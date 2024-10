Единой динамики на рынках акций нет, Brent у $76 за баррель

Dow Jones и S&P 500 завершили торги в небольшом минусе, Nasdaq вырос. Рынки акций материкового Китая и Гонконга растут, остальная Азия в минусе. Нефть слабо дешевеет после роста накануне, Brent торгуется у $76 за баррель.

Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги во вторник небольшим снижением, Nasdaq Composite вырос.

Уверенность Уолл-стрит в быстром смягчении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) все больше ослабляется, поскольку экономика США демонстрирует устойчивость, и тон представителей американского ЦБ в отношении будущих темпов снижения ставки является довольно осторожным.

Этот фактор оказывает давление на рынок, которое усугубляют предстоящие президентские выборы в США. Трейдеры полагают, что победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах 5 ноября может ограничить смягчение денежно-кредитной политики. Трамп обещает снизить налоги и повысить импортные пошлины, что, вероятно, приведет к усилению инфляционного давления в Штатах, отмечают эксперты.

По оценкам аналитиков Barclays, сценарий, при котором администрация Трампа введет 10%-ю пошлину на весь импорт в США и 60%-ю пошлину на ввоз китайских товаров, приведет к снижению прибыли компаний из S&P 500 на 3,2% в 2025 году.

"Хотя прямое влияние потенциальных новых пошлин на корпоративные прибыли будет сдержанным, вторичные эффекты, связанные с ростом затрат, нанесут им ущерб", - отмечает аналитик Barclays Вену Кришна, мнение которого приводит Market Watch.

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста ВВП США на текущий год до 2,8% с 2,6%, на 2025 год - до 2,2% с 1,9%. В опубликованном во вторник докладе МВФ отмечается, что "глобальная битва с инфляцией в целом выиграна".

В числе лидеров снижения среди компонентов Dow Jones по итогам торгов во вторник оказались бумаги Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. (-5%), Intel Corp. (SPB: INTC) (-1,9%), Home Depot Inc. (SPB: HD) (-1,1%). В то же время уверенно подорожали акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (+3,2%).

Стоимость акций GE Aerospace упала на 9,1%. Компания, выделенная из General Electric Co. (SPB: GE), увеличила чистую прибыль в третьем квартале почти в 8 раз, при этом скорректированный результат и выручка превзошли прогнозы рынка. Однако выручка основного подразделения GE Aerospace, занимающегося производством двигателей, не оправдала ожиданий.

Бумаги Kimberly-Clark Corp. (SPB: KMB) подешевели на 2,2% в связи с более слабой, чем ожидалось, квартальной выручкой производителя потребительских товаров.

Акции General Motors (SPB: GM) Co. выросли в цене на 9,8%. Чистая прибыль автопроизводителя в третьем квартале немного снизилась, однако его выручка превзошла ожидания рынка. Кроме того, компания улучшила годовые прогнозы.

Стоимость бумаг Lockheed Martin (SPB: LMT) опустилась на 6,1%. Выручка военно-промышленной компании в минувшем квартале выросла, но не оправдала прогнозов.

Тем временем другая компания сферы ВПК - RTX Corp. (SPB: RTX) - зафиксировала чистую прибыль в третьем квартале против убытка годом ранее. Скорректированная прибыль, а также выручка RTX превзошли прогнозы рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник снизился на 6,71 пункта (0,02%) и составил 42924,89 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 2,78 пункта (0,05%) - до 5851,2 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 33,12 пункта (0,18%) и составил 18573,13 пункта.

Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, положительную динамику демонстрируют только рынки акций материкового Китая и Гонконга.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК во вторник вырос на 0,15%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%.

Народный банк Китая в понедельник понизил процентные ставки сильнее, чем прогнозировалось, и эта новость продолжает оказывать положительное влияние на рынок, отмечают аналитики.

Лидерами подъема на Гонконгской фондовой бирже выступают акции автопроизводителей Geely и Li Auto (SPB: LI), подорожавшие на 7,4% и 6,6% соответственно.

Кроме того, повышается стоимость бумаг интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 2,7%, оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 2,3%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,2%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,3%.

Между тем котировки бумаг ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) снизились на 0,2% и 0,6% соответственно, производителя компьютеров Lenovo - на 3%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,9%, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 0,5%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:24 МСК уменьшилось на 1,3%.

Лидером падения выступают бумаги оказывающей медицинские услуги через интернет M3 Inc., цена которых упала на 4,8%.

Котировки акций технологических компаний также ушли вниз: Advantest - на 2,4%, Tokyo Electron - на 2,6%, Lasertec - на 1,1%, Screen Holdings - на 1,1%, Socionext Inc. - на 2,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК потерял 1,2%.

Цены производителей в стране в сентябре выросли на 1% относительно того же месяца прошлого года, сообщил Банк Кореи во вторник. Это минимальные темпы повышения с ноября 2023 года. По сравнению с августом цены уменьшились на 0,2%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снижается на 1,4%, сталелитейной Posco - на 3,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,8%, чипмейкера SK Hynix - на 0,6%.

Акции производителей аккумуляторов также дешевеют, в том числе LG Energy Solution - на 2,1%, Samsung SDI - на 2,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 1,7%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,2% и 1,4% соответственно.

Цена акций Iluka Resources упала на 3,6%. Компания сократила производство циркония и рутила в третьем квартале до 138,3 тыс. тонн по сравнению со 167,1 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года и 142,1 тыс. тонн во втором квартале текущего года.

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром в среду после активного повышения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 мск составляет $75,97 за баррель, что на 7 центов ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,75 (2,4%), до $76,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на 9 центов, до $71,65 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса выросла на $1,7 (2,4%), до $71,74 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывают сигналы увеличения запасов топлива в Соединенных Штатах.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 1,64 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали прирост на 0,7 млн баррелей, по данным Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерство энергетики опубликует в 17:30 мск в среду.

Тем временем фундаментальные показатели нефтяного рынка "остаются вполне четкими, поскольку прогнозы спроса регулярно пересматриваются в сторону снижения на фоне замедления роста мировой экономики", отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Ожидания добычи и поставок на ближайшие кварталы тем временем растут, сказал он в интервью MarketWatch. С учетом всего этого "можно предположить, что нефть скорее опустится до $50, чем поднимется до $90 за баррель", добавил эксперт.