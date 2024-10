Нефть слабо восстанавливается

Фондовые индексы США в понедельник выросли на 0,3-0,7%. Азиатские рынки акций движутся разнонаправленно во вторник. Цены на нефть эталонных марок слабо растут утром вторника.

Американские фондовые индексы начали с позитивным настроением неделю, которая станет самой загруженной в этом сезоне отчетностей по количеству компаний, планирующих представить квартальные результаты.

В том числе обнародуют свои показатели пять членов из так называемой "великолепной семерки" (Magnificent Seven) - Microsoft Corp. (SPB: MSFT), Apple Inc. (SPB: AAPL), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Alphabet Inc. (SPB: GOOG)

Кроме того, на эту неделю намечена публикация таких важных экономических показателей, как предварительные данные об изменении американского ВВП в третьем квартале, доходах и расходах населения в октябре, а также октябрьский индекс ISM Manufacturing.

Индекс производственной активности в Техасе, по данным Федерального резервного банка Далласа, в октябре вырос до минус 3 пунктов по сравнению с минус 9 пунктов в предыдущий месяц. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до минус 1 пункта, сообщает Trading Economics.

Цена акций производителя полупроводниковой продукции ON Semiconductor Corp. (SPB: ON) поднялась на 1,4%, поскольку чистая прибыль и выручка компании в третьем квартале превзошли прогнозы аналитиков.

Котировки акций разработчика онлайн-платформы для создания игр Roblox (SPB: RBLX) выросли на 0,4% после того, как аналитики Wedbush включили их в список наиболее рекомендуемых к покупке.

Бумаги Ford Motor (SPB: F) и V.F. Corp. (SPB: VFC), которые опубликовали квартальную отчетность после окончания торгов в понедельник, прибавили в цене 2,7% и 1,8% соответственно.

Также подорожали акции представителей финансовой отрасли, в том числе Citigroup Inc. (SPB: C) - на 3,9%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 2,1%, Wells Fargo (SPB: WFC) и Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 1,7%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 1,5%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 1,4%.

Капитализация Alphabet поднялась на 0,9%, Amazon.com - на 0,3%, Apple и Meta - на 0,9%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 1,1%, 3M Co. (SPB: MMM) - на 4,4%, Albemarle (SPB: ALB) - на 5%, Carnival Corp. (SPB: CCL) - на 4,8%.

В то же время котировки акций Boeing Co. (SPB: BA) снизились на 2,8%. Авиастроительный концерн анонсировал размещение обыкновенных и депозитарных акций, которое, как ожидается, позволит ему привлечь около $19 млрд. Полученные средства Boeing планирует направить на общекорпоративные цели, в том числе на погашение долга, пополнение оборотного капитала, инвестиции и финансирование дочерних компаний.

Вслед за падением цен на нефть подешевели бумаги представителей данной отрасли, включая Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,2%, APA Corp. (бывшая Apache Corp. (SPB: APA)) - на 4,5%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 1,5%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 1,2%.

Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) опустились на 2,5%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,7%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,8%, Microsoft - на 0,4%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 273,17 пункта (на 0,65%) и составил 42387,57 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов повысилось на 15,4 пункта (на 0,27%) - до 5823,52 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 48,58 пункта (на 0,26%) и завершил сессию на отметке 18567,19 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах во вторник, инвесторы оценивают статданные Японии и отчеты компаний.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет столько же.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют акции Sunny Optical Technology Group, дорожающие на 4,3%.

Рыночная стоимость Trip.com увеличивается на 3,5%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 3,4%, NetEase Inc. (SPB: NTES) - на 3,2%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,9%.

Вместе с тем бумаги China Overseas Land & Investment дешевеют на 4,5%, China Hongqiao Group - на 4,4%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2,9%.

China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) теряет 3,1% капитализации. Нефтегазовая компания накануне отчиталась о более чем двукратном снижении чистой прибыли в третьем квартале.

Котировки акций конкурирующей CNOOC снижаются на 1,7%. Ее выручка в июле-сентябре упала на 13,5%, при этом чистая прибыль увеличилась на 9%.

Значение японского Nikkei 225 растет на 0,6%.

Безработица в Японии в сентябре снизилась до минимальных с января 2,4%, сообщило во вторник министерство внутренних дел и связи страны. В августе она составляла 2,5%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на этом уровне, по данным Trading Economics.

Число безработных в стране в сентябре сократилось на 40 тыс. и составило минимальные за 20 месяцев 1,68 млн человек. Количество занятых уменьшилось на 90 тыс. - до 67,82 млн.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Furukawa Electric (+6,1%).

Рыночная стоимость M3 повышается на 5,8%, IHI - на 5,3%, Kawasaki Heavy Industries - на 3,9%, Fujikura - на 3,6%.

Цена бумаг Toto уменьшается на 12,6%, Tokuyama - на 3,9%, Seven & I Holdings - на 2%, Taiheiyo Cement - на 1,5%, Kirin Holdings - на 1,3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 0,2%.

Стоимость акций Hyundai Motor сокращается на 1%, Posco - на 0,7%.

Котировки бумаг Korean Air Lines растут на 1,7%, Samsung Electronics - на 1,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,3%.

Капитализация BHP повышается на 0,2%, Rio Tinto - на 0,8%.

Цены на нефть эталонных марок слабо растут утром во вторник после максимального более чем за два года падения накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск составляет $71,46 за баррель, что на $0,04 (0,06%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $4,63 (6,1%), до $71,42 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,05 (0,07%), до $67,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов сократилась на $4,4 (6,1%), до $67,38 за баррель.

Для обеих марок спад накануне стал самым масштабным с июля 2022 года. Он последовал за новостями о том, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана в рамках ударов на выходных.

Дополнительное давление на котировки оказала выраженная израильским премьером Биньямином Нетаньяху открытость для короткого перемирия в Газе в обмен на освобождение некоторого числа пленных, пишет Trading Economics.