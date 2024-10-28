.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Nikkei 225 прибавляет около 2%
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2% после повышения на 2,7% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,7%. За 9 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Что нового ждет россиян в ноябре
В ноябре вступает в силу ряд важных изменений. Например будут реже отказывать в компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг.. С 1 ноября официально легализуется майнинг криптовалют, пишет "Российская газета". Льготникам будут реже отказывать...
 
Выпуск обновленной пятисотрублевки откладывается
В 2024 году по планам модернизации банкнотного ряда 1997 года ЦБ должен был выпустить обновленную купюру номиналом 500 рублей с достопримечательностями Северо-Кавказского федерального округа. Однако, как заявили "Известиям" в пресс-службе...
 
Установлен рекорд по росту портфелей срочных вкладов
Согласно данным Банка России, в сентябре банки, у которых увеличились остатки на срочных депозитах физлиц, установили рекорд по росту портфеля вкладов - 1,1 трлн руб., пишет "Коммерсант" При этом количество банков, портфель вкладов которых...
 
28 октября 2024 года 09:14

Nikkei 225 прибавляет около 2%

Фондовые индексы США завершили пятницу без единой динамики. Фондовые рынки Азии растут в понедельник, японский Nikkei 225 прибавляет около 2% после парламентских выборов. Нефть теряет в цене 4,5% в понедельник утром.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики.

Nasdaq увеличился за счет подъема технологического сектора, в то время как негативное влияние на Dow Jones оказало снижение котировок акций банков.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре снизился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли в пятницу. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали более значительное сокращение - на 1%. В августе, согласно пересмотренным данным, показатель также снизился на 0,8%.

Индекс потребительского доверия в США в октябре увеличился до 70,5 пункта по сравнению с 70,1 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это максимальный уровень с апреля.

Предварительно сообщалось о снижении индекса в текущем месяце до 68,9 пункта. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали менее значительного пересмотра - до 69 пунктов.

Цена бумага New York Community Bancorp упала на 8,3%. Банк в третьем квартале получил чистый убыток в размере $280 млн, или 79 центов на акцию. При этом аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали убыток всего в 41 цент. Также NYCB ухудшил прогноз финпоказателей на 2024-2025 гг.

Котировки бумаг Goldman Sachs Group (SPB: GS) снизились на 2,3%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 1,2%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 2%, Wells Fargo (SPB: WFC) - на 1,4%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 1,8%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 1%, Visa Inc. (SPB: V) - на 0,5%.

Производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. (SPB: CL) в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 4%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов. Однако инвесторов эти результаты не впечатлили, и акции компании подешевели на 4,1%.

Одна из крупнейших в США сетей больниц HCA Healthcare (SPB: HCA) в июле-сентябре увеличила чистую прибыль на 18%, но показатель не дотянул до прогноза. Стоимость компании за день упала на 8,9%.

Американский суд по требованию Федеральной торговой комиссии в четверг заблокировал сделку, в рамках которой Tapestry (SPB: TPR) намеревалась купить Capri Holdings (SPB: CPRI). Цена акций Tapestry подскочила на 13,5%, в то время как котировки бумаг Capri рухнули почти на 49%.

Бумаги Newell Brands (SPB: NWL) взлетели в цене на 21,6%. Производитель широкого ассортимента потребительских товаров снизил убыток в третьем квартале и улучшил прогноз на текущий год.

Котировки акций Centene Corp. (SPB: CNC) выросли на 4,2%. Компания, оказывающая услуги в сфере медицинского страхования и обслуживания, в июле-сентябре увеличила чистую прибыль в полтора раза, причем скорректированная прибыль и выручка существенно превысили прогнозы рынка.

Капитализация Western Digital (SPB: WDC) повысилась на 4,7%. Производитель устройств хранения данных в первом финквартале (завершился 27 сентября) получил скорректированную прибыль и выручку выше консенсус-прогноза.

Deckers Outdoor (SPB: DECK), выпускающая, в том числе, известные угги из овчины, также получила хорошие результаты в прошедшем квартале и дала сильный прогноз на 2025 год. В результате бумаги компании подорожали на 10,6%.

Акции Intel Corp. (SPB: INTC) прибавили в цене 1,5%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - 0,8%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - 0,4%.

Котировки акций производителя электромобилей Tesla (SPB: TSLA) увеличились на 3,3% после взлета почти на 22% по итогам предыдущих торгов. Двухдневный подъем на 26% стал самым значительным с февраля 2020 года.

Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 259,96 пункта (на 0,61%) и составил 42114,4 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на 1,74 пункта (на 0,03%) - до 5808,12 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite увеличился на 103,12 пункта (на 0,56%) и завершил сессию на отметке 18518,61 пункта.

Азиатские фондовые индексы растут в понедельник, трейдеры оценивают результаты парламентских выборов в Японии, а также новые меры поддержки экономики в Китае.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 1,9% в ходе торгов.

Правящая коалиция Японии, состоящая из Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто", потеряла большинство в нижней палате парламента по итогам прошедших в воскресенье внеочередных выборов. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба выразил готовность сформировать правительство во главе с ЛДП, но теперь ему "придется искать дополнительную поддержку вне коалиции, чтобы иметь стабильное правительство", отмечает агентство Kyodo.

Иена дешевеет в ходе торгов, что поддерживает акции японских экспортеров. Трейдеры полагают, что результаты выборов усиливают политическую и экономическую неопределенность в Японии, и это может затруднить нормализацию денежно-кредитной политики японским ЦБ, пишет Trading Economics.

Акции Toyota Motor подорожали на 4,4%, Honda Motor - на 4,2%, Sony Group - на 2,2%, Fast Retailing - на 1%. Заметный рост также демонстрируют бумаги Disco Corp. (+5,3%), Lasertec (+4,7%), Advantest (+4,7%), Tokyo Electron (+3,3%), SoftBank Group (+3,2%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite увеличился на 0,2% в ходе торгов.

Народный банк Китая в понедельник объявил, что с 28 октября начнет проводить ежемесячные операции обратного РЕПО для первичных дилеров, чтобы "повысить объем ликвидности в банковской системе и еще больше разнообразить круг инструментов денежно-кредитной политики". Механизм, срок которого составит менее года, будет включать в себя сделки с гособлигациями, бондами местных органов власти и компаний.

Лидерами роста в Китае в понедельник являются акции технологических компаний, в том числе Sichuan Changhong Electric (+10%), Shijiazhuang Changshan Beiming Technology (+10%), Shanghai Belling (+6,4%).

Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,3%. Акции Alibaba Group Holding (SPB: BABA) подорожали на 2,9%, Meituan (SPB: 3690) - на 0,3%, Hong Kong Exchanges - на 0,3%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi вырос на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Нефть теряет в цене 4,5% на торгах в понедельник, рынок оценивает новости с Ближнего Востока.

Как сообщалось, Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана. Атака была ответом Израиля на удар по стране, нанесенный иранскими силами 1 октября.

Тот факт, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана, а также менее значительный, чем ожидалось, масштаб атаки в целом, ослабили опасения трейдеров в отношении возможной эскалации конфликта, отмечает Market Watch.

"Атака Израиля не затронула энергетическую инфраструктуру и была ограниченной по масштабу. Это, вероятно, ослабит опасения прямого конфликта с Ираном", - отмечает CEO Infrastructure Capital Advisors Джей Хатфилд.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $72,63 за баррель, что на $3,42 (4,5%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $1,67 (2,3%), до $76,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на $3,34 (4,65%), до $68,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1,59 (2,3%), до $71,78 за баррель.

Аналитик Price Futures Group Фил Флинн отмечает, однако, что опасения нефтяного рынка в отношении ближневосточного конфликта будут сохраняться.

"Суть в том, что немедленная угроза перебоев в поставках нефти из региона миновала. Однако, если вы считаете, что это положит конец конфликту, то я так не думаю. Даже если Иран не ответит на этот удар, я полагаю, он попытается сделать так, что его прокси перегруппируются и ответят так или иначе", - приводит слова эксперта Market Watch.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 октября 2024 года 12:43
Акции HeadHunter, Cеверстали и Интер РАО будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"
Акции HeadHunter, "Северстали" и "Интер РАО" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов. "Рынок акций потерял за прошлую неделю 3,7%, - напоминает эксперт. - Самый серьезный удар пришелся на пятницу, после того как Центральный Банк поднял...    читать дальше
.
28 октября 2024 года 12:14
Давление на цену акций Самолета может продолжиться - "Мои Инвестиции"
Давление на котировки акций ГК "Самолет" может продолжиться на фоне падения продаж и высоких процентных платежей, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Продажи группы упали на 45% в 3К24. Мы ожидаем, что падение объемов продаж в 4К24 будет как минимум сопоставимо с предыдущим...    читать дальше
.
28 октября 2024 года 11:47
Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - квартальные результаты Ford Motor; - финансовые результаты ВТБ за 3К24 по МСФО; - операционные результаты ГМК "Норильский никель" за 9М24. Настоящее сообщение...    читать дальше
.
28 октября 2024 года 11:28
Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $70-75/барр. на текущей неделе - ПСБ
Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $70-75 за баррель Brent на текущей неделе, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Нефть начала неделю с распродажи - ближайший фьючерс теряет 4,5%. Ставка на эскалацию на Ближнем Востоке пока себя не оправдывает: нефтяные объекты...    читать дальше
.
28 октября 2024 года 11:28
Рынок акций РФ утром продолжил снижение после повышения ставки ЦБ РФ, лидируют ВК и ТКС
Москва. 28 октября. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил снижение прошлой пятницы после решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, а также на фоне упавшей нефти (Brent откатилась ниже $73 за баррель) на новостях с Ближнего Востока; фактором поддержки выступает улучшение внешней фондовой конъюнктуры. Индекс МосБиржи в начале торгов опускался в район 2610 пунктов, после чего отыграл часть потерь; лидерами отката выступают акции МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (-3,5%) и "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-3%).    читать дальше
.
28 октября 2024 года 11:08
Возможно снижение индекса Мосбиржи в область 2500п в ближайшие недели - "Цифра брокер"
Возможно повышение рыночной волатильности и снижение индекса Мосбиржи в область 2500 пунктов в ближайшие недели, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Динамика на рынке облигаций естественным образом оказывает давление на фондовые индексы. Высокие ставки не будут...    читать дальше
.
28 октября 2024 года 10:53
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 96-98 руб./$1 - банк "Русский Стандарт"
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 96-98 руб./$1, для пары рубль/евро - 104-106 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Традиционно рубль способно поддержать приближение пика периода...    читать дальше
.
28 октября 2024 года 10:38
Давление на котировки ОФЗ пока будет сохраняться - ПСБ
Давление на котировки рублевых гособлигаций пока будет сохраняться, основную часть облигационного портфеля стоит держать в корпоративных флоатерах срочностью один-полтора года, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Обновленный прогноз ЦБ РФ, а также сигнал по итогам прошедшего октябрьского...    читать дальше
.
28 октября 2024 года 10:30
Рубль утром снижается в паре с юанем на фоне сильного падения цен на нефть
Москва. 28 октября. Китайский юань растет на Московской бирже утром в понедельник. Рубль дешевеет на фоне сильного падения цен на нефть и несмотря на остаточный спрос экспортеров на рублевую ликвидность перед налоговыми выплатами октября. В понедельник им предстоит перечислить в бюджет налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы, НДД и страховые взносы.    читать дальше
.
28 октября 2024 года 10:20
Доходность двухлетних ОФЗ может превысить 21% - "Цифра брокер"
роятно продолжение продаж в сегменте суверенного долга на текущей неделе в сложившихся условиях, доходность по двухлетним ОФЗ может превысить 21% годовых, так как сценарий еще одного повышения ключевой ставки ЦБ РФ (на заседании в декабре 2024 года, до 22-23%) не в полной мере учтен в котировках...    читать дальше
.
28 октября 2024 года 10:05
"Финам" снизил рейтинг акций iShares U.S. Consumer Discretionary ETF до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций iShares U.S. Consumer Discretionary ETF с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $90,6 за штуку, сообщается в материале аналитика Игната Иванова. "Наша оценка рассчитана по средневзвешенному апсайду компаний, входящих в фонд, на...    читать дальше
.
28 октября 2024 года 09:53
Вероятно снижение индекса Мосбиржи в понедельник утром - ПСБ
декс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2600-2670 пунктов в понедельник с продолжением снижения в начале торговой сессии на фоне сильного падения нефтяных цен, сообщается в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов...    читать дальше
.
28 октября 2024 года 09:44
Цены рублевых корпбондов в понедельник могут просесть, отыгрывая итоги заседания ЦБ РФ
Москва. 28 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут продолжить снижение, отыгрывая итоги октябрьского заседания ЦБ РФ, где регулятор повысил ставку, а также на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
28 октября 2024 года 09:39
Позитива для "быков" на рынке акций РФ в понедельник нет - "Алор Брокер"
Позитива для "быков" на российском фондовом рынке в понедельник нет, говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова. "Кроме того, что нужно продолжать отыгрывать ужесточение денежно-кредитной политики, на 4,5% обвалились котировки...    читать дальше
.
28 октября 2024 года 09:22
Акции ЛУКОЙЛа остаются фаворитами сектора на рынке РФ - инвестбанк "Синара"
Акции "ЛУКОЙЛа" остаются фаворитами среди бумаг российского сектора, рейтинг - "покупать", сообщается в материале инвестиционного банка "Синара" Кирилла Бахтина. Совет директоров эмитента рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 1П24 в 514 руб. на акцию, что дает текущую дивидендную...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.