Рынок акций РФ в пятницу консолидировался у 2750п по индексу МосБиржи, неделю закрыл в "минусе"

Москва. 11 октября. Снижение рынка акций РФ в пятницу к закрытию торгов сменилось консолидацией при смешанной динамике blue chips и индексов на фоне укрепления рубля, смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и замедлившей снижение нефти (фьючерс на Brent торговался чуть ниже $79 за баррель). Индекс МосБиржи смог удержаться выше 2750 пунктов, в лидерах отката выступили бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (-7,7%) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,8%) после отсечки на бирже дивидендов компаний за I полугодие.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2754,52 пункта (-0,3%, в течение торгов индекс опускался ниже 2740 пунктов), индекс РТС - 903,24 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 октября, составил 96,0686 руб. (-1,1708 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,8-3%, официальный доллар от ЦБ РФ вырос на 1,2 рубля.

Акции "Селигдара" упали до 52,17 рубля (-7,7%, выплаты - 4 рубля на акцию), "НОВАТЭКа" - до 962,2 рублей (-2,8%, выплаты - 35,5 рубля).

Также подешевели акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,5% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -1,2% "префы").

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2%), "Аэрофлота" (+1,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в сентябре 2024 года вырос на 16,4% относительно того же месяца прошлого года, до 5,3 млн человек, сообщила компания. В январе-сентябре группа "Аэрофлот" перевезла 42,5 млн пассажиров, на 18,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ в конце недели остается под давлением продаж, при этом объемы торгов сокращались из-за роста спроса на инструменты денежного рынка в период ужесточения ДКП ЦБ РФ. В то же время, любой намек на смягчение монетарной политики ЦБ будет означать смену приоритетов для инвесторов с возвратом на рынок акций, считает аналитик.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи провел торги пятницы преимущественно в небольшом "минусе", поскольку приближение выходных, склонность рубля к укреплению и перспективы повышения ключевой ставки ЦБ РФ сдерживали покупателей. Цены на нефть консолидировались в коридоре $78-79 за баррель Brent.

Мировые индексы не показали общего тренда. Китайские площадки просели на 2-4%, европейские и американские бенчмарки в основном "зеленели". В США цены производителей в сентябре не изменились в месячном выражении, прогнозировался рост на 0,1% м/м. На будущей неделе на американском рынке продолжится сезон квартальной отчетности, в понедельник ежемесячный отчет представит ОПЕК.

"Предстоящая неделя вряд ли внесет существенные изменения в динамике индекса МосБиржи - она может оставаться боковой. Рубль может стабилизироваться и даже немного укрепиться, а нефть продолжит следить за развитием событий на Ближнем Востоке и ключевыми публикациями. Прогноз по индексу МосБиржи на 14 октября - 2700-2800 пунктов", - считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций к окончанию основных торгов в пятницу не показывал единой динамики и в целом оставался под нисходящим давлением из-за рисков новых повышений ключевой процентной ставки в стране.

На уходящей неделе индексы Мосбиржи и РТС развили коррекцию с сентябрьских пиков, не найдя новых драйверов восходящего движения. Инвесторы вспомнили о рисках повышения ключевой ставки ЦБ РФ до конца текущего года выше 20%, что ограничивало покупки. Попытки роста по ходу недели наблюдались в акциях некоторых нефтяных компаний, в частности, в "Сургутнефтегазе", который получает преимущество в период слабости рубля. "ТКС Холдинг" при этом неожиданно рекомендовал дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 92,5 руб. на бумагу с текущей доходностью 3,5% и закрытием реестра 25 ноября. В РФ в целом продолжалось закрытие реестров по полугодовым выплатам, что также негативно сказывалось на общерыночной динамике.

Давление на акции Мосбиржи в пятницу оказали новости о прекращении Казахстанской фондовой биржей (KASE) всех отношений с компанией после введения западных санкций. Казахстанская фондовая биржа сообщила о выходе Мосбиржи из состава ее акционеров (Мосбиржа владела 13,1% акций KASE).

Геополитическая напряженность может продолжить оказывать поддержку нефтяным фьючерсам в ближайшие сессии, наряду с благоприятными перспективами роста как минимум экономики США. От Китая, тем временем, будут ждать макроэкономических сигналов, которые поступят на выходных. В понедельник ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчет, напомнила аналитик.

На западных фондовых площадках в пятницу наблюдался оптимизм, который не смогли нивелировать даже превысившие ожидания данные по производственной инфляции в США. Американские индексы завершают неделю приростом примерно на 1% и продолжают восходящий тренд, который уводит их к новым историческим максимумам. Индекс МосБиржи закрыл пятидневку на умеренно пессимистичной ноте, но настроения в начале следующей недели могут улучшиться, если ожидаемые вечером в пятницу данные по потребительской инфляции РФ за сентябрь принесут приятные сюрпризы. Негативные технические сигналы при этом поступят при стабилизации индекса МосБиржи ниже 2715 пунктов и 2670 пунктов. Следующее заседание ЦБ РФ состоится через две недели и рынок осознает риски еще более жестких монетарных условий, заключила Кожухова.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Михаил Цагарели, на уходящей неделе лучше рынка выглядели расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) после утверждения оферты на выкуп по 520 руб. за штуку, к которой приблизилась и биржевая котировка (сбор и исполнение заявок продлятся до 6 ноября, торги прекратятся 12 ноября).

Выросли на неделе "префы" "Сургутнефтегаза", где драйвером является ослабление рубля и переоценка валютной "кубышки". В "зеленой" зоне остались бумаги "Интер РАО", где потенциальное ужесточение ДКП ЦБ РФ позволит компании сохранить статус бенефициара роста ставки. К лидерам присоединились акции "Аэрофлота", позитивно отреагировавшие на сильные операционные результаты за третий квартал и пересмотр вверх годового прогноза по перевозкам (с 50 млн до 55 млн пассажиров), отметил эксперт.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что индекс МосБиржи может сохранить консолидацию и на следующей неделе.

Акции ВТБ снизились вместе с рынком после того, как первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что никакого выкупа бумаг у нерезидентов не планируется. Бумаги ВТБ выглядят слабее остальных акций сектора, а покупка Сбера, ТКС и банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) потенциально более прибыльная и менее рискованная, считает эксперт.

Нефть Brent накануне выросла, но не рискнула войти в зону сопротивления $80-81 за баррель, после чего в пятницу наблюдается коррекционный откат. В то же время открывать "короткие" позиции в нефти не рекомендуется, поскольку возможное обострение политической ситуации на Ближнем Востоке может привести к тому, что в понедельник рынок откроется с "гэпом" вверх. Для рынка акций РФ фактором давления остаются ожидания дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ, полагает Антонов.

В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 2,6%, биржи Гонконга закрыты по случаю Праздника двойной девятки), подросли Европа (индексы CAC 40, DAX прибавили 0,3-0,9%, FTSE не изменился) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,8% во главе с Dow).

Банк Кореи в пятницу снизил базовую ставку до 3,25% с максимальных за 16 лет 3,5% годовых, что совпало с прогнозами аналитиков. Уменьшение ставки стало первым с мая 2020 года. Инфляция "продемонстрировала четкую тенденцию к стабилизации", рост задолженности домохозяйств замедлился, а риски на валютном рынке несколько снизились, отмечается в сообщении ЦБ. Регулятор считает, что темпы повышения потребительских цен останутся ниже 2% в текущем году. Прогноз на 2025 год составляет 2,1%. Базовая инфляция ожидается в среднем на уровне 2% в этом и следующем году.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в сентябре 2024 года увеличились на 1,8% в годовом выражении после роста на 2% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,1%.

Индекс цен производителей PPI в США в сентябре вырос на 1,8% в годовом выражении после августовского прироста на 1,9% (оценка прироста в августе пересмотрена с 1,7%) при прогнозах замедления до 1,6%. Индекс Core PPI в сентябре вырос на 2,8% после августовского прироста на 2,4% при прогнозах роста на 2,6%.

В США в пятницу стартовал сезон квартальных отчетов: результаты банков JPMorgan Chase, Wells Fargo (SPB: WFC) и Bank of New York Mellon (SPB: BK) превзошли прогнозы аналитиков.

Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 68,9 пункта, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот индикатор. В сентябре значение индикатора составило максимальные за пять месяцев 70,1 пункта, как и сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что в этом месяце индекс поднимется до 70,8 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены отыграли часть утренних потерь. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $78,83 за баррель (-0,7% и +3,7% накануне), ноябрьская цена WTI - $75,22 за баррель (-0,8% и +3,6% в четверг).

Рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке, трейдеры ждут удара Израиля по Ирану. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее пообещал, что этот удар окажется внезапным для Тегерана.

Подъем цен на нефть ограничивается сохраняющимися опасениями в отношении перспектив спроса в Китае, а также ожиданиями наращивания добычи странами ОПЕК+, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-6,9%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-4,8%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-3,7%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-3,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-3,1%).

Выросли расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+13,1%), акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+5,1%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+4,5%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+2,5%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 47,51 млрд рублей (из них 9,49 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 5,41 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,9 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").