Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 26 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 5 базисных пунктов - до 71,44% от номинала (их доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта и составила 8,69% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 73,82% от номинала (доходность - 8,52% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации также не изменился за день). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 28 базисных пунктов - до 56,86% от номинала (его доходность опустилась на 4 базисных пункта - до 9,94% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 17 базисных пунктов - до 71,66% от номинала (их доходность увеличилась на 30 базисных пунктов и составила 26,4% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 65,35% от номинала (доходность выросла на 7 базисных пунктов, составив 21,14% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день всего на 1 базисный пункт - до 67,41% от номинала (их доходность увеличилась на 3 базисных пункта, составив 13,77% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 7 базисных пунктов, до 66,81% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 26 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг не демонстрируют ярко выраженной динамики - глобальные инвесторы оценивают новую порцию опубликованных макроэкономических данных и ждут выступлений представителей американского центробанка на конференции по рынку казначейских облигаций США.

Министерство торговли США подтвердило оценку роста экономики страны во II квартале на уровне 3% в пересчете на годовые темпы, что совпало с ожиданиями рынка. Между тем, отчет Минтруда США показал неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. - до минимальных за 4 месяца 218 тыс.

В четверг рынок также следит за конференцией по рынку казначейских облигаций США, где должны выступить представители Федеральной резервной системы (ФРС). Председатель ФРС Джером Пауэлл, открывший конференцию, не говорил об экономике или денежно-кредитной политике в своем вступительном слове. Рынок ждет от руководителей американского ЦБ дополнительных сигналов относительно их планов по смягчению денежно-кредитной политики, отмечает аналитик ING Франческо Песоле.