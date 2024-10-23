.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Единой динамики на рынках акций нет, Brent у $76 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,48%
Рост потребительских цен в сентябре ускорился до 0,48% после повышения на 0,20% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,63% после 9,05% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался выше прогнозов аналитиков
 
Депутаты предложили корректировки к бюджету
Комитет Госдумы по бюджету и налогам консолидировал замечания Счетной палаты, профильных комитетов, экспертов и бизнеса к главному финансовому плану страны и предложил корректировки ко второму чтению, пишут "Ведомости". Накануне профильный комитет...
 
Рынок рассчитал минимальные инвестиции для начала работы с цифровым рублем
Минимальные инвестиции российского банка для начала работы с цифровым рублем могут составлять от 120 млн рублей до более чем 200 млн рублей. Эксперты указывают, что эта сумма неподъемна для небольших банков, поскольку она в несколько раз превышает...
 
Минфин разработал новые меры по обелению рынка драгметаллов
Власти хотят обязать заводы по очистке золота отслеживать происхождение и маршрут каждой партии поступающего сырья. Проект такого нормативного акта разработал Минфин, пишут "Известия". Процесс будет идти через специальную госсистему, которая...
 
23 октября 2024 года 09:47

Единой динамики на рынках акций нет, Brent у $76 за баррель

Dow Jones и S&P 500 завершили торги в небольшом минусе, Nasdaq вырос. Рынки акций материкового Китая и Гонконга растут, остальная Азия в минусе. Нефть слабо дешевеет после роста накануне, Brent торгуется у $76 за баррель.

Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги во вторник небольшим снижением, Nasdaq Composite вырос.

Уверенность Уолл-стрит в быстром смягчении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) все больше ослабляется, поскольку экономика США демонстрирует устойчивость, и тон представителей американского ЦБ в отношении будущих темпов снижения ставки является довольно осторожным.

Этот фактор оказывает давление на рынок, которое усугубляют предстоящие президентские выборы в США. Трейдеры полагают, что победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах 5 ноября может ограничить смягчение денежно-кредитной политики. Трамп обещает снизить налоги и повысить импортные пошлины, что, вероятно, приведет к усилению инфляционного давления в Штатах, отмечают эксперты.

По оценкам аналитиков Barclays, сценарий, при котором администрация Трампа введет 10%-ю пошлину на весь импорт в США и 60%-ю пошлину на ввоз китайских товаров, приведет к снижению прибыли компаний из S&P 500 на 3,2% в 2025 году.

"Хотя прямое влияние потенциальных новых пошлин на корпоративные прибыли будет сдержанным, вторичные эффекты, связанные с ростом затрат, нанесут им ущерб", - отмечает аналитик Barclays Вену Кришна, мнение которого приводит Market Watch.

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста ВВП США на текущий год до 2,8% с 2,6%, на 2025 год - до 2,2% с 1,9%. В опубликованном во вторник докладе МВФ отмечается, что "глобальная битва с инфляцией в целом выиграна".

В числе лидеров снижения среди компонентов Dow Jones по итогам торгов во вторник оказались бумаги Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. (-5%), Intel Corp. (SPB: INTC) (-1,9%), Home Depot Inc. (SPB: HD) (-1,1%). В то же время уверенно подорожали акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (+3,2%).

Стоимость акций GE Aerospace упала на 9,1%. Компания, выделенная из General Electric Co. (SPB: GE), увеличила чистую прибыль в третьем квартале почти в 8 раз, при этом скорректированный результат и выручка превзошли прогнозы рынка. Однако выручка основного подразделения GE Aerospace, занимающегося производством двигателей, не оправдала ожиданий.

Бумаги Kimberly-Clark Corp. (SPB: KMB) подешевели на 2,2% в связи с более слабой, чем ожидалось, квартальной выручкой производителя потребительских товаров.

Акции General Motors (SPB: GM) Co. выросли в цене на 9,8%. Чистая прибыль автопроизводителя в третьем квартале немного снизилась, однако его выручка превзошла ожидания рынка. Кроме того, компания улучшила годовые прогнозы.

Стоимость бумаг Lockheed Martin (SPB: LMT) опустилась на 6,1%. Выручка военно-промышленной компании в минувшем квартале выросла, но не оправдала прогнозов.

Тем временем другая компания сферы ВПК - RTX Corp. (SPB: RTX) - зафиксировала чистую прибыль в третьем квартале против убытка годом ранее. Скорректированная прибыль, а также выручка RTX превзошли прогнозы рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник снизился на 6,71 пункта (0,02%) и составил 42924,89 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 2,78 пункта (0,05%) - до 5851,2 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 33,12 пункта (0,18%) и составил 18573,13 пункта.

Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, положительную динамику демонстрируют только рынки акций материкового Китая и Гонконга.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК во вторник вырос на 0,15%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%.

Народный банк Китая в понедельник понизил процентные ставки сильнее, чем прогнозировалось, и эта новость продолжает оказывать положительное влияние на рынок, отмечают аналитики.

Лидерами подъема на Гонконгской фондовой бирже выступают акции автопроизводителей Geely и Li Auto (SPB: LI), подорожавшие на 7,4% и 6,6% соответственно.

Кроме того, повышается стоимость бумаг интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 2,7%, оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 2,3%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,2%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,3%.

Между тем котировки бумаг ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) снизились на 0,2% и 0,6% соответственно, производителя компьютеров Lenovo - на 3%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,9%, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 0,5%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:24 МСК уменьшилось на 1,3%.

Лидером падения выступают бумаги оказывающей медицинские услуги через интернет M3 Inc., цена которых упала на 4,8%.

Котировки акций технологических компаний также ушли вниз: Advantest - на 2,4%, Tokyo Electron - на 2,6%, Lasertec - на 1,1%, Screen Holdings - на 1,1%, Socionext Inc. - на 2,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК потерял 1,2%.

Цены производителей в стране в сентябре выросли на 1% относительно того же месяца прошлого года, сообщил Банк Кореи во вторник. Это минимальные темпы повышения с ноября 2023 года. По сравнению с августом цены уменьшились на 0,2%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снижается на 1,4%, сталелитейной Posco - на 3,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,8%, чипмейкера SK Hynix - на 0,6%.

Акции производителей аккумуляторов также дешевеют, в том числе LG Energy Solution - на 2,1%, Samsung SDI - на 2,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 1,7%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,2% и 1,4% соответственно.

Цена акций Iluka Resources упала на 3,6%. Компания сократила производство циркония и рутила в третьем квартале до 138,3 тыс. тонн по сравнению со 167,1 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года и 142,1 тыс. тонн во втором квартале текущего года.

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром в среду после активного повышения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 мск составляет $75,97 за баррель, что на 7 центов ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,75 (2,4%), до $76,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на 9 центов, до $71,65 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса выросла на $1,7 (2,4%), до $71,74 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывают сигналы увеличения запасов топлива в Соединенных Штатах.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 1,64 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали прирост на 0,7 млн баррелей, по данным Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерство энергетики опубликует в 17:30 мск в среду.

Тем временем фундаментальные показатели нефтяного рынка "остаются вполне четкими, поскольку прогнозы спроса регулярно пересматриваются в сторону снижения на фоне замедления роста мировой экономики", отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Ожидания добычи и поставок на ближайшие кварталы тем временем растут, сказал он в интервью MarketWatch. С учетом всего этого "можно предположить, что нефть скорее опустится до $50, чем поднимется до $90 за баррель", добавил эксперт.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 октября 2024 года 18:21
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают акции Полюса
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы котировок акций ПАО "Полюс", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. "Совет директоров эмитента рекомендовал к выплате дивиденды за 9М24 и за 423 в размере 1301,75 руб. на акцию (доходность - 8,9% к цене закрытия вторника), что...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 17:53
"БКС МИ" подтверждает топ-идею "Лонг в акциях ФосАгро"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает топ-идею "Лонг в акциях "ФосАгро", открытую 26 сентября 2024 года, с ожидаемой совокупной доходностью 10% к концу текущего года, сообщается в материале аналитиков. "Катализатором для котировок бумаг могут стать отчетность (7-8 ноября) и вероятное...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 17:29
АКБФ сохраняет прогнозную стоимость акций ВСМПО на уровне 38482,86 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозную стоимость акций "ВСМПО-АВИСМА" на уровне 38482,86 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 49%, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Прогноз по чистой прибыли эмитента на 2024 год составляет 20,6 млрд руб., а по...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 16:52
ПСБ сохраняет позитивную оценку акций РусАла
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "РусАла", прогнозная стоимость на горизонте года составляет 60 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Алексея Головинова. "Компания сообщила, что в 1К25 планирует ввести в строй весь промышленный комплекс...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 16:23
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Полюса"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "Полюса", открытую 17 сентября 2024 года, с целевой доходностью 8-10% до середины декабря, сообщается в материале аналитиков. "Ждем, что рекомендованные дивиденды и публикация информации о проекте "Сухой Лог" выступят...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 15:56
Возможно продолжение роста цен акций General Motors и Texas Instruments - инвестбанк "Синара"
Котировки акций General Motors и Texas Instruments могут продолжить подъем в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Бумаги General Motors выросли в стоимости во вторник на 10%: автопроизводитель, лучше чем ожидалось, отчитался за 3К24 и повысил прогноз по прибыли на...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 15:29
Рубль днем перешел к повышению в паре с юанем перед налоговыми выплатами октября
Москва. 23 октября. Китайский юань развернулся вниз на Московской бирже в среду днем после укрепления в первой половине сессии. Рубль перешел к повышению в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам октября. В понедельник, 28 октября, им предстоит перечислить в бюджет налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы, страховые взносы и НДД.    читать дальше
.
23 октября 2024 года 15:20
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Европлана
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций "Европлана" на фоне обновленного прогноза менеджмента эмитента по росту нового бизнеса (покупка автотранспорта и передача его в лизинг за отчетный период) по итогам всего 2024 года и рисков дальнейшего ужесточения...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 14:46
Акции Селигдара могут быть привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции "Селигдара" в целом могут быть привлекательны для долгосрочных вложений на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке золота, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". При этом эксперты все же отмечают наличие рисков в виде высокой долговой нагрузки, оказывающей...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 14:22
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 240 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 240 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,37%, стоп-приказ: 185 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "С 21 октября 2024 года на...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 13:56
Инвестбанк "Синара" подтверждает прогнозную цену акций Полюса на уровне 17500 руб
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Полюс" на уровне 17500 руб. за штуку, что соответствует рейтингу "покупать", сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина. "Полюс сообщил 23 октября, что совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 13:33
S&P 500, скорее всего, проведет торги среды в диапазоне 5650-5760 пунктов - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 5650-5760 пунктов при нейтральном балансе рисков, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Айдын Сейтжапбар. "Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют нейтральную динамику. Прогнозируем средний...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 13:12
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 20% на заседании в пятницу - "Велес Капитал"
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 20% годовых на заседании 25 октября, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Мы ожидаем на заседании ЦБ 25 октября повышения ключевой ставки на 100 б.п. (до 20% годовых) и сохранения...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 12:49
Whoosh может закончить третий квартал 2024г с прибылью около нуля - "Цифра брокер"
Whoosh ("ВУШ Холдинг") может закончить третий квартал 2024 года с прибылью около нуля, что ухудшает перспективы акций эмитента, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Совет директоров Whoosh рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 2,11 руб. на...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 12:22
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции HeadHunter с целью 5800 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Хэдхантер" с целью 5800 рублей за штуку на октябрь 2025 года", что предполагает потенциальную доходность 47%, сообщается в материале сервиса. "Рекордно низкая безработица, демографическая проблема и текущая ситуация в экономике...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.