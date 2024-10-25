Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании итогов октябрьского заседания ЦБ

Москва. 25 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании объявления итогов очередного заседания ЦБ РФ, а также на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России на заседании 25 октября повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 20% годовых, сохранив жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), считает большинство аналитиков. При этом некоторые эксперты допускают больший шаг повышения ставки - сразу на 200 базисных пунктов - до 21% годовых.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики, трейдеры оценивали неоднозначную корпоративную отчетность. Dow Jones снизился по итогам четвертой сессии подряд. Лидерами падения среди компонентов этого индексы стали акции IBM (SPB: IBM) и Honeywell International (SPB: HON), цены которых упали на 6,2% и 5,1% соответственно. Выручка обеих компаний в III квартале оказалась ниже консенсус-прогноза экспертов.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 15 тыс. - до 227 тыс., сообщило в четверг министерство труда. При этом аналитики прогнозировали сохранение числа заявок на уровне предыдущей недели (242 тыс.). Продажи новых домов в США в сентябре повысились на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 738 тыс. в пересчете на годовые темпы, по данным министерства торговли. Это рекордный уровень с мая 2023 года. Согласно пересмотренным данным, в августе было реализовано 709 тыс. новостроек, а не 716 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце до 720 тыс. с прежде объявленного августовского уровня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в пятницу: рынки Южной Кореи и Австралии стабильны, индексы Шанхая и Гонконга растут, а японский индикатор снижается в преддверии парламентских выборов. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,64%. Народный банк Китая в пятницу оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 700 млрд юаней ($98,25 млрд).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов потерял 0,6%. Парламентские выборы в Японии состоятся на ближайших выходных, и инвесторы оценивают вероятность потери правящей партией большинства в нижней палате, что может повысить политическую неопределенность в стране и стать препятствием для нормализации денежно-кредитной политики. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi и австралийский S&P/ASX 200 колеблются в пределах 0,1%.

В свою очередь цены на нефть умеренно подрастают в пятницу утром после снижения по итогам двух предыдущих сессий. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $74,59 за баррель, что на 0,28% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на 0,8%, до $74,38 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились в цене на 0,27%, до $70,38 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса снизилась на 0,8%, до $70,19 за баррель.

Давление на нефтяные котировки накануне оказали слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что недавняя ликвидация главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара дает Израилю возможность для согласования условий возвращения заложников из Газы и завершения конфликтов на Ближнем Востоке. Говоря о планируемом Израилем ответе на проведенный Ираном ракетный обстрел израильской территории, Блинкен напомнил, что сторонам нужно избегать эскалации.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 24 октября снизилась в 1,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,842 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,335 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг ушел вниз на 0,15% и составил 103,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,12%, опустившись до 922,79 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "МТС-001P-20" (-0,93%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,87%) и "Почта России БО-002P-02" (-0,83%), а в лидерах повышения - облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (+0,78%), "Сбербанк-001Р-SBER27" (+0,47%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций серии БО-001P-05 в размере 12 млрд рублей. По займу предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Финальный ориентир спреда установлен на уровне 175 базисных пунктов. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения - по 10% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты выплаты 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов и 40% от номинала - в дату погашения. Сбор заявок на выпуск прошел 24 октября. Техразмещение запланировано на 29 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 46-го купона облигаций серии "А26" с погашением в ноябре 2029 года на уровне 21% годовых. Отмечается, что владельцы облигаций могут требовать приобретения бондов в течение последних пяти рабочих дней 46-го купонного периода. Дата выкупа бумаг - второй рабочий день с даты начала 47-го купонного периода. Выпуск "А26" объемом 6 млрд рублей был размещен в июне 2013 года по ставке 6,65% годовых. Купоны квартальные.

АО "ГТЛК" установило ставку 3-го купона облигаций серии 001P-21 объемом 11 млрд руб. на уровне 21,15% годовых. Компания завершила размещение 5-летнего выпуска с офертой через 3,5 года в мае текущего года. Размер спреда к ключевой ставке установлен на уровне 2,15% годовых, купон выплачивается ежеквартально.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 31-го купона облигаций 1-й серии на уровне 24,68% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) выкупило по оферте 2 млн 889,555 тыс. облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 19,26% займа. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 15 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка текущего купона до погашения - 21% годовых.