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08 октября 2024 года 09:26

Рынок акций США резко снизился в начале недели, Brent на уровне $79,75/барр.

Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в понедельник. Фондовые индексы Азии падают, Shanghai Composite вырос на 3% после длинных праздников. Цены на нефть опускаются на новостях из Китая, Brent торгуется на уровне $79,75 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в понедельник, инвесторы ждали статданных и следили за корпоративными новостями.

Позднее на этой неделе будут опубликованы данные о потребительских ценах (индекс CPI) и ценах производителей (индекс PPI) в Соединенных Штатах за сентябрь, которые позволят лучше оценить ситуацию с инфляцией.

Тем временем после сильного отчета по рынку труда, обнародованного в прошлую пятницу, оценка участниками рынка вероятности снижения ключевой процентной ставки Федрезерва на следующем заседании сразу на 50 базисных пунктов резко сократилась, и теперь рынок ждет более умеренного понижения стоимости заимствований - на 25 б.п.

"Пятничный отчет по рынку труда не только убил все шансы на снижение ставки на 50 б.п. в ноябре, но и вызвал разговоры, что снижения может вовсе не случиться, - написал Крис Ларкин из E*Trade. - Но как показала прошлая неделя, нельзя игнорировать геополитику, поскольку любая эскалация ситуации на Ближнем Востоке может резко подстегнуть волатильность".

Также в конце этой недели финансовые отчетности за третий квартал опубликуют ведущие американские банки - JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), Wells Fargo (SPB: WFC) и Bank Of New York Mellon (SPB: BK).

Акции фармкомпании Pfizer Inc. (SPB: PFE) подорожали на 2,2% на слухах, что инвестфонд Starboard Value приобрел долю в компании на сумму около $1 млрд.

Цена бумаг калифорнийского производителя вин Duckhorn взлетела в два раза на новости, что американская инвесткомпания покупает его за $1,95 млрд.

Капитализация Barnes Group Inc., производителя и поставщика услуг в сегменте продукции промышленного назначения, увеличилась на 2,7%. Инвестфирма Apollo Global Management достигла соглашения о покупке компании за $3,6 млрд.

Рыночная стоимость Vista Outdoor Inc. поднялась более чем на 10% после сообщения, что британский фонд прямых инвестиций Strategic Value Partners (SVP) договорился о покупке у нее подразделения по выпуску товаров для отдыха на открытом воздухе (Revelyst) с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $1,125 млрд.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели на 2,3% после того, как аналитик Jefferies Эдисон Ли ухудшил рекомендацию для них до "держать" на фоне завышенных, по его мнению, ожиданий от новых продуктов компании с технологиями искусственного интеллекта.

Цена бумаг других крупных высокотехнологичных компаний также снизилась, в том числе капитализация Microsoft Corp. (SPB: MSFT) уменьшилась на 1,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 2,4%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 3%.

Котировки бумаг Micron Technology (SPB: MU) повысились на 0,8%. Ранее стало известно, что гендиректор компании Санджай Мехротра намерен продать акции фирмы на сумму до $20 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов понизился на 0,94% и составил 41954,24 пункта. Лидерами падения среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали акции Travelers Cos. (SPB: TRV) и Amazon.com Inc., подешевевшие на 4,3% и 3,1% соответственно, тогда как бумаги Boeing Co. (SPB: BA) подорожали на 0,6%.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,96% - до 5695,94 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,18% и составил 17923,9 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются во вторник, исключением выступает только рынок акций материкового Китая, который возобновил работу после длительных праздников.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК подскочил на 3,2%. Он прибавил более 30% с зафиксированного в сентябре минимума, что говорит о "бычьем" рынке, отмечает Trading Economics.

Котировки акций ряда представителей полупроводниковой отрасли выросли на 20%, достигнув дневного лимита, включая National Silicon Industry Group, Suzhou UIGreen Micro & Nano Technologies, Raytron Technology, ASR Microelectronics, Chipsea Technologies Shenzhen.

Кроме того, дорожают акции таких крупных компаний, как Contemporary Amperex (+10,6%), Ping An Insurance (+7,2%) и BYD (+5,3%).

Между тем гонконгский индекс Hang Seng рухнул на 6,6%. До этого он рос две сессии подряд, достигнув максимума с начала 2022 года, и вероятно, трейдеры перешли к фиксации прибыли.

Лидерами падения выступают бумаги девелопера Longfor, подешевевшие на 19%, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 16,4%, производителя молочной продукции China Mengniu Dairy - на 15,7%.

Цена акций интернет-компаний Tencent (SPB: 700) и Meituan (SPB: 3690) снизилась на 6,1% и 12% соответственно, ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 7,9% и 5,2% соответственно, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 6,4%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 6,8%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:33 МСК уменьшилось на 1,2%.

Потребительские расходы в Японии в августе сократились на 1,9% относительно того же месяца прошлого года, согласно опубликованным во вторник официальным данным. Аналитики прогнозировали более значительное падение - в среднем на 2,6%.

Значительное снижение котировок демонстрируют акции Shiseido (-5,4%), Nissan Motor (-5%), Sumitomo Metal Mining (-4,8%), Concordia Financial Group (-4,4%).

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,4%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снизилась на 1%. Компания опубликовала предварительную отчетность за третий квартал, которая разочаровала инвесторов.

Samsung ожидает, что выручка составила 78-80 трлн вон ($57,9-59,3 млрд), что представляет собой рост на 15,7-18,7% по сравнению с июлем-сентябрем прошлого года. При этом опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали ее в 81,96 трлн вон.

Акции чипмейкера SK Hynix подешевели на 3,2%, сталелитейной Posco - на 0,5%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,35%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 2,4% и 0,2% соответственно.

Цены на нефть опускаются во вторник после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Давление на рынок оказали новости из Китая. Представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) в ходе брифинга во вторник выразили уверенность в отношении способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики. Однако масштабных стимулов, на которые надеялись трейдеры, объявлено не было, что разочаровало инвесторов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $79,75 за баррель, что на $1,18 (1,46%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $2,88 (3,7%), до $80,93 за баррель - максимума с 26 августа.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,18 (1,53%), до $75,96 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $2,76 (3,7%), до $77,14 за баррель, что также является максимумом с конца августа.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны, опасаясь, что кризис в регионе перерастет в полномасштабную войну, которая подорвет поставки нефти на мировой рынок.

Такой риск существенно вырос, отмечает экономист Capital Economics Дэвид Оксли.

"Самый большой риск - это то, что конфликт приведет к нарушению поставок через Ормузский пролив, - говорит Оксли, которого цитирует Market Watch. - В ближайшей перспективе премия за риск будет сохраняться, и в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, она может добавить еще $20 за баррель к ценам на нефть".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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