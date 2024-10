Brent торгуется ниже $74/барр.

Фондовые индексы США завершили торги понедельника без единой динамики. Рынки акций материкового Китая и Гонконга растут во вторник, остальная Азия торгуется в минусе. Цены на нефть эталонных марок снижаются во вторник утром.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в понедельник: S&P 500 и Dow Jones снизились, тогда как Nasdaq умеренно вырос.

Внимание инвесторов направлено на сезон корпоративной отчетности. На этой неделе свои квартальные результаты представят около 20% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500. Среди них такие крупные, как Visa Inc. (SPB: V), Tesla (SPB: TSLA), Boeing Co. (SPB: BA), General Motors (SPB: GM) и Coca-Cola Co. (SPB: KO)

Также рынок начинает готовиться к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) и президентским выборам в США, которые состоятся в начале ноября.

Акции Boeing подорожали на 3,1% на сообщении, что компания достигла предварительного соглашения с лидерами профсоюза, которое, возможно, положит конец забастовке, продолжающейся с 13 сентября. Новое предложение Boeing предусматривает повышение зарплат сотрудников на 35% в течение четырех лет.

Цена бумаг Kenvue Inc. увеличилась на 5,5%. Инвестор-активист Starboard Value приобрел значительную долю в этом американском производителе потребительских товаров медицинского назначения, выделенном из Johnson & Johnson (SPB: JNJ) в прошлом году, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Котировки акций Mondelez International (SPB: MDLZ) снизились на 1,6%. Как стало известно в понедельник, германский конгломерат JAB Holdings приобрел у нее 18%-ю долю в нидерландской JDE Peet''s, владеющей сетью кофеен Peet''s Coffee, за 2,16 млрд евро.

Американский авиаперевозчик Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) ведет переговоры с инвестором-активистом Elliott Investment Management, добивающимся изменений в компании. Как сообщает CNBC со ссылкой на источники, руководство авиакомпании обсуждает с Elliott соглашение, которое обеспечит этому хедж-фонду существенное представительство в ее совете директоров, но не полный контроль. Капитализация Southwest опустилась на 1,7%.

Другая авиакомпания, Spirit Airlines (SPB: SAVE), договорилась о продлении срока для реструктуризации задолженности по облигациям на сумму примерно $1,2 млрд до декабря. Цена её бумаг взлетела на 53%.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подскочили на 4,1%, а капитализация компании впервые превысила $3,5 трлн.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,8% и составил 42931,6 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,18% - до 5853,98 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,27% и составил 18540 пунктов.

Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, положительную динамику демонстрируют только рынки акций материкового Китая и Гонконга.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК во вторник вырос на 0,15%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%.

Народный банк Китая в понедельник понизил процентные ставки сильнее, чем прогнозировалось, и эта новость продолжает оказывать положительное влияние на рынок, отмечают аналитики.

Лидерами подъема на Гонконгской фондовой бирже выступают акции автопроизводителей Geely и Li Auto (SPB: LI), подорожавшие на 7,4% и 6,6% соответственно.

Кроме того, повышается стоимость бумаг интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 2,7%, оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 2,3%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,2%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,3%.

Между тем котировки бумаг ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) снизились на 0,2% и 0,6% соответственно, производителя компьютеров Lenovo - на 3%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,9%, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 0,5%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:24 МСК уменьшилось на 1,3%.

Лидером падения выступают бумаги оказывающей медицинские услуги через интернет M3 Inc., цена которых упала на 4,8%.

Котировки акций технологических компаний также ушли вниз: Advantest - на 2,4%, Tokyo Electron - на 2,6%, Lasertec - на 1,1%, Screen Holdings - на 1,1%, Socionext Inc. - на 2,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК потерял 1,2%.

Цены производителей в стране в сентябре выросли на 1% относительно того же месяца прошлого года, сообщил Банк Кореи во вторник. Это минимальные темпы повышения с ноября 2023 года. По сравнению с августом цены уменьшились на 0,2%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снижается на 1,4%, сталелитейной Posco - на 3,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,8%, чипмейкера SK Hynix - на 0,6%.

Акции производителей аккумуляторов также дешевеют, в том числе LG Energy Solution - на 2,1%, Samsung SDI - на 2,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 1,7%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,2% и 1,4% соответственно.

Цена акций Iluka Resources упала на 3,6%. Компания сократила производство циркония и рутила в третьем квартале до 138,3 тыс. тонн по сравнению со 167,1 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года и 142,1 тыс. тонн во втором квартале текущего года.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник после существенного подъема днем ранее.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:02 МСК составили $73,96 за баррель, что на $0,33 (на 0,43%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $1,23 (на 1,7%) - до $74,29 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром снизилась на $0,21 (на 0,3%) - до $70,35 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,34 (на 1,9%), составив $70,56 за баррель.

Подъем цен на нефть в понедельник произошел после того, как Народный банк Китая снизил процентные ставки "больше, чем ожидалось, в рамках серии мер экономического стимулирования", заявил старший рыночный аналитик XS.com Самер Хасн. По его словам, это "поддерживает перспективы роста спроса на нефть", сообщает MarketWatch.

Однако опасения по поводу объемов спроса со стороны КНР, крупнейшего импортера нефти в мире, сохраняются, и трейдеры ждут более явных признаков улучшения ситуации в экономике страны, отмечает Trading Economics.

Также участников торгов беспокоит возможное возникновение переизбытка нефти на глобальном рынке после восстановления добычи странами ОПЕК+ в декабре.