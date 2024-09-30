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30 сентября 2024 года 09:56

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 30 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями торги в пятницу, инвесторы оценивали макроэкономическую статистику и новости компаний. Доходы населения США в августе 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в опубликованном в пятницу отчете министерства торговли страны. Расходы американцев также увеличились на 0,2%. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,3%. В июле доходы американцев выросли на 0,3%, расходы - на 0,5%.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, на уровне прогнозов. Рост в годовом выражении составил минимальные с февраля 2021 года 2,2% вместо ожидавшихся 2,3%. В июле повышение составило 0,2% и 2,5% соответственно. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в августе вырос на 0,1% в помесячном и на 2,7% годовом выражении. В июле первый показатель повысился на 0,2%, второй - на 2,6%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателей на 0,2% и 2,7% соответственно. Индекс PCE является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре повысился до 70,1 пункта с 67,9 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Индекс обновил максимум с апреля. Предварительно сообщалось о росте до 69 пунктов, а эксперты ожидали пересмотра оценки до 69,3 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно на торгах в понедельник. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 7,2%, гонконгский Hang Seng - 3,6%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в сентябре вырос до максимальных за пять месяцев 49,8 пункта по сравнению с минимальными за полгода 49,1 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта. Китайский PMI сферы услуг и строительства в прошлом месяце понизился до 50 пунктов по сравнению с 50,3 пункта в августе. Сводный PMI в сентябре увеличился до 50,4 пункта (максимум с июня) по сравнению с 50,1 пункта в предыдущий месяц. Поддержку рынкам продолжают оказывать новости о масштабном стимулировании экономики КНР, объявленном на прошлой неделе. Австралийский S&P/ASX 200 в ходе торгов 30 сентября прибавляет 0,6%.

Вместе с тем значение японского Nikkei 225 по итогам торгов упало на 4,8% на фоне неблагоприятного для экспортеров укрепления иены. Розничные продажи в Японии в августе увеличились на 2,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Тем временем объем промпроизводства в стране в прошлом месяце сократился на 3,3% относительно предыдущего месяца (ожидался спад на 0,9%) и на 4,9% в годовом выражении, согласно предварительным данным. Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 1,2%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно растут утром в понедельник после существенного снижения по итогам прошлой недели, вызванного опасениями увеличения мировых поставок топлива. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $72,87 за баррель, что на 1,24% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на 0,5%, до $71,98 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысилась в цене на 1,16%, до $68,97 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса выросла на 0,8%, до $68,18 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 3,4%, WTI - на 4% на сообщениях СМИ, что Саудовская Аравия твердо намерена придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть.

Участники рынка также следят за событиями на Ближнем Востоке. Израиль утром в понедельник впервые за почти год конфликта нанес авиаудар по центру Бейрута, сообщает агентство Associated Press. Национальная телерадиовещательная сеть Ливана заявила, что удар был нанесен израильским беспилотником. В результате израильских авиаударов по ливанской территории в воскресенье погибли по меньшей мере 105 человек, сообщило министерство здравоохранения Ливана.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 27 сентября снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,129 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,416 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,06% и составил 104,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,09%, поднявшись до 922,93 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-02" (+0,89%), "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,68%) и "НоваБев Групп БО-П05" (+0,46%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-06R" (-0,5%), "МТС-001P-06" (-0,4%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что КН ФПК "Гарант-инвест" завершила размещение 2-летних облигаций серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Размещение продолжалось с 9 августа. Купоны по выпуску ежемесячные и переменные. Определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред 4,5% годовых.

ООО "Парк Сказка" 30 сентября с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на дебютный 3-летний выпуск облигаций серии БО-П01 с офертой через 2 года объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 24-24,5% годовых, купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 3 октября. Мосбиржа в конце августа зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 10 лет.

АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") 7 октября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставки ежемесячных купонов будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Компания установила ориентир спреда на уровне не выше 400 базисных пунктов. Предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, еще 17,5% - в дату выплаты 36-го купона. Мосбиржа в апреле зарегистрировала программу облигаций "АБЗ-1" серии 002Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль" (MOEX: DMOB) (MOEX: DELI)) планирует во второй декаде октября провести сбор заявок на 2-летние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, определяемыми как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 350 базисных пунктов. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.

ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) установило порядок расчета ставок 11-12-го купонов облигаций серии ПБО-01, привязав их к ключевой ставке ЦБ. Формула для расчета: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс спред 1,2% годовых. Таким образом, ставка 11-го купона составит 20,2% годовых. Десятилетний выпуск на 20 млрд рублей был размещен в октябре 2019 года по ставке полугодового купона 7,4% годовых до оферты с исполнением 10 октября 2024 года. Период предъявления уведомлений о намерении продать бумаги - с 1 по 7 октября.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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