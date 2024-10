Фондовые индексы США завершили пятницу без единой динамики. Фондовые рынки Азии растут в понедельник, японский Nikkei 225 прибавляет около 2% после парламентских выборов. Нефть теряет в цене 4,5% в понедельник утром.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики.

Nasdaq увеличился за счет подъема технологического сектора, в то время как негативное влияние на Dow Jones оказало снижение котировок акций банков.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре снизился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли в пятницу. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали более значительное сокращение - на 1%. В августе, согласно пересмотренным данным, показатель также снизился на 0,8%.

Индекс потребительского доверия в США в октябре увеличился до 70,5 пункта по сравнению с 70,1 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это максимальный уровень с апреля.

Предварительно сообщалось о снижении индекса в текущем месяце до 68,9 пункта. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали менее значительного пересмотра - до 69 пунктов.

Цена бумага New York Community Bancorp упала на 8,3%. Банк в третьем квартале получил чистый убыток в размере $280 млн, или 79 центов на акцию. При этом аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали убыток всего в 41 цент. Также NYCB ухудшил прогноз финпоказателей на 2024-2025 гг.

Котировки бумаг Goldman Sachs Group (SPB: GS) снизились на 2,3%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 1,2%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 2%, Wells Fargo (SPB: WFC) - на 1,4%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 1,8%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 1%, Visa Inc. (SPB: V) - на 0,5%.

Производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. (SPB: CL) в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 4%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов. Однако инвесторов эти результаты не впечатлили, и акции компании подешевели на 4,1%.

Одна из крупнейших в США сетей больниц HCA Healthcare (SPB: HCA) в июле-сентябре увеличила чистую прибыль на 18%, но показатель не дотянул до прогноза. Стоимость компании за день упала на 8,9%.

Американский суд по требованию Федеральной торговой комиссии в четверг заблокировал сделку, в рамках которой Tapestry (SPB: TPR) намеревалась купить Capri Holdings (SPB: CPRI). Цена акций Tapestry подскочила на 13,5%, в то время как котировки бумаг Capri рухнули почти на 49%.

Бумаги Newell Brands (SPB: NWL) взлетели в цене на 21,6%. Производитель широкого ассортимента потребительских товаров снизил убыток в третьем квартале и улучшил прогноз на текущий год.

Котировки акций Centene Corp. (SPB: CNC) выросли на 4,2%. Компания, оказывающая услуги в сфере медицинского страхования и обслуживания, в июле-сентябре увеличила чистую прибыль в полтора раза, причем скорректированная прибыль и выручка существенно превысили прогнозы рынка.

Капитализация Western Digital (SPB: WDC) повысилась на 4,7%. Производитель устройств хранения данных в первом финквартале (завершился 27 сентября) получил скорректированную прибыль и выручку выше консенсус-прогноза.

Deckers Outdoor (SPB: DECK), выпускающая, в том числе, известные угги из овчины, также получила хорошие результаты в прошедшем квартале и дала сильный прогноз на 2025 год. В результате бумаги компании подорожали на 10,6%.

Акции Intel Corp. (SPB: INTC) прибавили в цене 1,5%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - 0,8%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - 0,4%.

Котировки акций производителя электромобилей Tesla (SPB: TSLA) увеличились на 3,3% после взлета почти на 22% по итогам предыдущих торгов. Двухдневный подъем на 26% стал самым значительным с февраля 2020 года.

Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 259,96 пункта (на 0,61%) и составил 42114,4 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на 1,74 пункта (на 0,03%) - до 5808,12 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite увеличился на 103,12 пункта (на 0,56%) и завершил сессию на отметке 18518,61 пункта.

Азиатские фондовые индексы растут в понедельник, трейдеры оценивают результаты парламентских выборов в Японии, а также новые меры поддержки экономики в Китае.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 1,9% в ходе торгов.

Правящая коалиция Японии, состоящая из Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто", потеряла большинство в нижней палате парламента по итогам прошедших в воскресенье внеочередных выборов. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба выразил готовность сформировать правительство во главе с ЛДП, но теперь ему "придется искать дополнительную поддержку вне коалиции, чтобы иметь стабильное правительство", отмечает агентство Kyodo.

Иена дешевеет в ходе торгов, что поддерживает акции японских экспортеров. Трейдеры полагают, что результаты выборов усиливают политическую и экономическую неопределенность в Японии, и это может затруднить нормализацию денежно-кредитной политики японским ЦБ, пишет Trading Economics.

Акции Toyota Motor подорожали на 4,4%, Honda Motor - на 4,2%, Sony Group - на 2,2%, Fast Retailing - на 1%. Заметный рост также демонстрируют бумаги Disco Corp. (+5,3%), Lasertec (+4,7%), Advantest (+4,7%), Tokyo Electron (+3,3%), SoftBank Group (+3,2%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite увеличился на 0,2% в ходе торгов.

Народный банк Китая в понедельник объявил, что с 28 октября начнет проводить ежемесячные операции обратного РЕПО для первичных дилеров, чтобы "повысить объем ликвидности в банковской системе и еще больше разнообразить круг инструментов денежно-кредитной политики". Механизм, срок которого составит менее года, будет включать в себя сделки с гособлигациями, бондами местных органов власти и компаний.

Лидерами роста в Китае в понедельник являются акции технологических компаний, в том числе Sichuan Changhong Electric (+10%), Shijiazhuang Changshan Beiming Technology (+10%), Shanghai Belling (+6,4%).

Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,3%. Акции Alibaba Group Holding (SPB: BABA) подорожали на 2,9%, Meituan (SPB: 3690) - на 0,3%, Hong Kong Exchanges - на 0,3%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi вырос на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Нефть теряет в цене 4,5% на торгах в понедельник, рынок оценивает новости с Ближнего Востока.

Как сообщалось, Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана. Атака была ответом Израиля на удар по стране, нанесенный иранскими силами 1 октября.

Тот факт, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана, а также менее значительный, чем ожидалось, масштаб атаки в целом, ослабили опасения трейдеров в отношении возможной эскалации конфликта, отмечает Market Watch.

"Атака Израиля не затронула энергетическую инфраструктуру и была ограниченной по масштабу. Это, вероятно, ослабит опасения прямого конфликта с Ираном", - отмечает CEO Infrastructure Capital Advisors Джей Хатфилд.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $72,63 за баррель, что на $3,42 (4,5%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $1,67 (2,3%), до $76,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на $3,34 (4,65%), до $68,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1,59 (2,3%), до $71,78 за баррель.

Аналитик Price Futures Group Фил Флинн отмечает, однако, что опасения нефтяного рынка в отношении ближневосточного конфликта будут сохраняться.

"Суть в том, что немедленная угроза перебоев в поставках нефти из региона миновала. Однако, если вы считаете, что это положит конец конфликту, то я так не думаю. Даже если Иран не ответит на этот удар, я полагаю, он попытается сделать так, что его прокси перегруппируются и ответят так или иначе", - приводит слова эксперта Market Watch.