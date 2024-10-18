Акции Транснефти обладают потенциалом для роста после завершения цикла ужесточения ДКП - Freedom Finance Global

Акции "Транснефти" обладают потенциалом для дальнейшего роста после завершения текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Транснефть" отчиталась по РСБУ за девять месяцев текущего года ростом выручки на 6,7% г/г, до 943,2 млрд руб., при повышении операционной прибыли на 0,61% г/г, до 75,1 млрд руб. При этом чистая прибыль компании упала на 49,1% г/г, до 97 млрд руб., - констатирует эксперт. - Без учета переоценки стоимости акций НМТП и налогового эффекта чистая прибыль "Транснефти" с января по сентябрь выросла на 11,9% г/г, до 122,5 млрд руб. В отчете по МСФО фактор НМТП учитываться не будет, и на размер дивидендов он не повлияет".

Акции "Транснефти" позитивно реагируют на улучшение основных операционных и финансовых показателей по российским стандартам бухучета, подчеркивает Чернов. Аналитик видит перспективу дальнейшего роста акций компании после завершения текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

"Результаты РСБУ недостаточно информативны, и для крупных институциональных инвесторов в приоритетным при принятии решений о покупке тех или иных акций является отчетность по МСФО. До ее публикации ожидаем низкую волатильность в котировках привилегированных бумаг "Транснефти", - уточняет эксперт инвесткомпании.

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