций, вероятно, также останется под давлением продаж.

"Яндекс" раскрыл результаты за III квартал 2024 года. Сейчас компания оценивается по мультипликаторам намного ниже исторической средней оценки, около 8,2х на основе коэффициента EV/EBITDA. Целевая цена для бумаг "Яндекса", по оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", составляет 5200 руб. за штуку.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, из нефтяных цен ушла премия за геополитический риск, и это значит, что участники теперь переключатся на оценку общих макроэкономических факторов спроса и предложения.

На рынке акций РФ сохраняется негативный настрой, после локальной коррекции индекс МосБиржи может вернуться к снижению в направлении к сентябрьскому минимуму текущего года 2512 пунктов. Для долларового РТС ближайшая поддержка находится на 830 пунктах.

В течение дня инвесторы будут ожидать новостей с совета директоров "Газпрома", который намерен обсудить внесение изменений в инвестпрограмму и финансовый план на 2024 год. Основной интригой по "Газпрому" после одобрения отказа от надбавки по НДПИ на газ с 2025 года остаются дивиденды, потенциальные средства на которые могут быть направлены на инвестпрограмму - негативный в моменте сигнал, считает Кожухова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, основной причиной активных распродаж на российском рынке акций является невиданная ранее жесткость Банка России, к которой добавилось падение нефти. Делать новые среднесрочные покупки имеет смысл только после окончания текущей фазы падения и разворота рынка вверх.

Пока же, с большой вероятностью, снижение рынка акций продолжится, но уже не такими высокими темпами и с периодами коррекции, в том числе за счет фиксации прибыли по "шортам". Сильной поддержкой для индекса МосБиржи станет район 2500 пунктов. Это психологически важная отметка, и здесь же расположены минимумы текущего года, однако вероятность пробоя данного уровня довольно высокая, считает эксперт.

На нефтяном рынке зона $70-71 за баррель Brent выступает поддержкой, но при появлении даже небольшого негатива она может быть пройдена. В любом случае это не та цена, которая может поддержать рублевые активы, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-0,7%, неделя обещает стать самой загруженной в этом сезоне отчетностей по количеству компаний, планирующих представить квартальные результаты.

В том числе обнародуют свои показатели пять членов из так называемой "великолепной семерки" (Magnificent Seven): Microsoft, Apple, Amazon.com, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Alphabet.

Кроме того, на эту неделю намечена публикация таких важных экономических показателей, как предварительные данные об изменении американского ВВП в третьем квартале, доходах и расходах населения в октябре, а также октябрьский индекс ISM Manufacturing.

В Азии во вторник также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 1,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,3-0,4%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,2%).

Безработица в Японии в сентябре снизилась до минимальных с января 2,4%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны. В августе она составляла 2,5%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на этом уровне, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены подросли в рамках коррекции после максимального более чем за два года падения накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $71,83 за баррель (+0,6% и -6,1% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $67,76 за баррель (+0,6% и -6,1% в понедельник).

Для обеих марок спад накануне стал самым масштабным с июля 2022 года. Он последовал за новостями о том, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана в рамках ударов на выходных.

Дополнительное давление на котировки оказала выраженная израильским премьером Биньямином Нетаньяху открытость для короткого перемирия в Газе в обмен на освобождение некоторого числа пленных, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции МКПАО "Хэдхантер" (+4,9%, до 4300 рублей), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+4,6%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+4,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+4,3%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+3,8%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (+3,6%).

Совет директоров МКПАО "Хэдхантер" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 907 рублей на обыкновенную акцию, решение принято на заседании 25 октября, сообщила компания.

В пресс-релизе МКПАО говорится, что группа, как ожидается, направит на дивиденды около 100% скорректированной чистой прибыли, полученной по итогам 2021-2024 годов. Это соответствует верхней границе диапазона, предусмотренного дивполитикой HeadHunter (предусматривает распределение от 60% до 100% скорр. чистой прибыли ежегодно). Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды - 17 декабря.

Подешевели акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-4,3%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,07 млрд рублей (из них 2,15 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 2,04 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,6 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 октября 2024 года 19:45
Рынок акций РФ во вторник отскочил вверх к 2600п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, лидировал Норникель
Москва. 29 октября. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх за счет закрытия игроками части "коротких" позиций на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим "быков" фактором выступила подешевевшая нефть (фьючерс на нефть Brent откатился к $71 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил вверх к рубежу 2600 пунктов во главе с бумагами "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+4,6%); во "втором эшелоне" выросли бумаги МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+5,2%) на дивидендных новостях.    читать дальше
.
29 октября 2024 года 19:41
Рубль во вторник немного укрепился в паре с юанем в рамках коррекции после сильного падения накануне
Москва. 29 октября. Китайский юань подешевел на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль немного укрепился в рамках коррекции после сильного падения накануне. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,577 руб., что на 3,95 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
29 октября 2024 года 19:02
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Uber
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Uber Technologies с целевой ценой $94,02 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 21,1% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Акции Uber показали с начала года солидный рост в 26,07%, обогнав S&P 500...    читать дальше
.
29 октября 2024 года 18:43
Цены евробондов РФ во вторник преимущественно немного повысились, несмотря на снижение на рынке UST
Москва. 29 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник преимущественно немного повысились, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.    читать дальше
.
29 октября 2024 года 18:41
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций Северстали до 1400 руб
Аналитики "Т-Инвестиций" понизили прогнозную цену акций "Северстали" до 1400 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 26% на горизонте 12 месяцев, отмечается в комментарии брокера. Рекомендация сохранена экспертами на уровне "держать". "Металлург представил неплохие результаты за...    читать дальше
.
29 октября 2024 года 18:23
"Финам" повысил прогнозную цену бумаг TSMC до $183
"Финам" повысил прогнозную цену ADS Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) до $183 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 10% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Рекомендация при этом сохранена на уровне "держать". "Результаты TSMC за...    читать дальше
.
29 октября 2024 года 18:02
Цена акций HeadHunter может вырасти до 4400 руб. - Freedom Finance Global
Котировки акций МКПАО "Хэдхантер" обладают потенциалом роста до уровня 4400 рублей за штуку на горизонте года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Совет директоров эмитента рекомендовал одобрить дивиденды за 9М24 в размере 907 руб. на акцию. Фактически эта выплата...    читать дальше
.
29 октября 2024 года 17:41
Текущее укрепление рубля к юаню вряд ли будет существенным - БКС Экспресс
Текущее укрепление рубля по отношению к юаню вряд ли будет продолжительным и существенным, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Торги вторника открылись вниз, и рубль вновь переписал двухнедельный минимум к юаню, который достигал 13,66 руб. Однако российская валюта быстро восстановилась и...    читать дальше
.
29 октября 2024 года 17:16
ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 4900 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "Компания отчиталась по за 3К24 по МСФО заметно лучше консенсуса по EBITDA и на его...    читать дальше
.
29 октября 2024 года 16:47
АКБФ сохраняет прогнозную цену акций ВТБ на уровне 226,7 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" пока сохраняет прогнозную стоимость акций ВТБ на уровне 226,7 рубля за штуку и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. "На текущий момент мы не ожидаем дивидендных выплат по итогам 2024 и 2025 годов, учитывая слабую дивидендную историю ВТБ и...    читать дальше
.
29 октября 2024 года 16:12
Акции "Ленты" справедливо оценены рынком в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции МКПАО "Лента" справедливо оценены российским фондовым рынком в текущий момент, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент демонстрирует эффективность реализации принятой стратегии по трансформации бизнеса. Необходимо учитывать, что результаты за девять месяцев 2024 года...    читать дальше
.
29 октября 2024 года 15:44
SberCIB сохраняет оценку покупать" для акций HeadHunter
erCIB Investment Research сохраняет оценку покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" с прогнозной стоимостью на уровне 4690 рублей за штуку на фоне рекомендованных советом директоров эмитента спецдивидендов (по итогам девяти месяцев 2024 года) в размере 907 рублей на бумагу, сообщается в материале...    читать дальше
.
29 октября 2024 года 15:35
Рубль днем развернулся вверх в паре с юанем, корректируется после сильного падения накануне на фоне укрепляющейся нефти
Москва. 29 октября. Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже во вторник днем после роста при открытии сегодняшней торговой сессии. Рубль развернулся вверх в рамках коррекции после сильного падения накануне и на фоне дорожающей нефти.    читать дальше
.
29 октября 2024 года 15:18
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Делимобиля
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") с прогнозной стоимостью на уровне 270 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. "Пока мы не меняем свои прогнозы по выручке (30,9 млрд...    читать дальше
.
29 октября 2024 года 14:57
"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях Яндекса против МТС"
"БКС Мир инвестиций" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях "Яндекса" / Шорт в акциях МТС", сообщается в обзоре инвесткомпании. Совокупный спред достиг 15% с момента открытия идеи в конце июля. Котировки акций "Яндекса" за это время снизились на 2%, тогда как индекс МосБиржи потерял в цене...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.