Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс цен производителей США в сентябре;

- предварительный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за октябрь;

- индекс потребительских цен России в сентябре;

- операционные результаты "Аэрофлота" за сентябрь 2024 года;

- акции "Газпром нефти" последний день торгуются с дивидендами за 1П24;

- квартальные результаты JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co., Bank of New York Mellon;

- Петербургский международный газовый форум.

