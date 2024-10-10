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10 октября 2024 года 09:10

Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в среду. Азиатские фондовые индексы растут в четверг. Нефть дорожает в четверг утром.

Фондовые индексы США выросли, при этом Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor''s 500 обновили исторические максимумы.

Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы указал на то, что руководители американского ЦБ не будут торопиться со снижением процентной ставки.

Хотя "значительное большинство" поддержало решение об уменьшении ставки на прошлом заседании сразу на 50 базисных пунктов, "некоторые участники заседания отметили, что они предпочли бы снижение целевого диапазона на 25 базисных пунктов на этом заседании", говорится в документе. При этом ряд других руководителей сказали, что они могли бы поддержать такое решение.

Некоторые руководители Федрезерва заявили, что в дальнейшем было бы целесообразно снижать ставку постепенно, учитывая неопределенность перспектив.

Аналогичное мнение высказала в среду президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан. Она заявила, что считает необходимым продолжать смягчение денежно-кредитной политики, однако полагает, что дальнейшее снижение базовой ставки должно быть более умеренным.

"После снижения ставки в сентябре сразу на 50 б.п., вероятно, уместной будет более постепенная дальнейшая нормализация денежно-кредитной политики", - сказала Логан.

Цена акций Biogen Inc. (SPB: BIIB) в среду выросла на 1,9% после того, как днем ранее она упала до минимума за 11 лет. Биотехнологическая компания сообщила о получении позитивных ответов от регулирующих органов относительно своего метода лечения отторжения почечных трансплантатов.

Наиболее существенный подъем среди компонентов Dow Jones показали бумаги Honeywell International (SPB: HON), подорожавшие на 3,2%.

Кроме того, выросли котировки акций технологических компаний Super Micro Computer Inc. - на 4,3%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 2,5%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,7%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 0,6%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,7%.

Также подскочили в цене бумаги круизных операторов Norwegian Cruise Line - на 10,9%, Carnival Corp. (SPB: CCL) - на 7,1%, Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) - на 5,3%. Они стали лидерами подъема среди компаний, входящих в расчет S&P 500.

Котировки акций Morgan Stanley (SPB: MS) выросли на 1,4% и достигли максимальной отметки за 31 месяц.

Между тем акции Boeing Co. (SPB: BA) подешевели на 3,4%, показав самое значительное падение в индексе Dow Jones. Авиастроительный концерн отозвал предложение об оплате труда бастующих членов Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли. По словам представителя Boeing, требования IAM намного превышают приемлемые для компании с точки зрения конкурентоспособности.

Цена бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) опустилась на 1,2%. Министерство юстиции США рассматривает возможность применения ряда мер для предотвращения использования Google своих продуктов в рыночных интересах одноименной поисковой системы и сопутствующих сервисов, включая основанные на искусственном интеллекте (ИИ), говорится в поданном накануне иске к "дочке" Alphabet. Речь идет о таких продуктах, как браузер Chrome, магазин приложений Play Store и операционная система Android. Минюст среди прочего может рекомендовать продажу некоторых частей бизнеса Google, запрет эксклюзивных контрактов и предоставление данных, используемых в разработке поисковых и ИИ-сервисов.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 431,63 пункта (на 1,03%) и составил 42512 пунктов.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 40,91 пункта (на 0,71%) - до 5792,04 пункта.

Индекс Nasdaq Composite за день повысился на 108,7 пункта (на 0,6%) и завершил сессию на отметке 18291,62 пункта.

Азиатские фондовые индексы уверенно растут в четверг на новостях из Китая.

Накануне Пекин сообщил, что Минфин КНР объявит новые меры бюджетной политики в субботу. Эксперты Morgan Stanley и HSBC полагают, что ведомство может анонсировать пакет мер поддержки экономики объемом 2 трлн юаней ($282,7 млрд), аналитики Citigroup ожидают стимулов на 3 трлн юаней, пишет Trading Economics.

"У рынка по-прежнему остается надежда, что власти Пекина объявят бюджетные стимулы в октябре, чтобы поддержать рост", - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, слова которого приводит Market Watch.

Трейдеры ждали объявления мер поддержки экономики от Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) ранее на этой неделе, однако масштабных стимулов тогда анонсировано не было.

В четверг Народный банк Китая (НБК) запустил программу Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility (SFISF) для поддержки рынка акций. Начальный объем SFISF составляет 500 млрд юаней, однако в дальнейшем он может быть увеличен, заявили в НБК. Программа обеспечит финкомпаниям доступ к высоколиквидным активам под залог имеющихся у них облигаций, ETF и акций, входящих в состав фондового индекса CSI 300.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 2,6% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 3,7%.

Лидерами роста на торгах в материковом Китае в четверг являются акции чип-мейкера Nations Technologies (+17%), а также Shijiazhuang Chan (+10%), имеющей активы в текстильном бизнесе и IT. Заметный рост также демонстрируют бумаги Ping An Insurance (+6,8%), BYD Co. (+4,1%), Contemporary Amperex (+3%).

В Гонконге уверенно дорожают акции Tencent (SPB: 700) Holdings (+1,6%), Meituan (SPB: 3690) (+7%), Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (+3%), AIA Group (+4,1%).

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,2%. Бумаги Toyota Motor прибавляют 0,8%, SoftBank Group - 3,8%, Mitsubishi UFJ - 1,6%, Fast Retailing - 1,2%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi поднялся на 0,5%. Рынок ждет заседания Банка Кореи, которое пройдет в пятницу.

Стоимость акций Hyundai Motor увеличилась на 0,4%, Kia Corp. - на 2%, SK Hynix - на 4,4%. Бумаги Samsung Electronics теряют в цене 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3% вслед за котировками акций горнодобывающих компаний, в том числе, Pilbara Minerals (+2,5%), Mineral Resources (+6,8%), Liontown Resources (+5,7%).

Цены на нефть эталонных марок растут утром в четверг, более чем компенсировав умеренное снижение по итогам предыдущей сессии, вызванное данными о росте запасов нефти в Соединенных Штатах.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск составляет $77,23 за баррель, что на $0,65 (0,85%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,6 (0,8%), до $76,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на $0,65 (0,89%), до $73,89 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса снизилась на $0,33 (0,5%), до $73,24 за баррель.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,81 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали более умеренного роста, на 1,6 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 6,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3,12 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение резервов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,75 млн баррелей.

Также инвесторы следят за ураганом "Милтон", который достиг западного побережья штата Флорида со скоростью ветра свыше 200 км/ч. Ураган принес штормовые волны на большую часть побережья Мексиканского залива, включая такие густонаселенные районы как Тампа, Сарасота и Форт-Майерс.

Власти Флориды объявили режим ЧС, отменены занятия в учебных заведениях, ряд школ переоборудован во временные укрытия. В штате эвакуированы около 6 млн человек. В аэропортах Флориды во вторник отменили более 700 рейсов, в среду - около 1,5 тыс.

Несмотря на свою разрушительную силу, ураган "Милтон", скорее всего, не окажет существенного влияния на добычу нефти в Мексиканском заливе, отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. "Скорее всего, он вызовет пониженный потребительский спрос, поскольку жители Флориды сидят в убежищах и вряд ли будут ездить на работу или в школу до конца недели, а может и дольше", - добавил эксперт.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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